Prima pagină » Actualitate » ASF anunță că România a încheiat capitolul pensiilor private pentru aderarea la OCDE. Când vor primi românii banii din Pilonul 2

ASF anunță că România a încheiat capitolul pensiilor private pentru aderarea la OCDE. Când vor primi românii banii din Pilonul 2

Bianca Dogaru
25 feb. 2026, 18:53, Actualitate
ASF anunță că România a încheiat capitolul pensiilor private pentru aderarea la OCDE. Când vor primi românii banii din Pilonul 2
Daniel Armeanu / Sursa foto: ASF

România a închis oficial capitolul privind pensiile private în procesul de aderare la OCDE, după ce a îndeplinit toate recomandările din acest domeniu. Anunțul a fost făcut de Dan Armeanu, vicepreședinte la ASF, responsabil de piața pensiilor private, într-un interviu pentru Mediafax.

Potrivit acestuia, evaluările făcute la Paris arată că România are unul dintre cele mai moderne sisteme de plată a pensiilor private din regiune. Termenul asumat pentru aderarea României la OCDE este sfârșitul anului 2026.

Când intră în vigoare legea pentru plata banilor din Pilonul 2 și 3

Legea privind plata pensiilor private a fost promulgată de președintele Nicușor Dan pe 5 ianuarie 2026. Aceasta intră în vigoare peste un an, adică pe 5 ianuarie 2027. Asta înseamnă că, după această dată, românii vor putea primi banii strânși în Pilonul 2 și 3 conform noilor reguli.

Până atunci, ASF trebuie să finalizeze normele de aplicare și să autorizeze fondurile și furnizorii care vor face efectiv plățile.

„Există un calendar clar pentru elaborarea cadrului legislativ secundar care va intra în vigoare după data de 5 ianuarie 2027. Prioritatea noastră este ca noul cadru normativ să faciliteze înființarea furnizorilor de plată și a fondurilor de plată, astfel încât mecanismul să funcționeze eficient și să asigure protejarea intereselor participanților și beneficiarilor. Un element de noutate față de reglementările tranzitorii actuale îl reprezintă apariția fondului de pensii viagere,” a transmis Dan Armeanu.

Interviul integral:

Reporter: Primiți solicitări de informații din piață pentru înființarea fondurilor de plată, cele din care vor fi virate pensiile românilor?

Dan Armeanu: ASF se află într‑un dialog permanent cu entitățile implicate, care acordă o atenție deosebită demarării cât mai rapide a fazei de plată. Totuși, demersurile oficiale privind înființarea fondurilor de plată pot fi inițiate doar după intrarea în vigoare a legii de plată și a normelor emise în aplicarea acesteia.

Reporter: Când estimați că va fi făcută prima plată pe baza noii legi?

Dan Armeanu: În acest moment nu poate fi avansată nicio estimare privind prima plată în baza noii legi. Actul normativ nu a intrat încă în vigoare. Prima plată va putea avea loc după finalizarea normelor secundare, autorizarea fondurilor de plată și a furnizorilor de plată și operaționalizarea completă a noului mecanism. Până atunci, orice calendar ar fi pur speculativ.

Reporter: Aveți o idee/estimare a nivelului plăților din fondurile de Pilon 2 și 3 și numărul beneficiarilor în primul an de aplicare?

Dan Armeanu: În acest moment nu putem formula o estimare privind nivelul plăților sau numărul potențialilor beneficiari în primul an de aplicare. Potrivit cadrului legal, ASF nu deține informații detaliate cu privire la  persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare, dar se estimează că, odată cu apropierea pensionării cohortelor de participanți, anul 2030 va fi cel în care se va înregistra cele mai multe cereri de plată de până în prezent.

Reporter: Per ansamblu, ce pondere estimați că vor avea beneficiarii de plăți unice (cu fonduri mici) a pensiei de Pilon 2 din total beneficiarilor?

Dan Armeanu: Conform prevederilor legii, plafonul pentru plățile unice este echivalent cu contravaloarea a 12 indemnizații  sociale. La data de 30.01.2026, valoarea medie a contului era de 25.203 lei în Pilonul II, respectiv 7.731 lei în Pilonul III, valori care arată că situațiile vor fi foarte diferite de la un participant la altul. În consecință, proporția celor care vor solicita plăți unice va deveni clară doar după implementarea cadrului legislativ.

