Pentru tot mai mulți dintre bătrânii noștri, sărbătorile nu înseamnă bucurie și cadouri sub brad, ci calcule amare și împrumuturi pe care nu și le-au dorit, dar pe care sunt nevoiți să le facă, asta ca să nu lase masa goală în cea mai frumoasă perioadă din an. Unii chiar ajung să se împrumute la casele de ajutor reciproc ale pensionarilor.

După 28 de ani în câmpul muncii, o bunică trăiește dintr-o pensie de doar 1.200 de lei, bani care abia dacă îi ajung pentru plata facturilor și pentru medicamente. Din banii care îi rămân se chinuie să supraviețuiască o lună întreagă.

Pensionarii se împrumută la CAR pentru perioada sărbătorilor

Pentru ea, decembrie nu mai are farmecul de pe vremuri, cu mese îmbelșugate și cadouri pentru nepoți. Sprijinită în baston și împovorată în griji, femeia face acum împrumut la CAR pensionari , ca să poată cumpăra câteva alimente de bază.

”Nu avem ce să facem, nu avem putere noi. Nu ne mai gândim la cadouri noi…eu primesc, dar, de dat…n-am cu ce să dau. O ciocolățică, un dulce ceva, făcut de casă, asta e situația”, a declarat bătrâna, pentru Strile Kanal D.

Mai mult nu își permite nici o altă femeie care va face sărbătorile tot pe datorie. A împrumutat 4.000 lei ca să își achite taxele restante și să poată pune pe masa de sărbători măcar strictul necesar.

”E foarte greu, suntem bolnavi, facturile sunt mari și vin restante. Mai fac un CAR, mă mai împrumut la vecinul, asta e”, a declarat femeia.

Fiecare persoană care așteaptă la rând poartă pe umeri povara propriilor nevoi pentru care nu gasesc altă soluție, decât împrumutul. Numărul vârstnicilor care se împrumută în preajma sărbătorilor este dublu față de restul anului.

Vicepreședintele CAR pensionari, Tinca Șerban: ”Avem în jur de 30 de persoane pe zi”

Tinca Serban, vicepreședinte CAR pensionari, a vorbit despre situațiile tragice cu care bătrânii se prezintă la ghișeu.: ”Avem în jur de 30 de persoane pe zi, sunt persoane cu pensii mici și, în contextul actual, au nevoie de sărbători, de medicamente”, a declarat Tinca Șerban.

Cei care cotizează lună de lună la CAR pot primi sume de până la patru ori mai mari decât fondul lor, însă limita maximă este de 30.000 de lei, pentru sume mai mari, pensionarii au nevoie de giranți, iar creditul trebuie rambursat în cel mult doi ani. La nivel național, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor numără peste 1.400.000 de membri.

