Prima pagină » Sport » Un președinte din Superliga a tunat când a auzit ce a declarat șeful LPF: „Să îi dea un tricou cu FCSB și poate îl bagă Gigi la pauză”

Un președinte din Superliga a tunat când a auzit ce a declarat șeful LPF: „Să îi dea un tricou cu FCSB și poate îl bagă Gigi la pauză”

25 feb. 2026, 18:46, Sport
Un președinte din Superliga a tunat când a auzit ce a declarat șeful LPF: „Să îi dea un tricou cu FCSB și poate îl bagă Gigi la pauză”
FOTO Sport Pictures

Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, s-a enervat când a auzit ce a declarat președintele LPF.

Gino Iorgulescu a anunțat că ar fi bine ca FCSB să fie în play-off, afirmația sa venind când mai sunt două etape din Superliga și mai multe echipe se bat pentru un loc de play-off, inclusiv FC Argeș.

FC Argeș are nevoie de o victorie din cele două etape de disputat, cu Dinamo sau Unirea Slobozia, și e calificată în play-off.

Un președinte din Superliga a tunat când a auzit ce a declarat șeful LPF: „Să îi dea un tricou cu FCSB și poate îl bagă Gigi la pauză”

„E stupefiant ce aud. Stupefiante declarații să facă lobby pentru o anumită echipă. Poate își face Gino tricou cu FCSB și-l bagă Gigi la pauză. El e plătit de toate cluburile, nu numai de FCSB sau de un anumit club. Nu are voie să facă așa ceva, e într-o funcție care poate influența, poate influența arbitrii, observatorii, oamenii de fotbal. Dacă dumnealui consideră că poate intra FCSB, poate fac și eu lobby să îi dea un tricou cu FCSB și poate îl bagă Gigi la pauză.

Avem și noi un echipament foarte frumos, calitativ, îi putem face un tricou cu FC Argeș cadou. Să își vadă de treaba lui și să încerce să facă mai multe pentru fotbalul românesc. Nu îmi place să vorbesc de alte echipe, vorbesc doar de declarație, nu mi se pare normal, nu mă interesează, a mai făcut în ultima perioadă declarații care nu au legătură cu dezvoltarea fotbalului, de sistemul competițional, că ar trebui altul.

Eu sunt convins că nu sunt declarațiile lui, e doar un om care aude ce se discută, iar oamenii nu încearcă decât să îl discrediteze și chiar se discreditează prin declarațiile pe care le face”, a declarat Dani Coman, la Digi Sport.

Recomandarea video

Mediafax
Bolile de inimă ucid tot mai multe femei. Și lucrurile se vor înrăutăți
Digi24
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Cancan.ro
Surpriză la Asia Express 2026! Cu cine va face echipă Gabi Torje în competiție
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Rusia trimite migranți în Europa prin tuneluri secrete din Belarus
Mediafax
Abrudean, despre lentoarea deciziilor în coaliție: „Există oarecare opoziție din când în când”
Click
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Cancan.ro
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani
Ce se întâmplă doctore
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de două luni. Sunt accesibile tuturor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Descopera.ro
Galen din Pergamon: medicul gladiatorilor care a pus bazele neurologiei moderne
FLASH NEWS Primăria Drăgășani anunță că vrea să interzică păcănelele în oraș, după modelul Slatina: „Nu mai au ce căuta lângă drumul spre școală”
19:15
Primăria Drăgășani anunță că vrea să interzică păcănelele în oraș, după modelul Slatina: „Nu mai au ce căuta lângă drumul spre școală”
CULTURĂ Nominalizările pentru cea de-a 34-a ediție a Galei Premiilor UNITER. Micile surprize și marile omagii
19:14
Nominalizările pentru cea de-a 34-a ediție a Galei Premiilor UNITER. Micile surprize și marile omagii
LEGE Oana Țoiu anunță că agresorii sexuali nu se vor mai putea angaja în şcoli, spitale sau centre de educaţie fizică şi sport
18:54
Oana Țoiu anunță că agresorii sexuali nu se vor mai putea angaja în şcoli, spitale sau centre de educaţie fizică şi sport
FLASH NEWS ASF anunță că România a încheiat capitolul pensiilor private pentru aderarea la OCDE. Când vor primi românii banii din Pilonul 2
18:53
ASF anunță că România a încheiat capitolul pensiilor private pentru aderarea la OCDE. Când vor primi românii banii din Pilonul 2
ULTIMA ORĂ Grindeanu anunță posibila schimbare a lui Bolojan și scoaterea USR din Guvern
18:52
Grindeanu anunță posibila schimbare a lui Bolojan și scoaterea USR din Guvern
EXCLUSIVITATE Formația Trooper desființează acuzațiile deputatei POT care vrea să le anuleze concertele. „Prin muzica noastră copiii sunt învățați istorie. Ea este în Comisia de Cultură. E grav. România are probleme reale”
18:46
Formația Trooper desființează acuzațiile deputatei POT care vrea să le anuleze concertele. „Prin muzica noastră copiii sunt învățați istorie. Ea este în Comisia de Cultură. E grav. România are probleme reale”

Cele mai noi

Trimite acest link pe