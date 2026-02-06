Prima pagină » Actualitate » Casă de vacanță aflată pe marginea prăpastiei, la propriu, scoasă la vânzare. Cât cer proprietarii pe locuința cu vedere la mare și aproape de plajă

Casă de vacanță aflată pe marginea prăpastiei, la propriu, scoasă la vânzare. Cât cer proprietarii pe locuința cu vedere la mare și aproape de plajă

06 feb. 2026, 17:41, Actualitate
Casă de vacanță aflată pe marginea prăpastiei, la propriu, scoasă la vânzare. Cât cer proprietarii pe locuința cu vedere la mare și aproape de plajă
FOTO - Daily Mail

O casă de vacanță cu vedere spectaculoasă la mare ar putea fi a ta, cu condiția să nu te deranejze faptul că se află foarte aproape de marginea unei prăpăstii.

Bungaloul se află în partea de vest a insulei Wight, pe una dintre cele mai erodate porțiuni de coastă din Marea Britanie, și este promovat ca fiind la doar „câțiva pași” de plajă, se află , potrivit Daily Mail.

Proprietatea din Freshwater are două dormitoare, o grădină cu peisaj rural și o panoramă spectaculoasă.

Totuși, două proprietăți vecine au fost demolate în 2024, fiind considerate nesigure pentru locuit. De altfel, faleza este compusă în mare parte din argilă și nămol moale, un amestec extrem de predispus la eroziune rapidă.

Însă, în ciuda amenințării tot mai mari a alunecărilor de teren, agravate de furtunile și ploile din luna ianuarie, proprietarii încă speră să găsească un cumpărător, mai ales că cer doar 5.000 de lire sterline.

Stațiunea din România denumită „litoralul de la munte”. Alternativa preferată de turiști pentru a fugi de caniculă

Sursa foto – caracter ilustrativ: Envato

Imobilul va fi vândut prin licitație, iar dacă bungaloul va avea aceeași soartă și va ajunge la baza falezei, responsabilitatea de a curăța molozul aferient distrugerii îi va reveni proprietarului.

Agenția imobiliară care se ocupă de vânzarea acesteia promovează proprietatea ca „o oportunitate rară de retragere la mare, cu un peisaj uimitor la un preț incredibil”.

Bungaloul nu poate fi folosit ca locuință permanentă, cumpărătorul fiind limitat la doar 41 de săptămâni de ocupare pe an.

Din acest motiv, proprietatea nu este supusă taxei suplimentare pentru a doua locuință, însă are totuși taxe de locație nedezvăluite, potrivit sursei citate.

Dar, în privința costurilor ascunse, cumpărătorii trebuie să achite o taxă de rezervare de 6.000 de lire (în ciuda unui preț orientativ de 5.000 de lire), ceea ce declanșează o perioadă de 56 de zile pentru finalizarea tranzacției.

Cumpărătorul trebuie, de asemenea, să plătească 349 de lire pentru întocmirea vânzării. În final, revine expertului evaluator și cumpărătorului sarcina de a identifica și evalua riscurile de eroziune la o proprietate de pe litoral.

