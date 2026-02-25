Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, s-a enervat când a auzit ce a declarat președintele LPF.

Gino Iorgulescu a anunțat că ar fi bine ca FCSB să fie în play-off, afirmația sa venind când mai sunt două etape din Superliga și mai multe echipe se bat pentru un loc de play-off, inclusiv FC Argeș.

FC Argeș are nevoie de o victorie din cele două etape de disputat, cu Dinamo sau Unirea Slobozia, și e calificată în play-off.

Un președinte din Superliga a tunat când a auzit ce a declarat șeful LPF: „Să îi dea un tricou cu FCSB și poate îl bagă Gigi la pauză”

„E stupefiant ce aud. Stupefiante declarații să facă lobby pentru o anumită echipă. Poate își face Gino tricou cu FCSB și-l bagă Gigi la pauză. El e plătit de toate cluburile, nu numai de FCSB sau de un anumit club. Nu are voie să facă așa ceva, e într-o funcție care poate influența, poate influența arbitrii, observatorii, oamenii de fotbal. Dacă dumnealui consideră că poate intra FCSB, poate fac și eu lobby să îi dea un tricou cu FCSB și poate îl bagă Gigi la pauză.

Avem și noi un echipament foarte frumos, calitativ, îi putem face un tricou cu FC Argeș cadou. Să își vadă de treaba lui și să încerce să facă mai multe pentru fotbalul românesc. Nu îmi place să vorbesc de alte echipe, vorbesc doar de declarație, nu mi se pare normal, nu mă interesează, a mai făcut în ultima perioadă declarații care nu au legătură cu dezvoltarea fotbalului, de sistemul competițional, că ar trebui altul.

Eu sunt convins că nu sunt declarațiile lui, e doar un om care aude ce se discută, iar oamenii nu încearcă decât să îl discrediteze și chiar se discreditează prin declarațiile pe care le face”, a declarat Dani Coman, la Digi Sport.