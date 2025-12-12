Prima pagină » Actualitate » Cât costă produsele alimentare de bază în România și cât ar costa în lei, în străinătate | Tabel prețuri comparative

Cât costă produsele alimentare de bază în România și cât ar costa în lei, în străinătate | Tabel prețuri comparative

12 dec. 2025, 09:55, Actualitate
Gândul.ro vă aduce în atenție, astăzi, un tabel cu prețurile percepute pentru produsele alimentare de bază în România și în străinătate. Pe listă se află țări din Europa, precum și Somalia, SUA sau Australia.

V-ați întrebat vreodată cât costă produsele alimentare de bază în România și cât ar costa în lei, în străinătate? Gândul.ro a întocmit un tabel cu o parte dintre alimentele de bază, pentru a face comparația. Au fost luate în considerare alimente precum: pâine, cartofi (kg), carne de pui (kg), carne de porc (kg), telemea de vacă (kg), roșii (kg) și castraveți (kg).

De altfel, statele analizate sunt: România, Republica Moldova, Grecia, Ungaria, Italia, Spania, Anglia, Franta, Germania, SUA, Brazilia, Somalia, China, Australia.

România vs. străinătate: cât costă produsele alimentare de bază

La o privire atentă asupra tabelului (vezi mai jos), se poate observa că cea mai ieftină pâine o găsim în Republica Moldova și Somalia (5 lei). De altfel, cel mai mic preț pentru kilogramul de roșii îl găsim tot în aceleași state – Republica Moldova și Somalia. Pe de altă parte, un kilogram de telemea de vacă are prețul de 63 de lei în Anglia, iar cel din SUA este mai mare cu câțiva lei – 70 lei/kg.

Pâine

  • România: 6 lei
  • Republica Moldova: 5 lei
  • Grecia: 7 lei
  • Ungaria: 7 lei
  • Italia: 10 lei
  • Spania: 8 lei
  • Anglia: 9 lei
  • Franța: 10 lei
  • Germania: 8 lei
  • SUA: 12 lei
  • Brazilia: 7 lei
  • Somalia: 5 lei
  • China: 7 lei
  • Australia: 10 lei

Cartofi (preț per kg.)

  • România: 4 lei
  • Republica Moldova: 3 lei
  • Grecia: 6 lei
  • Ungaria: 6 lei
  • Italia: 7 lei
  • Spania: 6 lei
  • Anglia: 7 lei
  • Franța: 8 lei
  • Germania: 6 lei
  • SUA: 8 lei
  • Brazilia: 5 lei
  • Somalia: 3 lei
  • China: 5 lei
  • Australia: 12 lei

Carne de pui și carne de porc (preț per kg.)

  • România: carne de pui – 22 de lei; carne de porc – 30 de lei
  • Republica Moldova: carne de pui – 20 de lei; carne de porc – 27 de lei
  • Grecia: carne de pui – 25 de lei; carne de porc – 27 de lei
  • Ungaria: carne de pui – 27 de lei; carne de porc – 34 de lei
  • Italia: carne de pui – 30 de lei; carne de porc – 43 de lei
  • Spania: carne de pui – 25 de lei; carne de porc – 38 de lei
  • Anglia: carne de pui – 34 de lei; carne de porc – 50 de lei
  • Franța: carne de pui – 32 de lei; carne de porc – 47 de lei
  • Germania: carne de pui – 28 de lei; carne de porc – 43 de lei
  • SUA: carne de pui – 38 de lei; carne de porc – 55 de lei
  • Brazilia: carne de pui – 20 de lei; carne de porc – 28 de lei
  • Somalia: carne de pui – 15 lei; carne de porc – N/A
  • China: carne de pui – 24 de lei; carne de porc 33 de lei
  • Australia: carne de pui – 43 de lei; carne de porc – 63 de lei
Telemea de vacă (preț per kg.)

  • România: 40 de lei
  • Republica Moldova: 33 de lei
  • Grecia: 48 de lei
  • Ungaria: 44 de lei
  • Italia: 55 de lei
  • Spania: 48 de lei
  • Anglia: 63 de lei
  • Franța: 60 de lei
  • Germania: 52 de lei
  • SUA: 70 de lei
  • Brazilia: 40 de lei
  • Somalia: 23 de lei
  • China: 40 de lei
  • Australia: 78 de lei

Roșii și castraveți (preț per kg.)

  • România: roșii – 9 lei; castraveți – 8 lei
  • Republica Moldova: roșii – 8 lei; castraveți – 7 lei
  • Grecia: roșii – 12 lei; castraveți – 10 lei
  • Ungaria: roșii – 14 lei; castraveți – 12 lei
  • Italia: roșii – 15 lei; castraveți – 13 lei
  • Spania: roșii – 12 lei; castraveți – 11 lei
  • Anglia: roșii – 19 lei; castraveți – 15 lei
  • Franța: roșii – 17 lei; castraveți – 14 lei
  • Germania: roșii – 13 lei; castraveți – 12 lei
  • SUA: roșii – 21 de lei; castraveți – 18 lei
  • Brazilia: roșii – 11 lei; castraveți – 9 lei
  • Somalia: roșii – 8 lei; castraveți – 6 lei
  • China: roșii – 11 lei; castraveți – 10 lei
  • Australia: roșii – 23 de lei; castraveți – 20 de lei

Cele mai noi