Orașul din România cu cele mai multe femei singure. Motivul pentru care multe se declară nefericite

Deși româncele sunt adesea considerate printre cele mai frumoase femei din Europa, realitatea socială arată o problemă tot mai accentuată în marile orașe din România: singurătatea. Statisticile indică un dezechilibru major între numărul de femei și bărbați, iar acest fenomen are un impact direct asupra stării de bine și a vieții personale a multor femei, scrie Cancan.ro.

Potrivit unor cercetări realizate de Daedalus Millward Brown, orașul din România cu cel mai mare procent de femei singure se află a puțin peste două ore de Capitală. Aproximativ 46% dintre femeile din acest municipiu nu au un partener, un procent care depășește semnificativ media națională și plasează orașul pe primul loc într-un clasament nedorit.

Această realitate explică de ce multe femei din acest oraș se declară nefericite sau nemulțumite de viața lor personală, principala dificultate fiind găsirea unui partener stabil.

