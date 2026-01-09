Un bărbat de 60 de ani a murit după ce a fost călcat pe trecerea de pietoni, în Bucureștii Noi

Un bărbat în vârstă de 60 de ani a murit vineri pe Bulevardul Bucureștii Noi din Capitală după ce a fost lovit de o mașină. Șoferul de 41 de ani l-a accidentat mortal pe pieton după ce a încercat să evite un alt autoturism. Traficul a fost restricționat pe Bulevardul Bucureștii Noi, banda 1 de circulație, de la strada Nuvelei către Șoseaua Chitilei.

Din primele informații, un bărbat de 41 de ani care conducea un autoturism dinspre Bd. Laminorului către Șoseaua Chitilei, ar fi încercat să evite un alt autoturism, condus de un bărbat de 76 de ani, moment în care a surprins și accidentat mortal pietonul de 60 de ani. Medicii au intervenit imediat pentru a aplica manevrele de resuscitare, dar au declarat decesul victimei. Cei doi șoferi au fost testați cu apartatele Alcooltest și DrugTest iar rezultatele indicate au fost „zero”, respectiv negativ.

„Un bărbat în vârstă de 41 de ani a condus un autovehicul pe Bd. Bucureștii Noi, dinspre Bd. Laminorului către Șos. Chitilei, iar când a ajuns la intersecția cu str. Nuvelei, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi evitat un alt autoturism, condus de un bărbat în vârstă de 76 de ani, și a surprins și accidentat un pieton, un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani, care se angajase în traversarea părții carosabile”, a transmis Poliția.

După accidentul grav, traficul rutier a fost restricționat pe Bd. Bucureștii Noi, banda 1 de circulație, de la str. Nuvelei către Șos. Chitilei iar Polițiștii Brigăzii Rutiere au anunțat că fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

RECOMANDAREA AUTORULUI: