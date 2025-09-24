Prima pagină » Social » Medicul Tudor Ciuhodaru a publicat un ghid de supraviețuire în cazul unui incendiu: ”Intoxicația cu fum poate fi fatală”

Medicul Tudor Ciuhodaru a publicat un ghid de supraviețuire în cazul unui incendiu: ”Intoxicația cu fum poate fi fatală”

24 sept. 2025, 08:45, Social
Medicul Tudor Ciuhodaru a publicat un ghid de supraviețuire în cazul unui incendiu: ”Intoxicația cu fum poate fi fatală”

În contextul în care incendiile de vegetație sau cele din zonele urbane devin tot mai frecvente, expunerea la fum reprezintă un risc major pentru sănătate. Mediul Tudor Ciuhodaru, medic primar în medicină de urgență, trage un semnal de alarmă și oferă un ghid esențial de supraviețuire în cazul intoxicației cu fum.

Medicul ieșean subliniază pericolele reale la care ne expunem, de la afectarea gravă a căilor respiratorii până la pierderea stării de conștiență sau chiar deces. El a explicat ce trebuie să știm, cum să prevenim și ce măsuri să luăm în astfel de situații de urgență.

Ghid de supraviețuire în caz de incendiu

Recomandările medicului sunt clare, practice și pot face diferența între viață și moarte în primele minute de expunere la fumul toxic.

”𝐈𝐧𝐭𝐨𝐱𝐢𝐜𝐚ț𝐢𝐚 𝐜𝐮 𝐟𝐮𝐦 din timpul incendiilor poate cauza numeroase probleme de sănătate. 𝐆𝐡𝐢𝐝 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐚𝐯𝐢𝐞ț𝐮𝐫𝐢𝐫𝐞: ce trebuie să știți și ce trebuie să faceți:

𝐀. 𝐂𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐛𝐮𝐢𝐞 𝐬ă ș𝐭𝐢ț𝐢:
1.Fumul este nociv prin 3 mecanisme: inhalarea monoxidului de carbon (ce reduce semnificativ transportul oxigenului la țesuturi), a diferitelor toxine (oxidanți și aldehide) ce irită mucoasa respiratorie și a pulberilor de ardere ce aderă de căile aeriene și alveole. Se pot adaugă leziuni determinate de temperatura crescută.
2. Gravitatea intoxicației depinde de durata și intensitate expunerii, ventilația zonei, vârsta persoanei și patologia asociată, copiii și vârstnicii fiind cei mai afectați.
3. Manifestări clinice sunt extrem de variate: cefalee, tuse, voce răgușită, dificultăți respiratorii, rinoree, coriză, agitație, grețuri, vărsături, astenie, vertij, tahicardie, somnolență, convulsii, tulburări de conștientă până la comă, eventual însoțite de depozite de funingine la nivelul orificiilor nazale, a gurii și a faringelui.
4. Multe modificări fizice pot să nu fie evidente decât la 24-48 de ore după expunere. În cazul tuturor pacienților se recomandă evaluarea nasului, gurii, cailor aeriene superioare, în special laringele (structură posibil edemațiată).

𝐁. 𝐂𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐛𝐮𝐢𝐞 𝐬ă 𝐟𝐚𝐜𝐞ț𝐢:
1. Prevenirea constă în evitarea expunerii și/sau reducerea duratei acesteia:
a) Rămâneți în spații închise.
b) Asigurați izolarea acestora. (uși, ferestre închise, puneți materiale textile ude în spațiile prin care poate intra fum).
c) Decontaminare (schimbați hainele și duș).

𝐂. 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐮𝐥 𝐚𝐣𝐮𝐭𝐨𝐫 î𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐨𝐱𝐢𝐜𝐚ț𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐡𝐚𝐥𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐢:
a) solicitați ajutorul medical;
b). scoateți victima din mediul cu fum, având mereu în vedere propria siguranță;
c) verificați și urmăriți nivelul de conștiență și funcțiile vitale (respirație și puls);
d) acordați primul ajutor pentru leziuni locale (urgente oculare) sau convulsii;
e) administrarea de oxigen (dacă este posibil);
f) începeți manevrele de resuscitare cardio-respiratorie (dacă este necesar);
e) transportul victimei la spital.

