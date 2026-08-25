Modul în care patronii de la Mița Biciclista își promovează afacerea este din nou sancționat, de această dată de Poliția Locală, la doar câteva zile după clipul care a generat controversa merdenelelor cu margarină. Agenții au intervenit marți 25 august, pentru a da jos o reclamă de pe fațada clădirii de patrimoniu, la solicitarea mai multor persoane, printre care și a influencerului GoRider.

La data de 22 august, mai multe persoane ar fi depus sesizare la Poliția Locală, cu privire la o reclamă de pe fațada de patrimoniu a clădirii, a menționat influencerul GoRider pe contul de TikTok.

„În urma apelului meu din data de 22 august către Poliția Locală a Municipiului București, respectiv a sesizării telefonice adresate Direcției de Control, precum și a altor sesizări scrise transmise de membrii acestei comunități, Casa Mita Biciclista a luat măsura de a elibera fațada clădirii de patrimoniu. Felicitări tuturor celor implicați!”, a scris influencerul.

Acesta a filmat momentul în care Poliția Locală a venit la Casa Mița Biciclista și i-ar fi somat pe patroni să dea jos de pe clădire, reclama la evenimentul „săptămâna franceză”, promovat sub denumirea „La vie en bleu” (n.r. trad- Viața-n albastru).

După cum se poate vedea din imaginile realizate de reporterul Gândul, reclama cu textul care acoperea fațada clădirii a dispărut acum.

Patronii localului au păstrat reclama pe clădirea Mița Biciclista, la o lună după terminarea evenimentului

Este important de menționat că evenimentul promovat localul Mița Biciclista, prin reclama pe fațada casei de patrimoniu, s-a desfășurat între 11-18 iulie, după cum chiar Edmond Niculușcă a anunțat la vremea respectivă pe contul de Facebook.

„Între 11 și 18 iulie, La Mița Biciclista devine o declarație vie de dragoste pentru libertate și pentru Franța”, a scris Niculușcă.

Cu toate acestea, reclama a rămas pe casa monumenat, chiar dacă evenimentul „Săptămâna franceză” s-a terminat în urmă cu mai mult de o lună. Abia la data de 25 august elementele promoționale au fost date jos, după intervenția Poliției.