Oficial ANOFM. Locuri de muncă disponibile în România și Europa. Care sunt cele mai căutate meserii

25 feb. 2026, 17:54, Social
Nu mai puțin de de 33.160 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel naţional, potrivit datelor înregistrate în evidenţele Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). În  Spaţiul Economic European sunt vacante 228 de posturi, informează, miercuri, instituţia, într-un comunicat remis AGERPRES.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: curier (2.422); conducător auto transport rutier (2.115); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (2.064); manipulant mărfuri (1.722); lucrător comercial (1.414); agent de securitate (1.224); muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (971); ajutor bucătar (893); muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (813); agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport (498) etc.

Doar pentru calificări superioare

Din cele 33.160 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 2.826 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; manager în diferite domenii de activitate; specialist în diverse domenii de activitate; medic în diverse specializări etc.), 5.950 pentru persoanele cu studii liceale sau sau postliceale (lucrător comercial; agent de vânzări; agent servicii clienţi; casier; agent de securitate etc), 6.805 pentru persoanele cu studii profesionale (conducător auto transport rutier; lucrător comercial; sudor; lăcătuş mecanic; dulgher (exclusiv restaurator) etc.).

Studii medii

Restul de 17.579 locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet; curier; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii; ajutor bucătar etc).

Potrivit instituţiei, baza de date este dinamică, fiind actualizată în timp real în funcţie de locurile de muncă declarate de angajatori şi de valabilitatea ofertelor.

Muncă în Europa

La rândul lor, angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 228 locuri de muncă vacante, după cum urmează.

Suedia – 90 locuri de muncă pentru: electician; operator de proces -zona topitoriei ; operator de proces -turnare continuă; mecanic – zona laminorului la cald; electician – zona de turnare; electrician – macarale şi echipamente ridicare; mecanic – macarale şi echipamente ridicare; operator de proces – zona laminorului la cald; mecanic – zona topitorie.

Norvegia – 48 locuri de muncă pentru: lucrător în producţie – prelucrarea somonului; mecanic biciclete.

În Olanda sunt disponibile 21 locuri de muncă pentru: inspector veterinar; mecanic de asamblare; personal de punte; timonier, în Italia – 15 locuri de muncă pentru şofer autobuz.

Croaţia are disponibile 15 locuri de muncă pentru menajeră.

Germania – 12 locuri de muncă pentru: tractorist; lucrător în producţie – procesare produse din carne; Finlanda – 11 locuri de muncă pentru: maşinist CNC; măcelar; montator ţevi în şantier naval; instalator de structuri metalice/ instalator de acoperişuri.

În Irlanda sunt disponibile 8 locuri de muncă pentru: îngrijitor persoane; manager recepţie; electrician auto.

În Slovenia sunt 6 locuri de muncă pentru: chimist dezvoltare produse cosmetic; cameristă hotel; bucătar a la carte; ospătar (chelner)

În Franţa 2 locuri de muncă pentru carosier tinichigiu auto.

