Prima pagină » Actualitate » Rareș Bogdan, revoltat de „ultima ticăloșie” a lui Ilie Bolojan: „Cetățenii români nu mai contează, e mai importantă pofta unui singur om?”

Rareș Bogdan, revoltat de „ultima ticăloșie” a lui Ilie Bolojan: „Cetățenii români nu mai contează, e mai importantă pofta unui singur om?”

Rareș Bogdan, revoltat de „ultima ticăloșie” a lui Ilie Bolojan: „Cetățenii români nu mai contează, e mai importantă pofta unui singur om?”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Europarlamentarul Rareș Bogdan, unul dintre cei mai vocali membri ai grupului de liberali care contestă acțiunile liderului PNL, Ilie Bolojan, reacționează la Legea nr. 165/2026, intrată în vigoare la data de 9 august 2026, care a modificat articolul 550 din Codul administrativ, astfel încât mii de consilieri locali și județeni din România sunt nevoiți să aleagă între a rămâne în funcțiile pentru care au fost aleși și a rămâne angajați ca funcționari publici. Într-o postare pe pagina personală de Facebook, europarlamentarul afirmă, despre noua Lege, că este „încă una marca Bolojan” și că, drept urmare a unui val de plecări ai aleșilor locali, premierul demis va valida personal noii consilieri din aparatele de partid.

Sondaj Gândul

Ești de acord ca Ilie Bolojan să deblocheze plățile pentru sportivii medaliați olimpic, așa cum i-a cerut David Popovici?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„O nouă oaste fidelă șefului de partid” / „Din indemnizația de consilier nu poate trăi o familie” / „Bolojan, cu mânuța lui, își va trimite acoliții să presteze în folosul său”

„Încă una marca Bolojan. Vă spun și unde e ticăloșia: o nouă oaste fidelă șefului de partid. Veți vedea cum până diseară, mii de oameni își vor da demisia din funcțiile de consilieri aleși și vor rămâne cu contractele de muncă. Adică meseriile lor. Exact asta s-a intenționat. Din indemnizația de consilier nu poate trăi o familie, deci oamenii vor renunța la calitatea de ales. Iar noii consilieri, zice legea, vor fi validați doar de șefii de partid. În cazul unde e miza, de Bolojan cu mânuța lui, care își va trimite acoliții să presteze în folosul …său, până la urmă. Dar vor fi consilii unde nu va putea fi făcut cvorumul. Deci nu se vor putea vota bugete, investiții, aproape nimic. Incredibil… Cetățenii nu mai contează, e mai puternică pofta unui singur om??”, scrie Rareș Bogdan în postarea publicată pe Facebook.

Gândul a publicat mesajele alarmiste care circulă pe grupurile interne ale partidelor, după legea prin care consilierii locali nu mai pot avea al doilea job la stat

Cu câteva ore înainte de intrarea în vigoare a incompatibilității, mesajul de mai jos a circulat pe mai multe grupuri ale partidelor din România.

INFORMARE URGENTĂ

Vă rog să transmiteți imediat această informare în organizațiile locale și să îi identificați pe colegii care se pot afla în situația de mai jos.

Legea nr. 165/2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 651 din 6 august 2026 și intrată în vigoare la 9 august 2026, a modificat art. 550 din Codul administrativ.

Noul art. 550 alin. (6) prevede că regulile privind incompatibilitățile funcționarilor publici, cuprinse în art. 94-97 din Legea nr. 161/2003, se aplică în mod corespunzător și personalului contractual.

Sunt vizate, în principal, persoanele care îndeplinesc simultan următoarele două condiții:

* au mandat de consilier local sau consilier județean;

* sunt angajate cu contract individual de muncă într-o autoritate sau instituție publică: primărie, consiliu județean, minister, agenție, serviciu public ori altă instituție administrativă.

Aceste persoane nu mai pot continua simultan activitatea profesională și exercitarea mandatului. Nu este necesară demisia din funcție sau din mandat. Soluția prevăzută de lege este suspendarea contractului individual de muncă.

