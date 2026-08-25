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Drulă bate obrazul PNL-ului și UDMR-ului pentru că au votat „amendamentul Fritz”. Fostul lider USR își pune speranțele în Comisia Europeană

Ruxandra Radulescu
Drulă bate obrazul PNL-ului și UDMR-ului pentru că au votat
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Catalin Drulă, fost președinte al USR, îi ia apărarea actualului lider al formațiunii, Dominic Fritz, și susține că amendamentul la Legea Integrității nu va fi acceptat de Comisia Europeană. Afirmațiile lui Drulă vin după ce liderii grupurilor PPE și Renew din Parlamentul European i-au cerut Ursulei von der Leyen să blocheze cele 770 de milioane de euro din PNRR, din cauza „amendamentului Fritz”.

„Legea integrității cu amendamentul anti-Fritz nu va fi acceptată de Comisia Europeană. Fix acest amendament de poliție politică al PSD ar însemna pierderea a 770 de milioane de euro, semnalul politic al liderilor PPE și Renew e limpede”, spune Drulă într-o postare pe Facebook.

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Drulă bate obrazul PNL-ului și UDMR-ului pentru că au votat „amendamentul Fritz”

Totodată, Drulă reproșează Partidului Liberal Național și membrilor UDMR, că au votat în favoarea amendamentului Fritz. alături de social-democrați.

„Mâine legea este la vot final în Senat. Fără voturile PNL și UDMR nu va trece. Din păcate, la Cameră cele 2 grupuri au votat „pentru” ieri și legea a trecut de prima cameră”, mai precizează Drulă.

Drulă își pune speranța-n Manfred Weber

Drulă își pune toate speranțele în liderul Partidului Popular European, Manfred Weber, care, alături de Valérie Hayer, președinta Renew Europe i-au solicitat Ursulei von der Leyen să blocheze cele 770 de milioane de euro din PNRR, deoarece nu sunt de acord cu amendamentul Fritz.

„Manfred Weber este liderul grupului popularilor europeni, din care fac parte PNL și UDMR, și a semnat scrisoarea către șefa Comisiei Europene care reclamă abuzul politic comis în România de Sorin Grindeanu și sistemul pe care-l controlează PSD.
Nu există nicio scuză pentru un partid proeuropean să voteze această lege mâine în Senat”, este de părere Drulă.

În scrisoarea datată luni, 24 august, președintele PPE, Manfred Weber, și lidera grupului Renew, Valérie Hayer, îi cer Ursulei von der Leyen „să clarifice fără echivoc” că fondurile, parte a PNRR, nu vor fi eliberate decât dacă Bucureștiul renunță la planurile de modificare a legii care va duce la încetarea mandatului primarului Timișoarei, Dominic Frtiz.

Cum a motivat Curtea Constituțională decizia de constituționalitate referitoare la noua Lege a Integrității

Judecătorii care au votat constituționalitatea „amendamentului Fritz”, în urma căruia liderul USR și-ar putea pierde mandatul de primar au prezentat vineri motivarea deciziei referitoare la noua Lege a Integrității.

Curtea Constituțională a explicat, în 65 de pagini, că legea nu ar aplica retroactiv o sancțiune persoanei, ci ar pune capăt unei funcții sau unui „mandat viciat” de o încălcare definitiv constatată a regimului de integritate.

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