Cine poate încasa alocația pentru copil în 2026

O nouă lege promulgată recent stabilește cine poate încasa alocația pentru copil în România.

Actul normativ promulgat recent aduce precizări în ceea ce privește modul în care este încasată alocația pentru copii, în special în cazul unui conflict familial sau violență domestică. Sunt stabilite condițiile pentru desemnarea părintelui care poate primi alocația, dar și măsuri de protecție pentru copil și părintele aflat în situații de risc. Astfel, instanța, potrivit noii legi, poate decide ca un părinte să nu mai încaseze alocația pentru copil.

Instanța poate dispune, cu caracter provizoriu, ”interdicţia pentru agresor de a încasa alocaţia de stat pentru copii şi încuviinţarea încasării acesteia de către părintele căruia i s-a încredinţat copilul spre creştere”, menționează playtech.ro.

Prin această măsură se urmărește eliminarea acelor cazuri în care un părinte agresor beneficiază de drepturi financiare în defavoarea părintelui care se ocupă efectiv de copil. Măsura trebuie comunicată agenției județene pentru plăți și inspecție socială sau agenției municipiului București pentru a se modifica imediat benficiarul.

Alocația de stat pentru copii se plătește unuia dintre părinți pe baza acordului acestora sau a unei convenții la notar, în caz de divorț. Dacă părinții nu ajung la un acord, plate se face ”pe baza hotărârii judecătoreşti sau a ordinului de protecţie emis de instanţa judecătorească, părintelui/persoanei căruia/căreia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare sau la care s-a stabilit reşedinţa copilului”.

Alocația este încasată de părintele sau persoana beneficiară a măsurii de protecție ”pe durata valabilităţii ordinului de protecţie şi atât timp cât i-a fost încredinţat copilul sau în situaţia în care copilul are stabilită reşedinţa la acesta/aceasta”.