𝐀𝐭𝐞𝐧ț𝐢𝐞:
1. Aveți grijă permanent la propria siguranță.
2. Nu încercați niciodată să salvați o persoană fără să-i anunțați mai întâi pe alții.
3. Țineți o batistă udă la nas și la gură.
4. Nu aprindeți vreun chibrit și nu folosiți bricheta (unele gaze sau substanțe pot lua foc sau exploda).
5. După ce ați terminat nu uitați de decontaminare ( spălați corpul și schimbați hainele).
6. Chiar daca persoana pare a se simți perfect, solicitați ajutor medical”, a transmis dr. Tudor Ciuhodaru.

Mediafax
CCR judecă astăzi sesizările care vizează pachetele de legi asumate de Guvernul Bolojan
Digi24
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost
Cancan.ro
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră autoritățile legea
Mediafax
Incendiul din Sectorul 2. 14 autospeciale ale pompierilor se află în continuare la fața locului
Click
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac FURORI pe internet
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
observatornews.ro
Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Pompierii se luptă în continuare cu incendiul izbucnit în Sectorul 2! Ce recomandări transmit autoritățile, după ce norul de fum a acoperit Capitala
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Are voie altcineva să parcheze pe trotuarul din fața casei tale? Regula din noul Cod Rutier 2025
Descopera.ro
Este acesta locul în care a început civilizația pe Pământ?
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea fi eliberat. Judecătorii din Craiova dau verdictul final. Cum ar putea să scape de cei 30 de ani de închisoare
Evz.ro
Cât vor costa cartofii. Agricultor: Nici nu ne gândim să lăsăm din preț
A1
Ralucăi Bădulescu i s-a făcut rău în lupta pentru amuletă: „Dacă îmi dădea doctorița să mănânc pământ de pe jos, pământul ăla mâncam”
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Detalii cutremurătoare despre drama adolescentei de 17 ani găsită spânzurată. Nimeni nu și-a dat seama ce ascundea în suflet: "A fost colegă cu fiica mea. Am fost la poliție, iar directorul școlii a zis că rezolvă și nu se mai întâmplă, dar am mutat fata
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Cel mai puternic telescop al omenirii a detectat posibile semne de atmosferă în sistemul TRAPPIST-1
GÂNDUL GREEN „Orașele burete”, o soluție urbană la schimbările climatice din România? „Valorifică gestionarea apei bazată pe natură, sporind reziliența ECOLOGICĂ”
10:00
„Orașele burete”, o soluție urbană la schimbările climatice din România? „Valorifică gestionarea apei bazată pe natură, sporind reziliența ECOLOGICĂ”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Dacă Putin ar ataca o țară din Europa, nu atacă UE, ci atacă NATO”
09:59
Dan Dungaciu: „Dacă Putin ar ataca o țară din Europa, nu atacă UE, ci atacă NATO”
VIDEO Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan – o DREZINĂ cu explozibil care vine în viteză, pe șine, peste România blocată într-un defileu”
09:51
Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan – o DREZINĂ cu explozibil care vine în viteză, pe șine, peste România blocată într-un defileu”
POLITICĂ Deputații votează miercuri moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului. Ședința va începe în mai puțin de două ore
09:48
Deputații votează miercuri moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului. Ședința va începe în mai puțin de două ore
ACTUALITATE PROTEST la Ministerul Economiei. Angajații Damen Mangalia ies în stradă pentru salariile restante: Șantierul e în colaps
09:34
PROTEST la Ministerul Economiei. Angajații Damen Mangalia ies în stradă pentru salariile restante: Șantierul e în colaps
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Se transmite semnalul că vom ajunge să „REAMENAJĂM” armamentul nuclear”
09:30
Dan Dungaciu: „Se transmite semnalul că vom ajunge să „REAMENAJĂM” armamentul nuclear”