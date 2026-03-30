Ouăle sunt ingredientul de aur cuibărit în frigiderul tău la care poți apela pentru o masă rapidă și gustoasă atunci când nu ai energia să pregătești o cină mai complexă, relatează Express.

Ouăle ochi vor fi crocante și pline de aromă dacă le vei găti cu un singur ingredient

Practic, trebuie să spargi coaja, să pui oul într-o tigaie și să-l încălzești, așa că nu există prea multe lucruri care pot merge prost, chiar și pentru cei care nu se pricep în bucătărie. Dacă găsești momentul potrivit, ar trebui să ai un ou prăjit delicios , gata de mâncat în aproximativ cinci minute, dar dacă vrei să-i intensifici și mai mult aroma, există un ingredient pe care ar trebui să-l adaugi la amestec.

Majoritatea rețetelor de ouă prăjite recomandă folosirea uleiului în tigaie pentru a împiedica lipirea oului, dar majoritatea uleiurilor – precum cel de floarea-soarelui, măsline sau vegetal – au o aromă destul de neutră, așa că nu obții nimic în plus în ceea ce privește gustul general. Aici intervine untul.

Untul, secretul pentru un ou prăjit mai gustos

Potrivit experților culinari, adăugarea câtorva bucăți de unt în tigaie în loc de ulei nu numai că va da ouălor prăjite o aromă mult mai bogată, dar va duce și la o textură mai crocantă.

Untul are un conținut de grăsime mai mare decât uleiul, iar acest lucru conferă ouălor prăjite un gust mai aromat și mai cremos și permite, de asemenea, o rumenire și caramelizare mai intensă a albușurilor, creând o margine crocantă și gustoasă.