Fondurile de pensii, cea mai ridicată performanță anuală din întreaga existență a sistemului

Reporter: Administratorii de fonduri de pensie au anunțat rezultate-record obținute anul trecut, atât la fondurile de Pilon 2, cât și se Pilon 3.Cum a evoluat piața pensiilor private în 2025, conform analizelor dvs.? Mă refer la acumulări, randamente, beneficiile pentru participanți – în special contribuabili?

Dan Armeanu: În anul 2025, piața pensiilor private a continuat să înregistreze o evoluție solidă, reflectând maturizarea unui sistem care funcționează de 18 ani și care reprezintă cea mai mare piață financiară non‑bancară supravegheată de ASF. Performanța fondurilor a reflectat maturizarea pieței și eficiența strategiilor investiționale pe termen lung. Fondurile de pensii au înregistrat un randament mediu de 19,2%, cea mai ridicată performanță anuală din întreaga existență a sistemului.

Această evoluție s-a reflectat și în dinamica activelor. În prima parte a lunii ianuarie 2026, activele totale au depășit 215 miliarde lei, echivalentul a aproximativ 43 miliarde euro, reprezentând peste 11% din PIB, o creștere puternică față de anii anteriori.

Pentru participanți, beneficiile sunt directe: randamente reale semnificativ peste inflație, acumulare constantă a activului personal, drept de proprietate și drept de moștenire.

Sistemul de pensii private se evidențiază printr-o structură optimă a alocării investițiilor, raportată la dimensiunea actuală a economiei românești și la necesitățile de finanțare ale acesteia. Astfel, la finalul anului 2025, titlurile de stat reprezintă  aprox.65% și acțiunile, aproximativ 26%. Din totalul activelor sistemului de pensii private un procent de 94% este investit în instrumente emise de în România, fondurile de pensii private contribuind la susținerea pe termen lung a necesarului de finanțare a statului, care utilizează sumele atrase inclusiv pentru investiții ce generează la rândul lor o creștere economică sustenabilă. Prin investițiile efectuate atât pe piața primară, cât și pe piața secundară, fondurile de pensii private au devenit principalii investitori instituționali din România contribuind la dezvoltarea sustenabilă a pieței de capital.

Fondurile de pensii private au devenit, în mod clar, unii dintre principalii furnizori de capital pe termen lung ai economiei României, asigurând în același timp protecția financiară a milioane de contribuabili. Anul 2025 a consolidat rolul său strategic, iar perspectivele pentru 2026 rămân favorabile.

Sistemul de pensii are capacitatea de absorbție a șocurilor

Reporter: Vă așteptați la scăderi ale celor doi piloni în acest an, pe fondul tăierilor salariale și a reducerii consumului, în mare, în contextul unei atitudini mai rezervate față de consum și investiții, observată în statistici/piață?

Dan Armeanu: Ne așteptăm la o evoluție pozitivă a sistemului de pensii private în 2026. Contribuțiile sunt recurente, pe termen lung, iar activele acumulate continuă să fie administrate prudent și diversificat, ceea ce amortizează episoadele de volatilitate economică și financiară. În 2025, Pilonul II a livrat un randament anual de 19,2%, cel mai bun din istoria sistemului, ceea ce întărește reziliența pe care o vedem și pentru 2026.

Un element esențial pentru stabilitate este profilul investițional. Peste două treimi din portofolii sunt în titluri de stat (aprox. 65%), iar circa un sfert în acțiuni, o structură echilibrată, adaptată economiei locale. Mai mult, aprox. 94% din active sunt investite în instrumente emise în România, ceea ce face din fondurile de pensii private principalii investitori instituționali autohtoni.

Aceste resurse finanțează, în principal, datoria publică pe termen lung, companiile românești listate și, prin acestea, investiții și locuri de muncă.

Chiar și într-un context de consum mai temperat sau de ajustări salariale în anumite sectoare, sistemul rămâne robust datorită orizontului lung al economisirii și capitalizării, ce compensează fluctuațiile ciclice, datorită diversificarii portofoliilor și ancorarea în instrumente cu risc scăzut ce mențin stabilitatea; și datorită dimensiunii sistemului – activele au depășit în ianuarie 2026 pragul de 215 mld. lei, peste 11% din PIB –  toate acestea creează inerție pozitivă și capacitate de absorbție a șocurilor.

