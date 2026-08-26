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Faimosul lider interlop Costi Litrașu, ridicat cu scandal de jandarmii de la Brigada Specială. A stat în libertate numai șase zile

Faimosul lider interlop Costi Litrașu, ridicat cu scandal de jandarmii de la Brigada Specială. A stat în libertate numai șase zile
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Liderul interlop din Chiajna Constantin Raiciu, zis Costi Litrașu, a fost arestat preventiv, la jumătatea săptămânii trecute, de magistrații Curții de Apel București, la numai șase zile după ce judecătorii ilfoveni îi dăduseră drumul și îl plasaseră în arest la domiciliu. Mandatul de arestare a fost pus în aplicare cu ajutorul jandarmilor de la Brigada Specială, care ar fi bruscat mai multe persoane aflate în curtea lui Raiciu.

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„Palmaresul” lui Litrașu

Fiul al unuia dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Chiajna, Constantin Raiciu a ajuns la închisoare, prima dată, în 2010, când a fost implicat în răpirea unui bărbat care, ulterior, a fost bătut cu sălbăticie.

Adus în pragul morții, acesta a fost aruncat apoi în fața Spitalului Municipal de Urgență.

Costi Litrașu are un cazier bogat

Ajuns la închisoare, Costi Litrașu a fost cunoscut de majoritatea liderilor interlopi din București. Revenit în libertate, el s-a făcut remarcat drept o persoană violentă.

În iulie 2020, Litrașu a intrat cu adevărat în atenția publică după o răfuială sângeroasă care a avut loc la Chiajna, în plină zi.

Împreună cu aproximativ 30 de persoane, acesta l-a prins, într-o ambuscadă, pe Liviu Iordan, principalul său rival, care, la momentul atacului, era însoțit de un prieten. Cei doi au fost blocați în trafic și bătuți cu sălbăticie. Pentru că ambii bărbați au fost la un pas de moarte, anchetatorii au deschis un dosar de tentativă de omor.

Arestat la sesizarea procurorului de caz

Eliberat după o lungă perioadă de arest preventiv, liderul interlop a continuat să fie implicat în incidente violente care au culminat cu un un nou mandat de arestare emis după ce i-a fracturat maxilarul unui bărbat, în urma unui conflict izbucnit la o piscină de lux din Chiajna.

Incidentul a avut loc după ce un bărbat, în vârstă de 31 de ani, ar fi început să-i deranjeze pe oamenii din jur și să sară în apă în așa fel încât să stropească persoanele aflate în apropiere.

În plus, bărbatul respectiv ar fi mers chiar și mai departe, în sensul în care ar fi abordat-o pe partenera unui tânăr care venise împreună cu Litrașu, situație în care acesta din urmă ar fi decis că este cazul să intervină.

Conform unor surse judiciare, după un scurt schimb de replici, liderul interlop din Chiajna l-ar fi lovit pe bărbat cu pumnul și i-ar fi provocat o fractură de maxilar.

Sursele Gândul au afirmat că, după producerea incidentului, Costi Litrașu ar fi încercat să ajungă la o înțelegere cu victima, însă, până la urmă, persoana bătută și-a scos un certificat medico-legal iar polițiștii  au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Inițial, Constantin Raiciu, zis Costi Litrașu, a fost arestat de magistrații Judecătoriei Buftea, însă, la data de 20 august, instanța Tribunalului Ilfov a admis contestația liderului interlop din Chiajna și l-a plasat în arest la domiciliu.

Șase zile mai târziu, judecătorii Curții de Apel București a hotărât arestarea lui Litrașu, după ce procurorul de caz ar fi sesizat faptul că este o persoană periculoasă, cercetată pentru fapte cu violență în alte două dosare.

Condamnat la 5 ani și 2 luni pentru șantaj

Surse judiciare au afirmat, în exclusivitate pentru Gândul, că judecătorii au luat în considerare faptul că Litrașu este trimis în judecată pentru fapta din 2020, cunoscută în presă drept „măcelul de la Chiajna” și a fost condamnat, anul acesta, de Judecătoria Buftea, în data de 25 mai, la 5 ani și 2 luni într-un dosar în care a fost acuzat că a șantajat un om de afaceri.

Această sentință a fost însă atacată și urmează să fie judecată, la data de 7 octombrie, de către judecătorii Curții de Apel București.

Costi Litrașu

Sursele Gândul au mai spus că, după emiterea mandatului de arestare, în curtea lui Litrașu s-ar fi adunat aproximativ 20 de prieteni, care ar fi venit să-și ia la revedere.

Liderul interlop a fost ridicat de o echipă de jandarmi din cadrul Brigăzii Speciale, care i-ar bruscat și trântit la pământ pe toți ce prezenți, cu toate că nu erau acuzați de nimic, fapt care ar fi inflamat situația și ar fi generat un conflict verbal.

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