Peste 56.000 de români au cerut sprijinul de 50 lei pentru FACTURA la energie. Aproape jumătate, respinse. Din ce județe vin cele mai multe solicitări

Peste 56.000 de români au depus cereri în aplicația EPIDS pentru a primi sprijinul de 50 de lei la plata facturii de energie electrică, după expirarea schemei de plafonare a prețurilor, arată datele furnizate de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

De miercuri, 20 august, ora 13:00, românii cu venituri mici au putut depune cereri pentru ajutorul de 50 de lei oferit de stat la plata facturilor de energie electrică.

Solicitările se fac exclusiv prin aplicația EPIDS, dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), care validează automat eligibilitatea prin interconectarea bazelor de date ale instituțiilor statului.

Zeci de mii de români au cerut sprijin pentru facturile la curent

Până luni, în jurul orei 17:00, fuseseră depuse 56.205 cereri, dintre care 17.413 au fost invalidate și 10.000 anulate. Restul, aproape 29.000, au fost verificate și urmează să primească tichetul pentru sprijinul de 50 de lei, potrivit Mediafax.

Clasamentul pe județe arată că Botoșaniul ocupă primul loc, cu 1.853 de cereri depuse (5,4% din total), urmat de municipiul București, cu 1.824 de solicitări (5,3%). La polul opus se află județul Covasna, cu doar 248 de cereri (0,7%).

Voucherele de energie sunt destinate persoanelor singure cu un venit net lunar de maximum 1.940 de lei și familiilor cu un venit net lunar pe membru de cel mult 1.784 de lei. Banii nu se acordă în numerar și nu se virează în conturi bancare, ci se folosesc exclusiv pentru plata facturilor la energie electrică, prin prezentarea facturii și a actului de identitate la oficiile poștale.

Solicitările pot fi depuse online prin platforma EPIDS sau prin intermediul oficiilor poștale și al primăriilor. În cazul în care datele sunt introduse pe hârtie, acestea trebuie înregistrate în aplicație în cel mult trei zile lucrătoare.

Peste 4 milioane de români ar putea beneficia de acest sprijin

Potrivit estimărilor Ministerului Energiei, aproximativ 2,1 milioane de gospodării, adică peste 4 milioane de români, ar putea beneficia de acest sprijin, măsură cu un impact bugetar de aproape un miliard de lei. Cererile pentru facturile din lunile iulie și august 2025 pot fi depuse până la data de 27 septembrie.

Voucherele au o valabilitate de 12 luni de la ultima încărcare și pot fi utilizate până la 31 martie 2027, pentru consumul aferent perioadei 1 iulie 2025 – 31 martie 2026.