În concluzie, nu anticipăm scăderi structurale ale celor doi piloni. Ne așteptăm ca sistemul să își continue rolul dublu: protecția financiară a participanților prin randamente reale pe termen lung și finanțarea economiei prin investiții consistente în titluri de stat și în piața de capital. Performanța din 2025 și poziționarea actuală confirmă această perspectivă prudent optimistă.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Primăria Drăgășani anunță că vrea să interzică păcănelele în oraș, după modelul Slatina: „Nu mai au ce căuta lângă drumul spre școală”
19:15
Primăria Drăgășani anunță că vrea să interzică păcănelele în oraș, după modelul Slatina: „Nu mai au ce căuta lângă drumul spre școală”
CULTURĂ Nominalizările pentru cea de-a 34-a ediție a Galei Premiilor UNITER. Micile surprize și marile omagii
19:14
Nominalizările pentru cea de-a 34-a ediție a Galei Premiilor UNITER. Micile surprize și marile omagii
Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii. Gândul prezintă cheltuielile oficiale ale Administrației Prezidențiale, avion plus cazare și delegația care l-a însoțit pe președinte. Suma sare de 200.000 de euro
18:35
Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii. Gândul prezintă cheltuielile oficiale ale Administrației Prezidențiale, avion plus cazare și delegația care l-a însoțit pe președinte. Suma sare de 200.000 de euro
ACTUALITATE Avertismentul Autorității Naționale Fitosanitare. Pesticide peste limită în probe de căpșuni, piersici, mere și pere în patru județe din România
18:23
Avertismentul Autorității Naționale Fitosanitare. Pesticide peste limită în probe de căpșuni, piersici, mere și pere în patru județe din România
ALERTĂ Angajații premierului cer dosar penal pentru Ilie Bolojan: „Pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 5 ani”
18:19
Angajații premierului cer dosar penal pentru Ilie Bolojan: „Pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 5 ani”
Mediafax
Bolile de inimă ucid tot mai multe femei. Și lucrurile se vor înrăutăți
Digi24
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Cancan.ro
Surpriză la Asia Express 2026! Cu cine va face echipă Gabi Torje în competiție
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Rusia trimite migranți în Europa prin tuneluri secrete din Belarus
Mediafax
UNJR îi cere președintelui Nicușor Dan să retrimită în Parlament legea privind pensiile magistraților. Acuzații pentru premierul Ilie Bolojan
Click
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Cancan.ro
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani
Ce se întâmplă doctore
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de două luni. Sunt accesibile tuturor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Descopera.ro
Galen din Pergamon: medicul gladiatorilor care a pus bazele neurologiei moderne
SPORT Ce spune antrenorul de la CFR Cluj despre partidele care vor decide play-off-ul Superligii
18:57
Ce spune antrenorul de la CFR Cluj despre partidele care vor decide play-off-ul Superligii
LEGE Oana Țoiu anunță că agresorii sexuali nu se vor mai putea angaja în şcoli, spitale sau centre de educaţie fizică şi sport
18:54
Oana Țoiu anunță că agresorii sexuali nu se vor mai putea angaja în şcoli, spitale sau centre de educaţie fizică şi sport
ULTIMA ORĂ Grindeanu anunță posibila schimbare a lui Bolojan și scoaterea USR din Guvern
18:52
Grindeanu anunță posibila schimbare a lui Bolojan și scoaterea USR din Guvern
SPORT Un președinte din Superliga a tunat când a auzit ce a declarat șeful LPF: „Să îi dea un tricou cu FCSB și poate îl bagă Gigi la pauză”
18:46
Un președinte din Superliga a tunat când a auzit ce a declarat șeful LPF: „Să îi dea un tricou cu FCSB și poate îl bagă Gigi la pauză”
EXCLUSIVITATE Formația Trooper desființează acuzațiile deputatei POT care vrea să le anuleze concertele. „Prin muzica noastră copiii sunt învățați istorie. Ea este în Comisia de Cultură. E grav. România are probleme reale”
18:46
Formația Trooper desființează acuzațiile deputatei POT care vrea să le anuleze concertele. „Prin muzica noastră copiii sunt învățați istorie. Ea este în Comisia de Cultură. E grav. România are probleme reale”
MILITAR Pilotul rănit în capturarea lui Maduro a primit Medalia de Onoare în timpul discursului lui Trump în fața Congresului
18:45
Pilotul rănit în capturarea lui Maduro a primit Medalia de Onoare în timpul discursului lui Trump în fața Congresului

Cele mai noi

Trimite acest link pe