Nicușor Dan participă la Sfințirea Picturii Catedralei Mântuirii Neamului. A venit însoțit de familie

Preşedintele Nicuşor Dan participă duminică la slujba de sfinţire a Catedralei Naţionale. În această seară, președintele îl va decora pe Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, a anunţat Administraţia Prezidenţială. Șeful statului a venit împreună cu familia sa.



Mii de pelerini şi 2.500 de invitaţi oficiali, printre care și preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan au ajuns astăzi la slujba de sfinţire a Catedralei Naţionale.