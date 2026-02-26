Prima pagină » Actualitate » Tragedie în Timișoara. Un bărbat a murit, la câteva minute după ce a intrat într-o saună

Tragedie în Timișoara. Un bărbat a murit, la câteva minute după ce a intrat într-o saună

26 feb. 2026, 09:53, Actualitate
Tragedie în Timișoara. Un bărbat a murit, la câteva minute după ce a intrat într-o saună

O tragedie a avut loc în Timișoara pe 25 februarie 2026. Un bărbat în vârstă de 75 de ani a murit, la câteva minute după ce a intrat într-o saună a unei baze sportive. A fost găsit inconștient și plin de arsuri.

Un bărbat în vârstă de 75 de ani a intrat în sauna de la baza sportivă de pe strada Podeanu din Timișoara și a fost găsit, după minute bune, inconștient și plin de arsuri. Bărbatul intrase pentru câteva minute în saună, însă, potrivit presei locale, i s-ar fi făcut rău din cauza căldurii puternice. La fața locului s-au deplasat salvatorii care l-au resuscitat zeci de minute.

Echipajul medical a fost nevoit să declare decesul bărbatului. Oamenii legii au demarat o anchetă, arată Opiniatimisoarei.ro.

Bărbat mort în sauna la Timișoara

„Polițiștii Secției 2 Poliție Urbană Timișoara au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 cu privire la faptul că unui bărbat i s-ar fi făcut rău în saună, la o bază sportivă de pe strada Profesor Doctor Aurel Păunescu Podeanu.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde se afla și un echipaj medical, fiind declarat, din nefericire, decesul unui bărbat în vârstă de 75 de ani.

În continuare, polițiștii efectuează verificări în vederea stabilirii tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului”, a transmis IPJ Timiș.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock

Recomandarea video

Citește și

LIFESTYLE Ții post? Ce greșeli alimentare să eviți pentru a nu îți afecta digestia și starea de energie în cele 40 de zile
10:49
Ții post? Ce greșeli alimentare să eviți pentru a nu îți afecta digestia și starea de energie în cele 40 de zile
EXTERNE Islanda va organiza un referendum privind reluarea discuțiilor de aderare la UE. Țara nordică înghețase negocierile de aderare în 2013
10:37
Islanda va organiza un referendum privind reluarea discuțiilor de aderare la UE. Țara nordică înghețase negocierile de aderare în 2013
INCIDENT Viceprimar din județul Mureș, reținut pentru 24 de ore după o urmărire ca în filme pe șosea. A fugit de poliție și s-a răsturnat cu mașina în șanț
10:34
Viceprimar din județul Mureș, reținut pentru 24 de ore după o urmărire ca în filme pe șosea. A fugit de poliție și s-a răsturnat cu mașina în șanț
SPORT Dumitru Dragomir știe care echipă va fi campioana României. Profeția „Oracolului din Bălcești”: „Ia titlul la 10 puncte distanță”
10:34
Dumitru Dragomir știe care echipă va fi campioana României. Profeția „Oracolului din Bălcești”: „Ia titlul la 10 puncte distanță”
FLASH NEWS Fanii lui Nicuşor Dan cred că preşedintele „are nevoie de nişte şuturi”. Moise Guran: „E timpul să o spunem deschis”
10:09
Fanii lui Nicuşor Dan cred că preşedintele „are nevoie de nişte şuturi”. Moise Guran: „E timpul să o spunem deschis”
EXTERNE Dezvăluiri din dosarele „Epstein”. Fizicianul Stephen Hawking apare într-o fotografie controversată. Ce anunț a făcut familia
09:57
Dezvăluiri din dosarele „Epstein”. Fizicianul Stephen Hawking apare într-o fotografie controversată. Ce anunț a făcut familia
Mediafax
Tudorel Andrei, președintele INS, despre marile provocări ale societății actuale, cum se calculează PIB-ul și inflația. „De multe ori nu vedem, dar România a crescut enorm”
Digi24
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Cancan.ro
Motivul real pentru care Oase și Maria Pitică au câștigat Power Couple 2026. Ce s-a întâmplat, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
Mediafax
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda discuțiilor
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Cancan.ro
BREAKING | Un concurent de la Survivor 2026 riscă ani grei de închisoare. Pentru ce este anchetat
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Descopera.ro
Invențiile invizibile fără de care lumea modernă s-ar opri: de la GPS la fibra optică
CONTROVERSĂ „Se ascut săbiile” între Cuba și SUA. Patru morți și șase răniți, după ce o ambarcațiune americană ar fi pătruns și deschis focul în apele Cubei
10:43
„Se ascut săbiile” între Cuba și SUA. Patru morți și șase răniți, după ce o ambarcațiune americană ar fi pătruns și deschis focul în apele Cubei
Gândul de Vreme Cu ce temperaturi începe primăvara. Meteorologii ANM vin cu date de ultimă oră pentru Gândul
10:39
Cu ce temperaturi începe primăvara. Meteorologii ANM vin cu date de ultimă oră pentru Gândul
DIPLOMAȚIE Kim Jong Un își schimbă tonul față de Trump. Phenianul transmite că poate coopera cu SUA în cazul în care Coreea de Nord este recunoscută drept o „putere nucleară”
10:12
Kim Jong Un își schimbă tonul față de Trump. Phenianul transmite că poate coopera cu SUA în cazul în care Coreea de Nord este recunoscută drept o „putere nucleară”
ECONOMIE Grupul Electrica a raportat cifre record în 2025. Profitul net preliminar al companiei a crescut cu 159,2% față de cel înregistrat în 2024
10:09
Grupul Electrica a raportat cifre record în 2025. Profitul net preliminar al companiei a crescut cu 159,2% față de cel înregistrat în 2024
ULTIMA ORĂ Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al SUA în România. Când își va prelua oficial funcția
10:02
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al SUA în România. Când își va prelua oficial funcția
ANALIZA de 10 Curtea Supremă a SUA, Trump și miza tarifelor vamale. Geopolitical Futures: „Echilibrul puterilor se ciocnește cu imperativele geopolitice, poziția Chinei este mult consolidată”
10:00
Curtea Supremă a SUA, Trump și miza tarifelor vamale. Geopolitical Futures: „Echilibrul puterilor se ciocnește cu imperativele geopolitice, poziția Chinei este mult consolidată”

Cele mai noi

Trimite acest link pe