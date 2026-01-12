Prima pagină » Social » Orașul din România cu cele mai multe femei singure. Motivul pentru care multe se declară nefericite

Orașul din România cu cele mai multe femei singure. Motivul pentru care multe se declară nefericite

Mihai Tănase
12 ian. 2026, 10:36, Social
Orașul din România cu cele mai multe femei singure. Motivul pentru care multe se declară nefericite
Foto: Freepik.com

Deși româncele sunt adesea considerate printre cele mai frumoase femei din Europa, realitatea socială arată o problemă tot mai accentuată în marile orașe din România: singurătatea. Statisticile indică un dezechilibru major între numărul de femei și bărbați, iar acest fenomen are un impact direct asupra stării de bine și a vieții personale a multor femei, scrie Cancan.ro.

Potrivit unor cercetări realizate de Daedalus Millward Brown, orașul din România cu cel mai mare procent de femei singure se află a puțin peste două ore de Capitală. Aproximativ 46% dintre femeile din acest municipiu nu au un partener, un procent care depășește semnificativ media națională și plasează orașul pe primul loc într-un clasament nedorit.

Această realitate explică de ce multe femei din acest oraș se declară nefericite sau nemulțumite de viața lor personală, principala dificultate fiind găsirea unui partener stabil.

AFLAȚI AICI CARE ESTE ORAȘUL DIN ROMÂNIA CU CELE MAI MULTE FEMEI SINGURE

Recomandarea video

Mediafax
Mii de turiști au rămas blocați în Laponia. Temperaturi de aproape minus 40 de grade
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Cancan.ro
Fenomene meteo foarte periculoase în Capitală. Bucureștenii, sfătuiți să evite deplasările în aceste zile, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Adevarul
Ce se află sub gheața celei mai mari insule din lume. Pământul le-a ascuns aici dintr-un motiv anume
Mediafax
Timothée Chalamet, Globul de Aur! Lista COMPLETĂ a câștigătorilor din 2026
Click
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Digi24
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu SUA „înainte să fie prea târziu”
Cancan.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un INFARCT! Artista, internată la Spitalului Clinic Județean de Urgență 'Sf. Ioan cel Nou' Suceava
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Șoferii care au parcat pe trotuar s-au trezit cu roțile blocate. Primăria a postat imaginile pe TikTok
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cât timp ar dura să zbori în jurul lumii?
METEO Avertizare ANM de vreme severă: Cod galben deger extrem și viscol în toată țara. Temperaturile scad până la -20 de grade Celsius, inclusiv în Capitală
11:16
Avertizare ANM de vreme severă: Cod galben deger extrem și viscol în toată țara. Temperaturile scad până la -20 de grade Celsius, inclusiv în Capitală
FLASH NEWS Bolojan discută luni cu vicepremierii bugetul, reforma administrației și cea a companiilor de stat
11:10
Bolojan discută luni cu vicepremierii bugetul, reforma administrației și cea a companiilor de stat
ULTIMA ORĂ Adrian Toni Neacșu confirmă scenariul Gândul: “Președintele numește un ministru interimar la Justiție, care poate fi și Ilie Bolojan”
10:58
Adrian Toni Neacșu confirmă scenariul Gândul: “Președintele numește un ministru interimar la Justiție, care poate fi și Ilie Bolojan”
FLASH NEWS Cum își propune Oana Gheorghiu să facă curățenie în companiile de stat. Ce se întâmplă cu angajaţii firmelor cu datorii de miliarde de lei
10:56
Cum își propune Oana Gheorghiu să facă curățenie în companiile de stat. Ce se întâmplă cu angajaţii firmelor cu datorii de miliarde de lei
ECONOMIE INS: Exporturile României au crescut cu 3,9% în primele 11 luni din 2025. Deficitul comercial a scăzut cu 1%
10:48
INS: Exporturile României au crescut cu 3,9% în primele 11 luni din 2025. Deficitul comercial a scăzut cu 1%
SPORT Ce mare campioană din România a refuzat un milion de dolari de la arabi. „Țara mea am reprezentat-o”
10:46
Ce mare campioană din România a refuzat un milion de dolari de la arabi. „Țara mea am reprezentat-o”

Cele mai noi

Trimite acest link pe