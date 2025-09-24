Prima pagină » Social » Pensionarii primesc banii mai devreme. Când intră pensia pe card în octombrie, dar și când vine la ușă

Pensionarii primesc banii mai devreme. Când intră pensia pe card în octombrie, dar și când vine la ușă

24 sept. 2025, 13:25, Social
Pensionarii primesc banii mai devreme. Când intră pensia pe card în octombrie, dar și când vine la ușă

În luna octombrie 2025, peste patru milioane de pensionari din România își vor primi veniturile lunare, însă cu o mică schimbare în calendarul plăților. Cei care au optat pentru varianta viramentului bancar vor avea parte de o surpriză plăcută, pensiile vor intra pe card mai devreme decât de obicei.

Pentru cei care primesc banii în numerar, prin Poșta Română, distribuirea se va face după programul standard.

Ajustarea este justificată de suprapunerea datelor obișnuite de virare cu un weekend, iar autoritățile au decis să grăbească procedura pentru a evita întârzierile.

Calendarul pensiilor pentru luna octombrie 2025

Pentru pensionarii care au optat pentru plata în numerar, distribuirea banilor începe miercuri, 1 octombrie, și se desfășoară treptat până la 15 octombrie, în funcție de rutele și programul poștașilor. Dacă beneficiarii nu sunt găsiți la domiciliu, ei pot ridica pensia de la ghișeele poștale în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de distribuire.

Cei aproximativ 2,6 milioane de pensionari care primesc pensia direct pe card vor avea banii disponibili încă de vineri, 10 octombrie. În mod normal, viramentele erau programate între 11 și 13 ale lunii, dar cum această perioadă se suprapune cu weekendul, Casa Națională de Pensii a devansat transferurile.

Costuri mai mari pentru stat prin Poșta Română

Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat recent că distribuirea pensiilor prin poștă generează cheltuieli semnificativ mai mari pentru Casa Națională de Pensii decât viramentele bancare. Pentru aproape jumătate dintre beneficiari, costurile cu livrarea în numerar sunt de peste zece ori mai mari față de comisioanele percepute pentru transferurile bancare.

Deși nu a avansat ideea unor restricții, ministrul a încurajat pensionarii să opteze pentru plata pe card, subliniind că această metodă este mai sigură și eficientă.

Valoarea pensiilor și obligațiile fiscale

În prezent, pensia medie din România ajunge la aproximativ 2.900 de lei. Pentru veniturile care depășesc pragul de 3.000 de lei, se aplică impozitul pe venit și contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS), însă numai pentru partea care depășește acest plafon.

Indiferent de modalitatea de plată aleasă, pensionarii au garanția că își vor primi pensiile la timp, fie la domiciliu, fie în contul bancar. Totuși, cei care aleg numerarul trebuie să fie atenți la perioada de distribuire și să ridice banii din timp pentru a evita complicațiile.

Mediafax
Noi e-mailuri cu amenințări pentru instituții de învățământ și unități medicale din România
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Cancan.ro
Nu mai poate face copii niciodată! Concurenta de la Insula Iubirii 2025 care a primit vestea groaznică
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră autoritățile legea
Mediafax
CCR amână decizia privind pensiile de serviciu ale magistraților. Când va fi următoarea ședință
Click
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac FURORI pe internet
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
observatornews.ro
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Școli din București și din peste alte 20 de județe au primit noi amenințări! Un adolescent de 17 ani este audiat în acest caz
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Vopsea reflectorizantă, folie sau număr rabatabil? Care e singura variantă legală prin care scapi de rovinietă, în 2025
Descopera.ro
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea fi eliberat. Judecătorii din Craiova dau verdictul final. Cum ar putea să scape de cei 30 de ani de închisoare
Evz.ro
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp s-au împăcat. Daniela, față în față cu trecutul soțului
A1
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
O adolescentă de 14 ani a murit după o operație de mărire a sânilor: "Au încercat să ascundă adevărul". Tatăl copilei a descoperit ce s-a întâmplat abia la ÎNMORMÂNTARE. Intervenția a fost făcută fără consimțământul său. Cum s-a ajuns la TRAGEDIE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Oamenii de știință au creat „cimentul viu”: „Am combinat structura cu funcția”