Mai multe avalanșe s-au produs în Munții Făgăraș. Salvamontiștii avertizează: „Nu vă deplasați în zonele înalte fără experiență și echipament”

Mai multe avalanșe spontane de dimensiuni considerabile s-au produs în Munții Făgăraș. Salvamontiștii avertizează că nu este recomandată deplasarea în zonele înalte fără experiență și echipament.

Salvamont Sibiu precizează că, în urma ninsorilor și vântului din ultimele zile, în Munții Făgăraș, la altitudini de peste 1.800 de metri, s-au format plăci de vânt de dimensiuni semnificative.

„Ca urmare a ninsorilor și vântului din ultimele zile, în munții Făgăraș, la altitudini de peste 1.800 metri s-au format plăci de vânt de dimensiuni semnificative. De asemenea au avut loc câteva avalanșe spontane de dimensiuni considerabile. Nu recomandăm deplasarea în zona înaltă fără experiență în asemenea condiții și bineînteles fără echipament adecvat”, anunță salvamontiștii.

Potrivit meteorologilor, în Munții Făgăraș, Bucegi și Țarcu-Godeanu este risc mare de avalanșe.

Stratul de zăpadă măsoară 156 de centimetri la Vârful Omu, 95 de centimetrila Bâlea-Lac, 60 de centimetri la Țarcu, 50 la Călimani, 48 la Lăcăuți și 43 de centimetri la Stâna de Vale și Semenic.

