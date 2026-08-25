Europarlamentarul Rareș Bogdan, unul dintre cei mai vocali membri ai grupului de liberali care contestă acțiunile liderului PNL, Ilie Bolojan, reacționează la Legea nr. 165/2026, intrată în vigoare la data de 9 august 2026, care a modificat articolul 550 din Codul administrativ, astfel încât mii de consilieri locali și județeni din România sunt nevoiți să aleagă între a rămâne în funcțiile pentru care au fost aleși și a rămâne angajați ca funcționari publici. Într-o postare pe pagina personală de Facebook, europarlamentarul afirmă, despre noua Lege, că este „încă una marca Bolojan” și că, drept urmare a unui val de plecări ai aleșilor locali, premierul demis va valida personal noii consilieri din aparatele de partid.

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„O nouă oaste fidelă șefului de partid” / „Din indemnizația de consilier nu poate trăi o familie” / „Bolojan, cu mânuța lui, își va trimite acoliții să presteze în folosul său”

„Încă una marca Bolojan. Vă spun și unde e ticăloșia: o nouă oaste fidelă șefului de partid. Veți vedea cum până diseară, mii de oameni își vor da demisia din funcțiile de consilieri aleși și vor rămâne cu contractele de muncă. Adică meseriile lor. Exact asta s-a intenționat. Din indemnizația de consilier nu poate trăi o familie, deci oamenii vor renunța la calitatea de ales. Iar noii consilieri, zice legea, vor fi validați doar de șefii de partid. În cazul unde e miza, de Bolojan cu mânuța lui, care își va trimite acoliții să presteze în folosul …său, până la urmă. Dar vor fi consilii unde nu va putea fi făcut cvorumul. Deci nu se vor putea vota bugete, investiții, aproape nimic. Incredibil… Cetățenii nu mai contează, e mai puternică pofta unui singur om??”, scrie Rareș Bogdan în postarea publicată pe Facebook.

Gândul a publicat mesajele alarmiste care circulă pe grupurile interne ale partidelor, după legea prin care consilierii locali nu mai pot avea al doilea job la stat

Cu câteva ore înainte de intrarea în vigoare a incompatibilității, mesajul de mai jos a circulat pe mai multe grupuri ale partidelor din România.

„INFORMARE URGENTĂ

Vă rog să transmiteți imediat această informare în organizațiile locale și să îi identificați pe colegii care se pot afla în situația de mai jos.

Legea nr. 165/2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 651 din 6 august 2026 și intrată în vigoare la 9 august 2026, a modificat art. 550 din Codul administrativ.

Noul art. 550 alin. (6) prevede că regulile privind incompatibilitățile funcționarilor publici, cuprinse în art. 94-97 din Legea nr. 161/2003, se aplică în mod corespunzător și personalului contractual.

Sunt vizate, în principal, persoanele care îndeplinesc simultan următoarele două condiții:

* au mandat de consilier local sau consilier județean;

* sunt angajate cu contract individual de muncă într-o autoritate sau instituție publică: primărie, consiliu județean, minister, agenție, serviciu public ori altă instituție administrativă.

Aceste persoane nu mai pot continua simultan activitatea profesională și exercitarea mandatului. Nu este necesară demisia din funcție sau din mandat. Soluția prevăzută de lege este suspendarea contractului individual de muncă.

Cadrele didactice sunt singurele exceptate de la suspendarea contractului de muncă

Cadrele didactice sunt exceptate expres prin art. 209 alin. (3) din Codul administrativ, care prevede că „sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice”. Excepția este susținută și de art. 96 din Legea nr. 161/2003, aplicabil personalului contractual prin noul art. 550 alin. (6). Prin urmare, profesorii pot continua activitatea didactică și pot exercita mandatul de consilier local sau județean, fără suspendarea contractului de muncă. Aceeași excepție se aplică cercetătorilor științifici și persoanelor care desfășoară activități în domeniul creației literar-artistice. Excepția nu se aplică automat personalului administrativ, tehnic sau auxiliar din unitățile de învățământ.

Noul art. 553² alin. (2) lit. l) din Codul administrativ acordă un termen de 15 zile calendaristice pentru efectuarea demersurilor necesare încetării incompatibilității.

Termenul-limită este azi 25 august 2026, inclusiv.

Persoanele vizate trebuie să depună imediat la angajator o notificare sau cerere scrisă și înregistrată prin care solicită suspendarea contractului individual de muncă, în temeiul:

* art. 550 alin. (6) din Codul administrativ;

* art. 97 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 161/2003;

* art. 50 lit. i) din Codul muncii.

Din 26 august 2026, lipsa unui asemenea demers poate constitui abatere disciplinară și poate conduce la o evaluare a incompatibilității de către Agenția Națională de Integritate.

Nu intră automat în această situație toate persoanele plătite din fonduri publice. Personalul suport, personalul cu statut special și angajații companiilor de stat trebuie analizați separat, în funcție de postul ocupat și de legislația specială aplicabilă.

Dacă există orice neclaritate privind încadrarea postului, persoana respectivă trebuie să solicite urgent un punct de vedere scris compartimentului juridic și departamentului de resurse umane. Important este ca demersul să fie făcut și înregistrat cel târziu la 25 august 2026.

Până la clarificarea și corectarea urgentă a acestei situații în Parlament, recomandăm persoanelor vizate să solicite, ca măsură de protecție, suspendarea temporară a contractului individual de muncă. Intenția noastră este să rezolvăm această problemă legislativă cât mai repede, astfel încât persoanele afectate să își poată relua activitatea în condiții de deplină legalitate”, este mesajul care a circulat noaptea trecută pe grupurile de partid.