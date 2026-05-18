Nicușor Dan a promulgat legea urșilor agresivi. Aceasta modifică regulile de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor bruni asupra persoanelor și bunurilor.

Nicușor Dan a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2025.

Actul normativ modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2021. Aceasta prevede aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora.

Legea prevede, de asemenea, modificarea și completarea unor acte normative. Și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006.

Printre altele, Primarii pot interveni în caz de atac al urşilor asupra populaţiei. De asemenea, în baza de date a Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență, în perioada 01.01.2021 29.10.2025, au fost identificate 2.454 de apeluri în care sau anunțat atacuri ale urşilor UL GEA.

Conform centralizatorului de interventii urs, în anul 2025 au fost efectuate un număr de 712 alungări, 78 de relocări şi 104 extrageri prin eutanasiere sau împuşcare.