Sursa foto: Mediafax

Sursa foto: Mediafax

Cadrele didactice sunt singurele exceptate de la suspendarea contractului de muncă

Cadrele didactice sunt exceptate expres prin art. 209 alin. (3) din Codul administrativ, care prevede că „sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice”. Excepția este susținută și de art. 96 din Legea nr. 161/2003, aplicabil personalului contractual prin noul art. 550 alin. (6). Prin urmare, profesorii pot continua activitatea didactică și pot exercita mandatul de consilier local sau județean, fără suspendarea contractului de muncă. Aceeași excepție se aplică cercetătorilor științifici și persoanelor care desfășoară activități în domeniul creației literar-artistice. Excepția nu se aplică automat personalului administrativ, tehnic sau auxiliar din unitățile de învățământ.

Noul art. 553² alin. (2) lit. l) din Codul administrativ acordă un termen de 15 zile calendaristice pentru efectuarea demersurilor necesare încetării incompatibilității.

Termenul-limită este azi 25 august 2026, inclusiv.

Persoanele vizate trebuie să depună imediat la angajator o notificare sau cerere scrisă și înregistrată prin care solicită suspendarea contractului individual de muncă, în temeiul:

* art. 550 alin. (6) din Codul administrativ;
* art. 97 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 161/2003;
* art. 50 lit. i) din Codul muncii.

Din 26 august 2026, lipsa unui asemenea demers poate constitui abatere disciplinară și poate conduce la o evaluare a incompatibilității de către Agenția Națională de Integritate.

Nu intră automat în această situație toate persoanele plătite din fonduri publice. Personalul suport, personalul cu statut special și angajații companiilor de stat trebuie analizați separat, în funcție de postul ocupat și de legislația specială aplicabilă.

Dacă există orice neclaritate privind încadrarea postului, persoana respectivă trebuie să solicite urgent un punct de vedere scris compartimentului juridic și departamentului de resurse umane. Important este ca demersul să fie făcut și înregistrat cel târziu la 25 august 2026.

