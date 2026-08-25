Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a reprezentat România la festivitățile de la Kiev dedicate celebrării a 35 de ani de independență a Ucraina. Mirabela Grădinaru ales o creație românească pentru vizita sa oficială. Rochia purtată este creația designerului Andreea Raicu și a fost personalizată în zona decolteului pentru a corespunde stilului său.

În cazul Mirabelei Grădinaru, de remarcat că rochia nu a fost purtată în forma sa standard. Concret, decolteul a fost modificat, astfel încât ținuta să fie adaptată preferințelor personale ale partenerei președintelui.

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Modelul purtat de Mirabela Grădinaru costă 1300 lei

Ținuta care a atras atenția la Kiev aparține brandului Amalin by Andreea Raicu, Modelul este comercializat pe site-ul fostei vedete de televiziune la prețul de 1.300 de lei.

Andreei Raicu laudă apariția de la Kiev

Alegerea vestimentară a Mirabelei Grădinaru nu a trecut neobservată nici de reprezentanții brandului, care au reacționat pe pagina de Facebook după apariția acesteia în Ucraina, în compania Olenei Zelenska, soția președintelui țării vecine.

„Mirabela Grădinaru, impecabilă, în vizită la Kiev, cu ocazia Zilei Naționale a Ucrainei. Suntem onorați că a ales să poarte o rochie @amalin_com pentru un astfel de moment. Eleganță, feminitate și rafinament”, au transmis reprezentanții site-ului Amalin by Andreea Raicu, pe pagina de Facebook.

De precizat că nu este prima dată când partenera de viață a președintelui apare public într-o creație a acestui brand de modă. Mirabela Grădinaru a purtat și cu alte ocazii rochii Amalin. Însă, de această dată, apariția a avut loc în timpul vizitei oficiale în Ucraina. Iar ținuta a fost adaptată special în zona decolteului, așa cum a cerut doamna Grădinaru.

Festivități grandioase la Kiev

Luni, 24 august, partenera de viață a lui Nicușor Dan a luat parte la cel de al șaselea Summit al Primelor Doamne și al Primilor Domni. Evenimentul a avut loc la Kiev, acolo unde a participat la invitația Primei Doamne a Ucrainei, Olena Zelenska. Evenimentul a avut și o temă, aceasta fiind „Lumea în 2026: stabilitate în vremuri incerte”. Întâlnirea a gravitat în jurul rezilienței societăților în momente de criză și incertitudine, precum și în jurul puterii comunităților de a rămâne unite. De altfel, a fost lansat și un Vocabular Global al Rezilienței.