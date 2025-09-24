Medicul Tudor Ciuhodaru a publicat un ghid de supraviețuire în cazul unui incendiu: ”Intoxicația cu fum poate fi fatală”

În contextul în care incendiile de vegetație sau cele din zonele urbane devin tot mai frecvente, expunerea la fum reprezintă un risc major pentru sănătate. Mediul Tudor Ciuhodaru, medic primar în medicină de urgență, trage un semnal de alarmă și oferă un ghid esențial de supraviețuire în cazul intoxicației cu fum.

Medicul ieșean subliniază pericolele reale la care ne expunem, de la afectarea gravă a căilor respiratorii până la pierderea stării de conștiență sau chiar deces. El a explicat ce trebuie să știm, cum să prevenim și ce măsuri să luăm în astfel de situații de urgență.

Ghid de supraviețuire în caz de incendiu

Recomandările medicului sunt clare, practice și pot face diferența între viață și moarte în primele minute de expunere la fumul toxic.

”𝐈𝐧𝐭𝐨𝐱𝐢𝐜𝐚ț𝐢𝐚 𝐜𝐮 𝐟𝐮𝐦 din timpul incendiilor poate cauza numeroase probleme de sănătate. 𝐆𝐡𝐢𝐝 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐚𝐯𝐢𝐞ț𝐮𝐫𝐢𝐫𝐞: ce trebuie să știți și ce trebuie să faceți:

𝐀. 𝐂𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐛𝐮𝐢𝐞 𝐬ă ș𝐭𝐢ț𝐢:

1.Fumul este nociv prin 3 mecanisme: inhalarea monoxidului de carbon (ce reduce semnificativ transportul oxigenului la țesuturi), a diferitelor toxine (oxidanți și aldehide) ce irită mucoasa respiratorie și a pulberilor de ardere ce aderă de căile aeriene și alveole. Se pot adaugă leziuni determinate de temperatura crescută.

2. Gravitatea intoxicației depinde de durata și intensitate expunerii, ventilația zonei, vârsta persoanei și patologia asociată, copiii și vârstnicii fiind cei mai afectați.

3. Manifestări clinice sunt extrem de variate: cefalee, tuse, voce răgușită, dificultăți respiratorii, rinoree, coriză, agitație, grețuri, vărsături, astenie, vertij, tahicardie, somnolență, convulsii, tulburări de conștientă până la comă, eventual însoțite de depozite de funingine la nivelul orificiilor nazale, a gurii și a faringelui.

4. Multe modificări fizice pot să nu fie evidente decât la 24-48 de ore după expunere. În cazul tuturor pacienților se recomandă evaluarea nasului, gurii, cailor aeriene superioare, în special laringele (structură posibil edemațiată).

𝐁. 𝐂𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐛𝐮𝐢𝐞 𝐬ă 𝐟𝐚𝐜𝐞ț𝐢:

1. Prevenirea constă în evitarea expunerii și/sau reducerea duratei acesteia:

a) Rămâneți în spații închise.

b) Asigurați izolarea acestora. (uși, ferestre închise, puneți materiale textile ude în spațiile prin care poate intra fum).

c) Decontaminare (schimbați hainele și duș).

𝐂. 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐮𝐥 𝐚𝐣𝐮𝐭𝐨𝐫 î𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐨𝐱𝐢𝐜𝐚ț𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐡𝐚𝐥𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐢:

a) solicitați ajutorul medical;

b). scoateți victima din mediul cu fum, având mereu în vedere propria siguranță;

c) verificați și urmăriți nivelul de conștiență și funcțiile vitale (respirație și puls);

d) acordați primul ajutor pentru leziuni locale (urgente oculare) sau convulsii;

e) administrarea de oxigen (dacă este posibil);

f) începeți manevrele de resuscitare cardio-respiratorie (dacă este necesar);

e) transportul victimei la spital.

𝐀𝐭𝐞𝐧ț𝐢𝐞:

1. Aveți grijă permanent la propria siguranță.

2. Nu încercați niciodată să salvați o persoană fără să-i anunțați mai întâi pe alții.

3. Țineți o batistă udă la nas și la gură.

4. Nu aprindeți vreun chibrit și nu folosiți bricheta (unele gaze sau substanțe pot lua foc sau exploda).

5. După ce ați terminat nu uitați de decontaminare ( spălați corpul și schimbați hainele).

6. Chiar daca persoana pare a se simți perfect, solicitați ajutor medical”, a transmis dr. Tudor Ciuhodaru.