Prima pagină » Social » Nicușor Dan participă la Sfințirea Picturii Catedralei Mântuirii Neamului. A venit însoțit de familie

Nicușor Dan participă la Sfințirea Picturii Catedralei Mântuirii Neamului. A venit însoțit de familie

26 oct. 2025, 10:10, Social
Nicușor Dan participă la Sfințirea Picturii Catedralei Mântuirii Neamului. A venit însoțit de familie

Preşedintele Nicuşor Dan participă duminică la slujba de sfinţire a Catedralei Naţionale. În această seară, președintele îl va decora pe Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, a anunţat Administraţia Prezidenţială. Șeful statului a venit împreună cu familia sa.

Mii de pelerini şi 2.500 de invitaţi oficiali, printre care și preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan au ajuns astăzi la slujba de sfinţire a Catedralei Naţionale.

Citește și

NEWS ALERT Aplauze pentru Coroană la Catedrala Neamului. Familia Regală a fost singura salutată de mulțime
10:20
Aplauze pentru Coroană la Catedrala Neamului. Familia Regală a fost singura salutată de mulțime
EXCLUSIV VIDEO Secretele din dulapurile Palatului Primăverii. Imagini nemaivăzute cu garderoba soților Ceaușescu. Motivul pentru care Elena Ceaușescu nu purta niciodată tocuri înalte
05:00
Secretele din dulapurile Palatului Primăverii. Imagini nemaivăzute cu garderoba soților Ceaușescu. Motivul pentru care Elena Ceaușescu nu purta niciodată tocuri înalte
EXCLUSIV Viorica Dăncilă, jefuită chiar de omul ei de încredere. Incidentul a rămas unul dintre secretele bine păzite ale fostului premier
05:00
Viorica Dăncilă, jefuită chiar de omul ei de încredere. Incidentul a rămas unul dintre secretele bine păzite ale fostului premier
REPORTAJ Vecini cu teroarea. Bucureștenii din Rahova sunt încă traumatizați după EXPLOZIA devastatoare. Martor: „Nu se știe dacă vom afla vreodată adevărul”
05:00
Vecini cu teroarea. Bucureștenii din Rahova sunt încă traumatizați după EXPLOZIA devastatoare. Martor: „Nu se știe dacă vom afla vreodată adevărul”
EVENIMENT LIVE 🚨 Slujba de Sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului a început. Președintele, premierul, Custodele Coroanei, politicieni, invitați din afară, vedete, dar și oameni simpli au venit să fie martori la cum se scrie istoria ortodoxiei în fața lor
05:00
🚨 Slujba de Sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului a început. Președintele, premierul, Custodele Coroanei, politicieni, invitați din afară, vedete, dar și oameni simpli au venit să fie martori la cum se scrie istoria ortodoxiei în fața lor
Mediafax
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București. „Va fi o atracție pentru pelerinii din toată țara”
Digi24
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
Cancan.ro
Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate ale necropsiei
Prosport.ro
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
Adevarul
Casa Scânteii, mega-construcția din Capitala anilor '50. Ce ascundeau buncărele interzise, săpate la zeci de metri sub ea
Mediafax
Avertisment DNSC: Atacatorii folosesc numele OLX Romania pentru a vă fura datele
Click
Câți ani de închisoare riscă Adrian Pleșca, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
Wowbiz
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
Antena 3
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Cancan.ro
Ce salariu i s-a oferit unui tânăr din Cluj, ca ospătar într-un restaurant. Când a auzit suma, s-a ridicat și a plecat
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Afacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de lei
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
De ce vânăm FANTOME și ce spune asta despre noi?
Capital.ro
Legătura dintre Nicolae Ceaușescu și Ion Iliescu. A fost un moment decisiv pentru fostul președinte: Exista dorința de a fi pe placul superiorului
Evz.ro
Detectoarele de incendiu, obligatorii în locuințe. Ce prevede proiectul propus de MAI
A1
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Igor Cuciuc, despre durerea din spatele zâmbetului: "Îmi era greu". REACȚIA interpretului după ce a fost judecat că a urcat pe scenă la câteva luni de la moartea fiicei sale: "Omul trebuie să muncească. Nu trebuie să stea acasă și să intre în depresie"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Greșeala pe care au făcut-o trupele britanice la sosirea germanilor în Africa de Nord
NEWS ALERT Doi suspecți au fost reținuți pentru furtul bijuteriilor din Muzeu Luvru
11:32
Doi suspecți au fost reținuți pentru furtul bijuteriilor din Muzeu Luvru
FINANCIAR Tabel salarii | Sărac lipit, bogătaș sau MILIONAR: Cum poți fi catalogat, în funcție de salariul tău actual
11:25
Tabel salarii | Sărac lipit, bogătaș sau MILIONAR: Cum poți fi catalogat, în funcție de salariul tău actual
EXTERNE Vladimir Putin accelerează cursa înarmării. Rusia testează o nouă rachetă nucleară de croazieră
11:25
Vladimir Putin accelerează cursa înarmării. Rusia testează o nouă rachetă nucleară de croazieră
ANALIZĂ Adio, ora de vară și de iarnă? Europa se pregătește să RENUNȚE la schimbarea ceasurilor. Ce decizie ia România
11:00
Adio, ora de vară și de iarnă? Europa se pregătește să RENUNȚE la schimbarea ceasurilor. Ce decizie ia România
EXTERNE Imagini inedite de la primirea lui Donald Trump în Malaezia. A semnat acordul de pace între Cambodgia și Thailanda. Trump participă la Summitul ASEAN
10:53
Imagini inedite de la primirea lui Donald Trump în Malaezia. A semnat acordul de pace între Cambodgia și Thailanda. Trump participă la Summitul ASEAN
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 63% din bucureșteni nu sunt mulțumiți de Guvernul Ilie Bolojan. Alegerile din București bat la ușă, cine este în topul sondajelor
10:49
63% din bucureșteni nu sunt mulțumiți de Guvernul Ilie Bolojan. Alegerile din București bat la ușă, cine este în topul sondajelor