Elevii din mai multe sate din Bihor nu au putut ajunge la școală din cauza drumurilor înzăpezite sau înghețate

Mai mulți elevi din Bihor nu au putut ajunge la școală din cauza drumurilor înzăpezite sau înghețate. Microbuzele a trei școli n-au putut efectua transportul copiilor.

Conform Inspectoratului Școlar, vineri dimineața s-a reluat activitatea în școlile cu lecții suspendate cu o zi în urmă, respectiv școlile din Vârciorog, Husasău de Tinca și Școala 11 din Oradea. Chiar și așa, a fost afectat programul obișnuit din alte instituții de învățământ.

Microbuzele a trei școli din Bihor n-au putut efectua transportul elevilor, din cauza drumurilor înzăpezite sau înghețate. Concret, sunt parțial suspendate lecțiile fizice la Școala Ioan Bogdan din Vașcău, unde microbuzul nu a putut aduce elevii din Colești, la Școala Gimnazială Iosif Vulcan Holod, unde transportul nu a fost realizat deloc, în niciun sat arondat, și la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Bonitas, unde șoferul microbuzului care efectuează ruta Cetariu Cauaceu a anunțat direcțiunea că nu se poate merge după copii din cauza drumului. În acest context, majoritatea părinților și-au ținut copiii acasă.

Totodată, la Colegiul Național Iosif Vulcan din Oradea nu au putut fi folosite două săli de clasă pentru că au fost probleme la sistemul de încălzire.

„Inspectoratul Școlar Județean Bihor monitorizează constant situația în colaborare cu directorii unităților de învățământ și autoritățile locale pentru a soluționa rapid orice disfuncționalitate”, a mai transmis instituția.

