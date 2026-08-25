Prima pagină » Social » O nouă înfrângere pentru Mița Biciclista în „Războiul Merdenelelor”. După valul de reacții critice, a mai sosit și Poliția la fața locului și i-a obligat pe angajați să dea jos însemnele de pe clădirea de patrimoniu. Cum arată acum Mița Biciclista goală

O nouă înfrângere pentru Mița Biciclista în „Războiul Merdenelelor”. După valul de reacții critice, a mai sosit și Poliția la fața locului și i-a obligat pe angajați să dea jos însemnele de pe clădirea de patrimoniu. Cum arată acum Mița Biciclista goală

Ruxandra Radulescu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Modul în care patronii de la Mița Biciclista își promovează afacerea este din nou sancționat, de această dată de Poliția Locală, la doar câteva zile după clipul care a generat controversa merdenelelor cu margarină. Agenții au intervenit marți 25 august, pentru a da jos o reclamă de pe fațada clădirii de patrimoniu, la solicitarea mai multor persoane, printre care și a influencerului GoRider.

La data de 22 august, mai multe persoane ar fi depus sesizare la Poliția Locală, cu privire la o reclamă de pe fațada de patrimoniu a clădirii, a menționat influencerul GoRider pe contul de TikTok.

„În urma apelului meu din data de 22 august către Poliția Locală a Municipiului București, respectiv a sesizării telefonice adresate Direcției de Control, precum și a altor sesizări scrise transmise de membrii acestei comunități, Casa Mita Biciclista a luat măsura de a elibera fațada clădirii de patrimoniu.

Felicitări tuturor celor implicați!”, a scris  influencerul.

Acesta a filmat momentul în care Poliția Locală a venit la Casa Mița Biciclista și i-ar fi somat pe patroni să dea jos de pe clădire, reclama la evenimentul „săptămâna franceză”, promovat sub denumirea „La vie en bleu” (n.r. trad- Viața-n albastru).

Casa Mița Biciclista cu reclama la evenimentul

Casa Mița Biciclista cu reclama la evenimentul „Săptămâna Franceză” (sursa Foto: Casa Mița Biciclista Facebook)

După cum se poate vedea din imaginile realizate de reporterul Gândul, reclama cu textul care acoperea fațada clădirii a dispărut acum.

Patronii de la Casa Mița Biciclista au dat jos reclama la evenimentul

Patronii de la Casa Mița Biciclista au dat jos reclama la evenimentul „Săptămâna Franceză”, la intervenția Poliției

Patronii localului au păstrat reclama pe clădirea Mița Biciclista, la o lună după terminarea evenimentului

Este important de menționat că evenimentul promovat localul Mița Biciclista, prin reclama pe fațada casei de patrimoniu, s-a desfășurat între 11-18 iulie, după cum chiar Edmond Niculușcă a anunțat la vremea respectivă pe contul de Facebook.

„Între 11 și 18 iulie, La Mița Biciclista devine o declarație vie de dragoste pentru libertate și pentru Franța”, a scris Niculușcă.

