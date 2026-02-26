Tragedie în Timișoara. Un bărbat a murit, la câteva minute după ce a intrat într-o saună

O tragedie a avut loc în Timișoara pe 25 februarie 2026. Un bărbat în vârstă de 75 de ani a murit, la câteva minute după ce a intrat într-o saună a unei baze sportive. A fost găsit inconștient și plin de arsuri.

Un bărbat în vârstă de 75 de ani a intrat în sauna de la baza sportivă de pe strada Podeanu din Timișoara și a fost găsit, după minute bune, inconștient și plin de arsuri. Bărbatul intrase pentru câteva minute în saună, însă, potrivit presei locale, i s-ar fi făcut rău din cauza căldurii puternice. La fața locului s-au deplasat salvatorii care l-au resuscitat zeci de minute.

Echipajul medical a fost nevoit să declare decesul bărbatului. Oamenii legii au demarat o anchetă, arată Opiniatimisoarei.ro.

Bărbat mort în sauna la Timișoara

„Polițiștii Secției 2 Poliție Urbană Timișoara au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 cu privire la faptul că unui bărbat i s-ar fi făcut rău în saună, la o bază sportivă de pe strada Profesor Doctor Aurel Păunescu Podeanu.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde se afla și un echipaj medical, fiind declarat, din nefericire, decesul unui bărbat în vârstă de 75 de ani.

În continuare, polițiștii efectuează verificări în vederea stabilirii tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului”, a transmis IPJ Timiș.

