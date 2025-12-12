Cutremur în România, vineri dimineață, 12 decembrie 2025. Datele oficiale ale INCDFP

Un cutremur a avut loc în România, vineri dimineață, 12 decembrie 2025, în zona seismică Vrancea. Potrivit INCDFP, seismul s-a produs la o adâncime de 87.7 kilometri, în apropiere de Buzău și Focșani.

Seismul de 3.9 grade pe scara Richter (cotat la intensitate II) a avut loc la ora 03:54, la o adâncime de 87.7 kilometri.

„În ziua de 12 Decembrie 2025 la ora 03:54:25 (ora locală a României) s-a produs în zona seismică Vrancea, Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.9, la adâncimea de 87.7km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 47km V de Focșani, 64km N de Buzău, 64km E de Sfântu-Gheorghe, 76km E de Brașov, 94km NE de Ploiești, 100km S de Bacău”, transmite INCDFP.

Primul lucru pe care să-l faci atunci când se produce un seism puternic

Atunci când se produce un cutremur puternic, trebuie să acționezi rapid și să te îndepărtezi de zonele care prezintă riscuri (de exemplu, zona ferestrelor sau a fațadelor care se pot prăbuși). În 2023, când România a fost zguduită de câteva seisme de peste 5 grade pe scara Richter, Raed Arafat vorbea despre regulile esențiale, arată Cancan.

„Primul lucru pe care îl faci, dacă ai gazul aprins, îl oprești și stai ascuns sub o masă, sub ceva care să te protejeze. Nu mai putem să spunem sub tocul ușii, pentru că nu mai sunt corelate ușile cu grinzile de rezistență, deci, mai degrabă, sub un obiect care poate să te protejeze, dacă se întâmplă să cadă ceva sau în zone în care știi că e ceva de rezistență. Aștepți să treacă cutremurul și vezi apoi ce se întâmplă în jurul tău.

Una dintre recomandările care se dau este imediat să deschizi ușa. Deschizi ușa apartamentului, dar rămâi în apartament, ca să nu rămâi blocat. E posibil ca ușile, uneori, să se blocheze. Atunci, dacă ușa a rămas deschisă pe timpul cutremurului în primele secunde, știi că nu rămâi blocat. Astea sunt recomandările generale”, transmitea Raed Arafat.

Autorul recomandă: