O șoferiţă din Alba Iulia a fost amendată cu 1.800 de lei, după ce a fost prinsă că circula cu un autoturism echipat cu anvelope de vară

O şoferiţă din judeţul Alba a fost sancționată cu 1.800 de lei după ce a fost prinsă circulând pe autostradă, în condiţii de iarnă, cu un autoturism echipat cu anvelope de vară. Totodată, polițiștii i-au reținut și certificatul de înmatriculare al maşinii.

Femeia de 30 de ani a fost oprită de Poliţie joi, 8 ianuarie, pe autostrada A1 Râmnicu Vâlcea- Deva, la kilometrul 17.

„Ca urmare a controlului efectuat, poliţiştii au constatat faptul că autoturismul nu era dotat corespunzător condiţiilor meteo, având montate anvelope de vară”, informează oficialii Poliţiei Alba.

Șoferiţa a primit o amendă contravenţională, în valoare de 1.822,5 de lei, pentru că a ignorat reglementările care prevăd că iarna autovehiculele trebuie dotate cu anvelope specifice sezonului.

În același timp, oliţiştii au dispus măsura complementară de reţinere a certificatului de înmatriculare, pentru autoturismul pe are aceasta îl conducea, eliberând o dovadă înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, fără drept de circulaţie.

Poliţiştii reamintesc proprietarilor de autovehicule că nerespectarea prevederilor art. 102, alin. 1, pct. 28 din O.U.G. nr. 195/2002 privind dotarea cu anvelope de iarnă constituie contravenţie şi este sancţionată cu amendă între 1.822,5 şi 4.050 de lei şi retragerea certificatului de înmatriculare.

