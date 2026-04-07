O comunitate din Clinceni, judeţul Ilfov, stă pe un butoi de pulbere după ce a reclamat în repetate rânduri un miros persistent de gaze.

De vină ar fi parcarea cu cisterne care transportă gaz, aflată la doar 100 m distanţă de ultima casă.

Localnicii se tem de un al doilea caz Crevedia şi au făcut demersuri către toate autorităţile.

Au scris Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, Gărzii de Mediu, Poliţiei Ilfov, Primăriei Clinceni însă tot ce au aflat este că administratorul firmei respective a obţinut autorizaţie de la primărie pentru o parcare.

Edilul comunei, Adrian Budeanu, spune că zona figurează în scriptele primăriei cu destinaţia „servicii şi industrie”.

Lucru destul de curios având în vedere că toţi ceilalţi cu care am stat de vorbă ne-au spus că zona este mixtă,

Adică, au fost eliberate şi autorizaţii de construcţie pentru locuinţe în imediata vecinătate.

Ce spun localnicii: „Se aude sunetul produs de pompe și miroase a gaz în zonă”

În sesizarea care ne-a parvenit, oamenii i-au cerut proprietarului să mute cisternele pentru că le pune viaţa în pericol.

Au invocat şi câteva incendii de vegetaţie în zonă.

„Pe Str. Ghidigheni, com Clinceni, judet Ilfov, a fost amenajată o parcare unde, permanent, sunt staționate între 10 și 20 de cisterne încărcate cu GPL, la 100 m distanță de cea mai apropiată casă și 200 m de celelalte locuințe din comunitate. Operatorul economic este INTER-GAS TRADING S.R.L. Există probe clare că personalul face transfer de gaz între cisterne. Proprietarul a și recunoscut acest aspect, în cadrul unei discuții cu localnicii, când aceștia i-au cerut să mute autocisternele din zonă pentru că pune în pericol viața locuitorilor din zonă, existând precedentul dezastrului de la Crevedia. Totodată, se aude sunetul produs de pompe și miroase a gaz în zonă. În jurul parcării există multă vegetație uscată. De curând a avut loc un mare incendiu de vegetație în localitate și oricând se poate repeta. Este de interes faptul că, în zonă, nu există surse de apă curentă pentru stingerea unui eventual incendiu sau pentru prevenirea unei explozii. Cu ocazia a 3 incendii din apropiere, localnicii au apelat 112 pentru a informa autoritățile despre existența cisternelor, pentru a se avea în vedere starea de pericol in caz de propagare a incendiului. Conform datelor publice din SEAP, operatorul economic are contracte cu mai multe instituții publice. (UM 01961 și DGASPC Prahova). Autoritățile locale deja informate: Primăria Clinceni, IPJ Ilfov, ISU B-IF, ANRE, Garda de Mediu, Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor Sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat”, reiese din sesizarea pe care Gândul a primit-o de la oamenii din zonă.

Primarul spune că totul e legal, dar trimite din nou Garda de Mediu

Unul dintre reprezentanţii firmei, Anghel Ilie, a stat de vorbă cu localnicii şi chiar a recunoscut într-o discuţie neoficială că se mai fac transferuri de gaz, dar puţine şi numai în timpul zilei.

„Şoferii vin, lasă maşina şi pleacă. Asta e. Că se mai transferă ziua, în milocul zilei, e altceva. Dar nu facem. Toate cisternele se duc şi împrăştie în toată ţara”, spune unul dintre asociaţii firmei într-o înregistrare audio.

Primarul localităţii, Adrian Budeanu, mai spune că va face sesizare către Garda de Mediu şi că ne va pune la dispoziţie concluziile sesizării. deşi ne-a declarat că a dat autorizaţie pentru o parcare.

Deşi primarul spune că nu sunt case în zonă, fotografiile din zonă arată că lucrurile nu stau chiar aşa.

Între timp, şefa Poliţiei Locale Clinceni, la sugestia edilului, ne-a contactat şi ne-a transmis că au fost făcute controale la respectiva firmă, însă nu s-a constatat ceva în neregulă.

„Nu se încarcă nimic. A fost verificată de ISU, de Mediu, de toată lumea. Nu este zonă locuită. Este pe partea din faţă. Este «servicii şi industrie» pe 200 şi ceva de metri adâncime. Este parcare, este legală. Au fost verificate. Eu trimit şi verific dacă e nevoie şi miroase. Pun acum să facem o adresă scrisă la Mediu, imediat”, spune primarul, pentru Gândul.

Legislaţia este insuficientă şi nu acoperă toate aspectele situaţiei

În zonă nu există apă, iar firma nu are nicio protecţie suplimentară, precum ziduri de beton, cu excepţia vegetaţiei de lângă gard, mai spun oamenii din zonă.

„Am făcut mai multe sesizări. S-a înfiinţat o parcare pentru maşini cu GPL şi sunt foarte aproape de case. Nu cred că ar trebui să fie în zona respectivă pentru aşa ceva. Sunt aproximativ 20 de cisterne care vin şi pleacă. La un moment dat, am făcut şi sesizări că mirosea a gaz. Cred că are un an de zile situaţia aceasta. Unele sunt acolo pe o perioadă mai mare. Care vine, pleacă, încarcă. Ei spun că-s goale, dar noi de unde ştim că sunt goale?”, ne povestesc, cu îngrijorare, oamenii din zonă.

În ciuda evenimentului nefericit petrecut la Crevedia, pe 26 august 2023, România nu are încă o legislaţie care să reglementeze fenomenul de transvazare (n.r. – mutare a unui lichid sau material pulverulent dintr-un vas în altul).

Singurii care au atribuţii şi un OUG prin care pot aplica sancţiuni şi pot face verificări sunt cei de la Garda de Mediu.

Ordonanta de Urgenta nr 195 2005 privind protectia mediului, la Articolul 20, are câteva subpuncte unde se specifică faptul că ar fi trebuit consultată comunitatea în situaţii de genul acesta.

RECOMANDAREA AUTORULUI: