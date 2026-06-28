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Numerele extrase la Loto, duminică 28 iunie 2026. Premiu uriaș la 6/49

Ruxandra Radulescu
Numerele extrase la Loto, duminică 28 iunie 2026. Premiu uriaș la 6/49
Numerele extrase la tragerile Loto / sursă foto: Shutterstock
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Duminică, 28 iunie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.  La 6/49 sunt în joc peste 6,8 milioane de euro, iar la Noroc, Loteria Română anunță un report cumulat care depășește 1,32 milioane de euro.

Numerele câștigătoare de duminică, 28 iunie:

  • Loto 6/49:
  • Noroc:
  • Joker:
  • Noroc Plus:
  • Loto 5/40:
  • Super Noroc:

Câștigurile la Loto pentru fiecare categorie

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 35,59 milioane de lei (peste 6,8 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,93 milioane de lei (peste 1,32 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 831.900 de lei (peste 159.000 de euro).

La categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 171.400 de lei (peste 32.700 de euro), iar la categoria a III-a reportul este în valoare de peste 80.900 de lei (peste 15.400 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 335.300 de lei (peste 64.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 66.900 de lei (peste 12.700 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 290.300 de lei (peste 55.400 de euro).

Ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile de joi

La tragerile loto de joi, 25 iunie, Loteria Română a acordat 20.620 de câștiguri în valoare totală de peste 2,3 milioane de lei. La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de la categoria N+3 în valoare de 524.456,80 lei.

Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro. La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 98.931,50 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Moldovița, județul Suceava.

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