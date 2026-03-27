Ninsoare ca în plină iarnă în mai multe zone din țară. La Muntele Mic, în Caraș-Severin, stratul nou de zăpadă măsoară deja câțiva centimetri. Ninge abundent și la Rânca

Codul portocaliu de viscol este în plină desfășurare. În județele Caraș-Severin și Hunedoara, mai precis, cum se vede din imagini, este iarnă în toată regula. Filmările sunt surprinse în stațiunile de schi Rânca – Gorj și Muntele Mic – Caraș-Severin. Sezonul de schi a fost închis deja de câteva săptămâni. Dar potopul pare să vină spre luna aprilie. Transalpina rămâne închisă, evident.

Meteorologii au anunțat, vineri seară, Cod portocaliu de viscol. Potrivit anunțului, sunt sub avertizare de viscol zonele montare situate la peste 1.800 de metri din județele Caraș-Severin și Hunedoara. Codul portocaliu este în vigoare de la ora 21:00 până la miezul nopții de vineri spre sâmbătă.

Viscolul din zonele de mare altitudine vor fi resimțite și în regiunile din proximitate

În aceste zone sunt așteptate ninsori însoțite de vânt puternic, cu viteză la rafală de 85 – 120 kilometri pe oră. În aceste condiții, vizibilitatea în zonele sub Cod portocaliu este de așteptat să scadă sub 50 de metri.