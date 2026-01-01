Asigurări de sănătate 2026. Cine mai este scutit, cine plătește și cât costă asigurarea

De la 1 ianuarie 2026, regulile de acces la sistemul public de sănătate se schimbă radical pentru pacienții cu boli cronice grave care nu au venituri. Statul păstrează scutirea de la plata contribuției la asigurarea de sănătate doar pentru bolnavii de cancer, HIV/SIDA și tuberculoză, în timp ce pacienții incluși în celelalte programe naționale de sănătate își pierd statutul de asigurați „integral” dacă nu încep să plătească, comprimă BZI.

Potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), doar aceste trei categorii vor mai avea acces complet, fără contribuție, la toate serviciile medicale decontate din fondurile publice, inclusiv la consultații, investigații și tratamente care nu țin direct de programul național în care sunt înscriși.

Ce se schimbă concret pentru pacienții cronici

Pentru bolnavii incluși în alte programe naționale de sănătate – precum diabetul, bolile cardiovasculare, dializa, bolile rare sau transplantul – situația se modifică semnificativ. Dacă nu achită contribuția la sănătate, aceștia vor primi gratuit doar tratamentele și serviciile strict legate de programul național respectiv.

Accesul la restul serviciilor medicale din sistemul public (consultații în ambulatoriu, internări pentru alte afecțiuni, investigații sau tratamente nelegate direct de boala din program) va fi condiționat de plata asigurării. Până la finalul anului 2025, acești pacienți beneficiau automat de asigurare completă în momentul în care erau incluși într-un program național de sănătate, chiar dacă nu aveau niciun venit.

Lista programelor afectate

Modificarea vizează pacienții tratați în cadrul a 12 programe naționale de sănătate, printre care:

bolile cardiovasculare;

diabetul zaharat;

afecțiunile endocrine;

dializa și alte forme de supleere a funcției renale;

bolile neurologice;

sănătatea mintală;

transplantul de organe;

hemofilia și talasemia;

bolile rare;

tratamentul surdității;

ortopedia;

terapia insuficienței hepatice.

Pentru toți acești pacienți, includerea într-un program nu mai echivalează, din 2026, cu asigurarea medicală completă.

Cât trebuie să plătească pacienții fără venituri

Pentru a rămâne asigurați în sistemul public și a avea acces la întregul pachet de servicii medicale, persoanele fără venituri trebuie să achite o contribuție anuală fixă de 2.430 de lei. Plata le oferă statutul de asigurat pe tot anul și acces la toate serviciile decontate de CNAS, nu doar la cele din programul național în care sunt tratați.

Inițial, Guvernul intenționa să restrângă scutirile încă din 2025, urmând ca doar bolnavii de cancer neasigurați să rămână protejați integral. Măsura făcea parte din primul pachet de austeritate anunțat de Cabinetul Bolojan.

În urma criticilor și presiunilor publice, autoritățile au introdus o perioadă de tranziție până la 31 decembrie 2025, timp în care toți pacienții incluși în programele naționale au rămas asigurați integral, indiferent dacă aveau sau nu venituri.

De la 1 ianuarie 2026, această perioadă de grație se încheie definitiv.

Un sistem sub presiune financiară

Decizia vine pe fondul unui dezechilibru major în sistemul de sănătate. România avea, în 2025, peste 10 milioane de persoane asigurate fără a plăti contribuții și doar aproximativ 6,6 milioane de contributori activi.

Potrivit conducerii CNAS, reducerea categoriilor scutite de la plata contribuției ar urma să aducă un plus de aproximativ 7 miliarde de lei la bugetul sănătății, într-un context în care deficitul Fondului Național Unic al Asigurărilor de Sănătate depășea 11 miliarde de lei, explică BZI.