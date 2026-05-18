George Simion, reacție după ce legea de transparentizare a banilor din ONG-uri a trecut de Senat: „Cine e deranjat de transparență?"

Liderul AUR, George Simion, a anunțat într-o postare pe rețelele sociale că Senatul României a adoptat proiectul de lege care impune transparență în finanțarea organizațiilor neguvernamentale.

George Simion a salutat pe Facebook victoria obținută la Senat și a lansat și o întrebare ironică pentru cei care sunt deranjați de transparență.

„Victorie la Senat! Am trecut legea care oferă transparență la finanțarea ONG-urilor! Cine e deranjat de transparență?”, a scris George Simion pe Facebook. 

Proiectul vizează obligarea ONG-urilor să declare sursele de finanțare, în contextul unor dezbateri aprinse la nivel național privind rolul societății civile și influența fondurilor externe în România. Proiectul de lege a trecut de Senat cu 75 de voturi „pentru”, 32 „împotriva” și 4 „abțineri”. Reamintim că PSD, AUR și PNL și-au dat mâna pentru transaparentizarea banilor ONG-urilor.

Ce au spus deputații AUR în Senat înainte de vot

Proiectul AUR privind transparentizarea surselor de finanțare ale ONG-urilor a fost adoptat de Senat cu majoritate de voturi. Deputatul AUR, Ionelia Priescu, a susținut în plenul Senatului necesitatea unei transparențe totale în ceea ce privește finanțarea ONG-urilor, afirmând că proiectul legislativ propus de AUR urmărește ca toate ONG-urile să publice anual sursele de finanțare și sumele primite.

„ONG-urile depun în fiecare an o declarație la ANAF, însă aceste declarații rămân în sertarele ANAF și nu ajung la cetățeni. Transparența veritabilă de care este nevoie în România este atunci când cetățeanul poate să deschidă o pagină pe internet și poate să vadă dacă și cum este finanțat un ONG care influențează comunitatea”, a declarat deputatul AUR.

De asemenea, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu a declarat că proiectul privind transparența finanțării ONG-urilor este necesar pentru ca românii să afle cine susține acțiunile în instanță care au blocat sau întârziat proiecte energetice importante pentru România, precum hidrocentralele și exploatările de lignit.

„Chiar nu vreți să aflați cine finanțează procesele împotriva hidrocentralei Răstolița? Cine finanțează procesele împotriva hidrocentralelor de pe Jiu? Și cine a finanțat procesul pentru oprirea carierei de la Roșia, cea mai mare carieră de lignit din Uniunea Europeană? Chiar nu vrem să aflăm cine?” a declarat senatorul AUR, Petrișor Peiu.

