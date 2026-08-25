PSD solicită, marţi, demisia imediată a Cristinei Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, după ce aceasta a fost pusă sub acuzare de DNA în dosarul omului de afaceri Fănel Bogoș. Social-democrații îl critică și pe premierul demis Ilie Bolojan, precizând că acesta trebuie să își asume responsabilitatea politică pentru numirea lui Trăilă și pentru faptul că Bogoș a ajuns la o întâlnire în biroul său de la Palatul Victoria. Cei de la PSD susțin că dosarul afectează imaginea Guvernului și a României.

„PSD solicită demisia imediată a actualului secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, după punerea sub acuzare de către procurorii DNA, în dosarul penal privind traficul de influenţă exercitat la premierul Ilie Bolojan, în favoarea omului de afaceri Fănel Bogoş”, transmite formaţiunea într-un comunicat oficial.

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PSD: „Bolojan trebuie să aprindă lumina în propria cămară”

De asemenea, PSD îi cere premierului demis Ilie Bolojan „să aprindă lumina în propria cămară, având în vedere că numele său este implicat în acest dosar penal de mare corupţie, care afectează grav imaginea Guvernului şi a României”.

„PSD subliniază că doamna Trăilă a fost numită în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului prin decizia directă şi personală a premierului demis Ilie Bolojan. Prin urmare, din punct de vedere politic, acesta răspunde în solidar pentru faptele de corupţie ale subordonatei sale, mai ales că traficul de influenţă care face obiectul cercetării penale a avut loc chiar în biroul său de prim-ministru al României”, mai spune PSD.

Cristina Trăilă a fost audiată la DNA Iași

Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului României, are calitatea de suspect în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, cu care s-a întâlnit premierul Ilie Bolojan, în biroul său de la Palatul Victoria.

Procurorii DNA o acuză de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. (Mai multe detalii AICI)