Locuitorii din București se confruntă, din nou, cu lipsa apei calde. Potrivit ultimelor alerte, peste 3.000 de blocuri din Capitală nu furnizează apa caldă cetățenilor. De altfel, CET Progresul a fost oprit din cauza unei avarii de pe Magistrala Berceni.

Sistemul de termoficare din București funcționează în proporție de 59%. Potrivit aplicației Termo Alert, circa 3.000 de blocuri sunt, momentan, fără apă caldă. Mii de imobile primesc agent termic cu probleme, iar în alte sute alimentarea este oprită. Lista adreselor afectate este actualizată de CMTEB – Compania Municipală Termoenergetica București. Lista integrală cu străzile/imobilele afectate poate fi accesată pe site-ul oficial al CMTEB.

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Magistrala Berceni s-a spart, iar galeriile subterane s-au umplut cu apă fierbinte

De altfel, vă reamintim că în data de 21 august 2026, vineri, a avut loc o avarie majoră în sistemul de termoficare din Capitală. Magistrala Berceni s-a spart, iar galeriile subterane au fost umplute cu apă fierbinte (peste 90 de grade Celsius). La momentul acela, Primăria Capitalei anunța că Sectorul 4 va fi singurul afectat, timp de 4 zile, din 22 până în 25 de august, în proporţie de 90%.

„Galeria e plină de apă fierbinte! Este avarie majoră pe Magistrala Berceni, unde conducta principală de termoficare, veche de 60 de ani, s-a fisurat acum două zile. Se află la mică distanță de CET Progresul, în intersecția străzilor Stupilor cu Turnu Măgurele. Apa fierbinte, de peste 90 de grade, a inundat galeriile și este nevoie de pompe pentru a o scoate din subteran”, anunța Primăria Capitalei, atunci.

Tot atunci, Primăria Capitalei a precizat că a găsit soluții pentru ca cea mai mare parte a Bucureștiului să nu rămână fără apă caldă. CET Progresul va fi oprit pentru lucrări, iar CET Sud va fi repornit temporar. Astfel, Sectoarele 2 și 3 vor continua să primească apă caldă. Sectorul 4 va fi afectat în proporție de aproximativ 90%, timp de 4 zile, între 22 și 25 august. Sectoarele 5 și 6 sunt alimentate de CET Grozăvești și nu vor fi afectate, arăta comunicatul PMB.

Sursă foto: aplicația Termo Alert, Shutterstock (rol ilustrativ)