Cu toate acestea, reclama a rămas pe casa monumenat, chiar dacă evenimentul „Săptămâna franceză” s-a terminat în urmă cu mai mult de o lună. Abia la data de 25 august elementele promoționale au fost date jos, după intervenția Poliției.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Faptele trezorierului PNL care ar fi beneficiat de complicitatea Cristinei Trăilă. Ce nume mai apar în dosarul afaceristului care s-a întâlnit cu Bolojan la Palatul Victoria
15:53
Faptele trezorierului PNL care ar fi beneficiat de complicitatea Cristinei Trăilă. Ce nume mai apar în dosarul afaceristului care s-a întâlnit cu Bolojan la Palatul Victoria
NEWS ALERT Cazul Nordis extins cu încă aproape 15 milioane de euro prejudiciu și o nouă plajă de fapte. 50 de noi plângeri analizate de DIICOT
13:45
Cazul Nordis extins cu încă aproape 15 milioane de euro prejudiciu și o nouă plajă de fapte. 50 de noi plângeri analizate de DIICOT
ACTUALITATE Șeful grupării care asigura transportul în Europa al drogurilor albanezilor, denumit „Matrix”. Numele său nu apare în actele oficiale
12:54
Șeful grupării care asigura transportul în Europa al drogurilor albanezilor, denumit „Matrix”. Numele său nu apare în actele oficiale
NEWS ALERT DIICOT explică de ce albanezii au ajuns să colaboreze cu românii în transportul drogurilor. O vastă analiză Europol în dosarul „cărăușilor”
10:57
DIICOT explică de ce albanezii au ajuns să colaboreze cu românii în transportul drogurilor. O vastă analiză Europol în dosarul „cărăușilor”
Gândul de Vreme Cod galben de vijelii, ploi torențiale și caniculă. Cât durează avertizarea și care sunt zonele afectate, potrivit ANM
10:33
Cod galben de vijelii, ploi torențiale și caniculă. Cât durează avertizarea și care sunt zonele afectate, potrivit ANM
EXCLUSIV Omul cu o mie de funcții, prins în flagrant cu ajutorul unui primar. Gândul prezintă filmul operațiunii în care escrocul care se dădea drept general SIE și procuror DNA a fost reținut chiar de „colegii săi”
05:00
Omul cu o mie de funcții, prins în flagrant cu ajutorul unui primar. Gândul prezintă filmul operațiunii în care escrocul care se dădea drept general SIE și procuror DNA a fost reținut chiar de „colegii săi”
Mediafax
Atacul lui Radu Oprea la adresa lui Miruță: „Se laudă nevoie mare cu vrednicia lui de la UM Sadu”
Digi24
Un politician vrea să organizeze o petrecere cu sex chiar în sediul primăriei
Cancan.ro
Otnielei i-a cășunat rău pe Costeluș! Moștenitorul averii de 250 mil. € s-a lăsat greu
Prosport.ro
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Adevarul
Cordonul sanitar împotriva populiștilor se fisurează. De ce partidele tradiționale ajung să colaboreze cu radicalii
Mediafax
Rusia poate prelua active fizice și financiare după atacurile Ucrainei. Decretul, semnat de Putin
Click
De ce a decis un român invitat la nunta vărului să scoată bani din plicul pentru dar: „Ei m-au chemat, eu sunt oaspetele”
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Cancan.ro
Soția bogătașului Don Pepe cere în instanță bani de la EX: ”Anturajul în care ne învârtim este unul de oameni de afaceri înstăriți”
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
A fost pus în funcțiune radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână sau dacă nu porți centura
Descopera.ro
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Descopera.ro
Rechinul care poate trăi 400 de ani: este cel mai longeviv vertebrat cunoscut de pe Pământ
FLASH NEWS Nicușor Dan a promulgat o nouă lege privind TVA. Ce contribuabili pot scăpa de obligațiile fiscale
16:33
Nicușor Dan a promulgat o nouă lege privind TVA. Ce contribuabili pot scăpa de obligațiile fiscale
SCANDAL Un consilier local din Ploiești a găsit o metodă neobișnuită de a ironiza „realizările” Primăriei. Ce gest a făcut alesul local
16:27
Un consilier local din Ploiești a găsit o metodă neobișnuită de a ironiza „realizările” Primăriei. Ce gest a făcut alesul local
FLASH NEWS Cum a izbucnit scandalul Fănel Bogos în presă. Afaceristul a confirmat că fost în biroul premierului Ilie Bolojan
16:19
Cum a izbucnit scandalul Fănel Bogos în presă. Afaceristul a confirmat că fost în biroul premierului Ilie Bolojan
FLASH NEWS O altă dronă, găsită în apropierea aeroportului din Leipzig. Merz: „Atacatorii vor plăti”
16:19
O altă dronă, găsită în apropierea aeroportului din Leipzig. Merz: „Atacatorii vor plăti”
CONTROVERSĂ Frații Andrew și Tristan Tate închiriau mașini de lux, iahturi și ceasuri scumpe ca să pară mai bogați. Ce au dezvăluit avocații acestora
16:06
Frații Andrew și Tristan Tate închiriau mașini de lux, iahturi și ceasuri scumpe ca să pară mai bogați. Ce au dezvăluit avocații acestora
SCANDAL Cine este controversata Cristina Trăilă, pusă sub acuzare de DNA. Avocata Schweighofer și legăturile cu Florian Coldea. Îi plătea salariul lui Orban când era președintele PNL și nu avea serviciu
16:05
Cine este controversata Cristina Trăilă, pusă sub acuzare de DNA. Avocata Schweighofer și legăturile cu Florian Coldea. Îi plătea salariul lui Orban când era președintele PNL și nu avea serviciu

Cele mai noi

Trimite acest link pe