Cât costă produsele alimentare de bază în România și cât ar costa în lei, în străinătate | Tabel prețuri comparative

Gândul.ro vă aduce în atenție, astăzi, un tabel cu prețurile percepute pentru produsele alimentare de bază în România și în străinătate. Pe listă se află țări din Europa, precum și Somalia, SUA sau Australia.

V-ați întrebat vreodată cât costă produsele alimentare de bază în România și cât ar costa în lei, în străinătate? Gândul.ro a întocmit un tabel cu o parte dintre alimentele de bază, pentru a face comparația. Au fost luate în considerare alimente precum: pâine, cartofi (kg), carne de pui (kg), carne de porc (kg), telemea de vacă (kg), roșii (kg) și castraveți (kg).

De altfel, statele analizate sunt: România, Republica Moldova, Grecia, Ungaria, Italia, Spania, Anglia, Franta, Germania, SUA, Brazilia, Somalia, China, Australia.

România vs. străinătate: cât costă produsele alimentare de bază

La o privire atentă asupra tabelului (vezi mai jos), se poate observa că cea mai ieftină pâine o găsim în Republica Moldova și Somalia (5 lei). De altfel, cel mai mic preț pentru kilogramul de roșii îl găsim tot în aceleași state – Republica Moldova și Somalia. Pe de altă parte, un kilogram de telemea de vacă are prețul de 63 de lei în Anglia, iar cel din SUA este mai mare cu câțiva lei – 70 lei/kg.

Pâine

România: 6 lei

Republica Moldova: 5 lei

Grecia: 7 lei

Ungaria: 7 lei

Italia: 10 lei

Spania: 8 lei

Anglia: 9 lei

Franța: 10 lei

Germania: 8 lei

SUA: 12 lei

Brazilia: 7 lei

Somalia: 5 lei

China: 7 lei

Australia: 10 lei

Cartofi (preț per kg.)

România: 4 lei

Republica Moldova: 3 lei

Grecia: 6 lei

Ungaria: 6 lei

Italia: 7 lei

Spania: 6 lei

Anglia: 7 lei

Franța: 8 lei

Germania: 6 lei

SUA: 8 lei

Brazilia: 5 lei

Somalia: 3 lei

China: 5 lei

Australia: 12 lei

Carne de pui și carne de porc (preț per kg.)

România: carne de pui – 22 de lei; carne de porc – 30 de lei

Republica Moldova: carne de pui – 20 de lei; carne de porc – 27 de lei

Grecia: carne de pui – 25 de lei; carne de porc – 27 de lei

Ungaria: carne de pui – 27 de lei; carne de porc – 34 de lei

Italia: carne de pui – 30 de lei; carne de porc – 43 de lei

Spania: carne de pui – 25 de lei; carne de porc – 38 de lei

Anglia: carne de pui – 34 de lei; carne de porc – 50 de lei

Franța: carne de pui – 32 de lei; carne de porc – 47 de lei

Germania: carne de pui – 28 de lei; carne de porc – 43 de lei

SUA: carne de pui – 38 de lei; carne de porc – 55 de lei

Brazilia: carne de pui – 20 de lei; carne de porc – 28 de lei

Somalia: carne de pui – 15 lei; carne de porc – N/A

China: carne de pui – 24 de lei; carne de porc 33 de lei

Australia: carne de pui – 43 de lei; carne de porc – 63 de lei

Telemea de vacă (preț per kg.)

România: 40 de lei

Republica Moldova: 33 de lei

Grecia: 48 de lei

Ungaria: 44 de lei

Italia: 55 de lei

Spania: 48 de lei

Anglia: 63 de lei

Franța: 60 de lei

Germania: 52 de lei

SUA: 70 de lei

Brazilia: 40 de lei

Somalia: 23 de lei

China: 40 de lei

Australia: 78 de lei

Roșii și castraveți (preț per kg.)

România: roșii – 9 lei; castraveți – 8 lei

Republica Moldova: roșii – 8 lei; castraveți – 7 lei

Grecia: roșii – 12 lei; castraveți – 10 lei

Ungaria: roșii – 14 lei; castraveți – 12 lei

Italia: roșii – 15 lei; castraveți – 13 lei

Spania: roșii – 12 lei; castraveți – 11 lei

Anglia: roșii – 19 lei; castraveți – 15 lei

Franța: roșii – 17 lei; castraveți – 14 lei

Germania: roșii – 13 lei; castraveți – 12 lei

SUA: roșii – 21 de lei; castraveți – 18 lei

Brazilia: roșii – 11 lei; castraveți – 9 lei

Somalia: roșii – 8 lei; castraveți – 6 lei

China: roșii – 11 lei; castraveți – 10 lei

Australia: roșii – 23 de lei; castraveți – 20 de lei

