Stabilit de opt ani în Marea Britanie, un român din Călărași încearcă să transforme micul tradițional într-un fenomen culinar britanic. Daniel Țăruș, fondatorul The Mik Co, vinde mititei în centrul orașului Nottingham și visează la o rețea națională care să concureze kebapul turcesc și curryul indian.

Daniel Țăruș, 32 de ani, originar din Chirnogi, județul Călărași, locuiește de opt ani în Nottingham, în centrul Angliei, și și-a propus un obiectiv pe cât de ambițios pe atât de măreț. Acum, românul visează să devină cel mai cunoscut vânzător de mici din Marea Britanie.

Povestea sa a fost relatată inițial de Anunțul UK, iar antreprenorul român a oferit ulterior detalii suplimentare într-un dialog cu jurnaliștii de la Libertatea.

„Vreau să fac din micul tradițional românesc un business de multi-million pound. Planul este să deschid restaurante în toată Marea Britanie, unde, în loc de burgeri, să vând mici”, spune, entuziast, Daniel Țăruș.

În prezent, românul, care lucrează ca șofer de Uber, comercializează mititei la un stand amplasat în centrul orașului Nottingham, o zonă cu aproximativ 300.000 de locuitori.

Micii sunt vânduți în două variante bine marchetate din punct de vedere al prețului. O porție mică de 3 mici costă 4,99 lire sterline, adică aproximativ 30 de lei. Pentru cei mai pofticioși există și varianta medie de 5 mici la 8,49 lire sterline, adică aproximativ 51 de lei. Porțiile includ pâine și muștar.

Mici gratis în Marea Britanie

Pentru a-și face cunoscut produsul, Daniel spune că lucrează „intens” la strategia de promovare și oferă adesea mititei gratuit britanicilor din oraș.

„Să împart mâncare românească gratuit pe stradă este al doilea pas din călătoria asta extrem de lungă la care am pornit. Micul românesc trebuie să devină la fel de popular în Marea Britanie precum kebapul turcesc, curryul indian sau cho-mein-ul chinezesc”, afirmă el.

Experiența personală din Marea Britanie l-a convins că restaurantele românești nu reușesc să se impună pe termen lung.

„În 8 ani de când sunt în Anglia am fost în 3 restaurante românești de aici, din zona Nottingham, dar am apucat să mănânc doar câte o singură dată în fiecare dintre ele. A doua oară când am mers erau deja închise. Faliment!”, a constatat Țăruș. „Și asta în timp ce la fiecare colț de stradă în orice oraș din UK este de zeci de ani câte un restaurant indian, chinezesc sau turcesc”, mai spune el.

Cum a pornit povestea The Mik Co

Antreprenorul explică faptul că succesul ține și de branding, nu doar de mâncare.

„Nu poți să vii aici să deschizi o prăvălie cu mâncare și să îți numești afacerea șaorma românească sau papanași românești, iar când îți prezinți meniul, să fie scris în limba română, așa cum fac majoritatea conaționalilor… E absurd. Ca să îl cucerești și să devii popular aici, trebuie să alegi un nume de afacere care rezonează cu britanicul”, explică Daniel. „De aici a plecat ideea mea. Am sesizat problema încă din primii mei ani de Anglia. Englezii nu au habar de mâncarea românească. Românii noștri se adresează cu mâncarea lor doar comunității de români, dar este greșit. Nu este sustenabil! Scopul lui The Mik Co este să împărtășească o mâncare tradițional românească cu oamenii. Să creăm gust, bucurie și momente de neuitat”, a mai spus Daniel Țăruș.

The Mik Co este promovat intens pe Instagram, TikTok, YouTube și Facebook. Conceptul este descris astfel: „Folosind carne britanică premium, preparată în Regatul Unit, pe baza unei rețete transilvănene vechi de 200 de ani din patria lui Dracula, The Mik Co introduce în lume cârnatul la grătar fără piele, care dă senzație de dependență, cu ambiția de a deveni un gigant global”.

Articolul publicat de Anunțul UK a generat sute de comentarii, inclusiv critici din partea unor români.

„Felicitări pentru ambiție și idee. O mică sugestie: dacă vrei să ai succes cu adevărat, cumpără mici de la un producător și ai să vezi atunci clientelă! Altfel, cu mici congelați și grătar electric, nu cu grătar pe cărbuni, o să fie greu”, l-a avertizat un cititor.

Alții i-au transmis mesaje de susținere.

„Citesc și mă minunez câte comentarii de hate și foarte puține comentarii de încurajare. Baftă, omule!! E normal să nu le faci perfect la început, dar înveți pe parcurs. Anunță-mă când explodează, poate iau și eu o franciză! „Prețul nu e relevant, britanicii încă nu știu ce e micul românesc”, spune un alt internaut.

Strategia The Mik Co: scopul nu e profitul, ci educarea pieței

Daniel susține că strategia sa este una pe termen lung.

„The Mik Co nu este un simplu proiect culinar, ci o construcție pe termen lung. De aceea nici prețul porției nu este relevant în acest moment, pentru că publicul britanic, cel căruia ne adresăm în proporție de 99%, încă nu știe ce este micul românesc. Suntem în faza de awareness, în care scopul nu este profitul, ci educarea pieței”, a explicat el pentru Libertatea.

Antreprenorul a pornit afacerea în urmă cu doar două săptămâni, cu o tarabă într-o piață din Nottingham, iar următoarea zi de operare va fi abia a treia.

Planurile sunt ambițioase: „Să trecem la food-truck-uri, când vom avea și un meniu cu mai multe produse, apoi la locații de tip express, iar în etapa finală la restaurante și drive-through”. „The Mik Co este o afacere englezească, dar cu ADN românesc”, spune Daniel.

„Pentru cine vrea să înțeleagă viziunea mea, recomand filmul The Founder (2016), despre cum McDonald’s a devenit ceea ce este astăzi. Micul românesc are nevoie de timp, poate chiar de o generație, pentru a deveni familiar și iubit”.

„Acum, când lucrez dintr-o tarabă, nu vând ca să fac bani. Sunt aici ca să fac micul românesc cunoscut, să promovez România și cultura noastră”.