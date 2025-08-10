Prima pagină » Social » Pensionarii și românii vulnerabili vor primi banii pe cardurile sociale. Calendarul plățiilor

Rene Pârșan
10 aug. 2025, 18:06, Social
FOTO - Caracter ilustrativ

Pensionarii vor primi banii pe cardurile sociale, după o perioadă în care plățile au fost suspendate. Ajutoarele vor intra pe card în două tranșe de 125 de lei, în această toamnă. Cardurile sociale pentru pensionari vor fi alimentate cu două tranșe până la sfârșitul anului 2025, oferind un sprijin vital pentru cei cu venituri reduse.

Prima tranșă

Prima tranșă, în valoare de 125 de lei, va fi virată în septembrie, urmată de o a doua tranșă similară în decembrie, potrivit Bzi.ro. Reamintim că această măsură face parte din programul „Sprijin pentru România”. Potrivit datelor oficiale din 2024, peste 2,4 milioane de români, inclusiv pensionari cu venituri sub sau egale cu 2.200 lei net pe lună, beneficiau de acest ajutor.

Categoriile vulnerabile care beneficiază de sprijin de la stat

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat că criteriile de eligibilitate rămân neschimbate față de anul precedent.

Beneficiarii trebuie să aibă venituri lunare proprii mai mici sau egale cu 2.000 de lei pentru a se califica pentru acest ajutor financiar. Categorii de români care primesc ajutor prin programul „Sprijin pentru România” în 2025 și condițiile de eligibilitate, potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene:

  • Pensionarii din sistemul public de pensii, inclusiv cei cu pensii anticipate sau de invaliditate, cu venit lunar net maxim de 2.210 lei. Persoanele cu dizabilități (copii și adulți) cu handicap grav, accentuat sau mediu, cu venit lunar net maxim de 2.210 lei.
  • Familiile cu cel puțin doi copii, dacă venitul lunar pe membru de familie nu depășește 675 lei. Familiile și persoanele singure care beneficiază de ajutor de incluziune, conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.
  • Persoanele fără adăpost, conform legislației în vigoare.
  • Persoanele și familiile care beneficiază de asistență socială sau ajutor social conform Legii nr. 416/2001. Familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei conform Legii nr. 277/2010. Persoanele și familiile aflate temporar în situații critice de viață, identificate prin anchete sociale.

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a confirmat că s-au găsit soluții pentru acoperirea celor două tranșe restante. Întârzierea în alimentarea cardurilor a fost cauzată de epuizarea prematură a fondurilor europene alocate pentru acest program în bugetul 2021-2027. MIPE a subliniat că se depun eforturi pentru ca beneficiarii să primească sumele cuvenite cât mai curând posibil.

Utilizarea cardurilor sociale

Beneficiarii vor primii banii pe cardurile emis în anii trecuți, au explicat reprezentanții Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene, pentru Bzi.ro. Este important ca aceștia să păstreze cardurile pentru a putea primi noile tranșe. În caz de pierdere sau deteriorare, titularii trebuie să contacteze emitentul pentru a obține un card nou.

Cardurile sociale pot fi folosite pentru achiziționarea de alimente și mese calde de la comercianții parteneri.

Gama de produse include: ulei, făină, zahăr, cafea, conserve, apă, legume, carne, brânzeturi, pâine, alte alimente de bază

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale stabilește criteriile de eligibilitate, iar dacă o persoană îndeplinește aceste condiții, cardul îi este livrat direct prin intermediul Poștei Române la adresa declarată.

În cazul în care persoana eligibilă nu primește cardul în perioada stabilită pentru distribuirea tranșei, aceasta poate merge la cel mai apropiat oficiu poștal pentru a verifica situația și pentru a primi îndrumări suplimentare.

Pentru utilizarea cardului, beneficiarii primesc și un cod PIN care le permite să efectueze plăți.

Dacă PIN-ul este pierdut sau nu mai este cunoscut, acesta poate fi recuperat telefonic printr-un apel la un număr indicat pe spatele cardului sau prin aplicația mobilă a emitentului cardului (de exemplu, aplicația „Up Romania” pentru cardurile emise de UP România).