Până la clarificarea și corectarea urgentă a acestei situații în Parlament, recomandăm persoanelor vizate să solicite, ca măsură de protecție, suspendarea temporară a contractului individual de muncă. Intenția noastră este să rezolvăm această problemă legislativă cât mai repede, astfel încât persoanele afectate să își poată relua activitatea în condiții de deplină legalitate”, este mesajul care a circulat noaptea trecută pe grupurile de partid.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nicușor Dan a promulgat o nouă lege privind TVA. Ce contribuabili pot scăpa de obligațiile fiscale
16:33
Nicușor Dan a promulgat o nouă lege privind TVA. Ce contribuabili pot scăpa de obligațiile fiscale
SCANDAL Un consilier local din Ploiești a găsit o metodă neobișnuită de a ironiza „realizările” Primăriei. Ce gest a făcut alesul local
16:27
Un consilier local din Ploiești a găsit o metodă neobișnuită de a ironiza „realizările” Primăriei. Ce gest a făcut alesul local
CONTROVERSĂ Primă de pensionare record la ROMATSA. Cât a primit un fost angajat
15:56
Primă de pensionare record la ROMATSA. Cât a primit un fost angajat
ALERTĂ Peste 3.000 de blocuri din București, fără apă caldă. CET Progresul, oprit din cauza unei avarii
15:26
Peste 3.000 de blocuri din București, fără apă caldă. CET Progresul, oprit din cauza unei avarii
REACȚIE PSD solicită demisia Cristinei Trăilă după ce DNA a pus-o sub acuzare și îi cere lui Ilie Bolojan „să aprindă lumina în propria cămară”
15:12
PSD solicită demisia Cristinei Trăilă după ce DNA a pus-o sub acuzare și îi cere lui Ilie Bolojan „să aprindă lumina în propria cămară”
LIFESTYLE Cât a costat ținuta de la Kiev a Mirabelei Grădinaru, creată de Andreea Raicu. Rochia a fost modificată special pentru partenera lui Nicușor Dan
15:04
Cât a costat ținuta de la Kiev a Mirabelei Grădinaru, creată de Andreea Raicu. Rochia a fost modificată special pentru partenera lui Nicușor Dan
Mediafax
Atacul lui Radu Oprea la adresa lui Miruță: „Se laudă nevoie mare cu vrednicia lui de la UM Sadu”
Digi24
Scenă bizară în Parlament: Un senator PNL a apărut dezbrăcat în fața colegilor. „Cine e în pielea goală acolo?”
Cancan.ro
Otnielei i-a cășunat rău pe Costeluș! Moștenitorul averii de 250 mil. € s-a lăsat greu
Prosport.ro
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Adevarul
Cordonul sanitar împotriva populiștilor se fisurează. De ce partidele tradiționale ajung să colaboreze cu radicalii
Mediafax
Rusia poate prelua active fizice și financiare după atacurile Ucrainei. Decretul, semnat de Putin
Click
De ce a decis un român invitat la nunta vărului să scoată bani din plicul pentru dar: „Ei m-au chemat, eu sunt oaspetele”
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Cancan.ro
Soția bogătașului Don Pepe cere în instanță bani de la EX: ”Anturajul în care ne învârtim este unul de oameni de afaceri înstăriți”
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
A fost pus în funcțiune radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână sau dacă nu porți centura
Descopera.ro
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Descopera.ro
Rechinul care poate trăi 400 de ani: este cel mai longeviv vertebrat cunoscut de pe Pământ
FLASH NEWS Cum a izbucnit scandalul Fănel Bogos în presă. Afaceristul a confirmat că fost în biroul premierului Ilie Bolojan
16:19
Cum a izbucnit scandalul Fănel Bogos în presă. Afaceristul a confirmat că fost în biroul premierului Ilie Bolojan
FLASH NEWS O altă dronă, găsită în apropierea aeroportului din Leipzig. Merz: „Atacatorii vor plăti”
16:19
O altă dronă, găsită în apropierea aeroportului din Leipzig. Merz: „Atacatorii vor plăti”
CONTROVERSĂ Frații Andrew și Tristan Tate închiriau mașini de lux, iahturi și ceasuri scumpe ca să pară mai bogați. Ce au dezvăluit avocații acestora
16:06
Frații Andrew și Tristan Tate închiriau mașini de lux, iahturi și ceasuri scumpe ca să pară mai bogați. Ce au dezvăluit avocații acestora
SCANDAL Cine este controversata Cristina Trăilă, pusă sub acuzare de DNA. Avocata Schweighofer și legăturile cu Florian Coldea. Îi plătea salariul lui Orban când era președintele PNL și nu avea serviciu
16:05
Cine este controversata Cristina Trăilă, pusă sub acuzare de DNA. Avocata Schweighofer și legăturile cu Florian Coldea. Îi plătea salariul lui Orban când era președintele PNL și nu avea serviciu
Bomba lui Ponta! Litigiile din programul SAFE se vor judeca la Paris potrivit legii care a fost votată de Parlament. „Cine este autorul? Mihai Jurca, șeful Cancelariei lui Bolojan”
16:02
Bomba lui Ponta! Litigiile din programul SAFE se vor judeca la Paris potrivit legii care a fost votată de Parlament. „Cine este autorul? Mihai Jurca, șeful Cancelariei lui Bolojan”
FLASH NEWS Faptele trezorierului PNL care ar fi beneficiat de complicitatea Cristinei Trăilă. Ce nume mai apar în dosarul afaceristului care s-a întâlnit cu Bolojan la Palatul Victoria
15:53
Faptele trezorierului PNL care ar fi beneficiat de complicitatea Cristinei Trăilă. Ce nume mai apar în dosarul afaceristului care s-a întâlnit cu Bolojan la Palatul Victoria

Cele mai noi

Trimite acest link pe