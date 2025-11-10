Prima pagină » Social » Povestea studentului din Timișoara care oferă meditații gratuite la matematică: „Vin și copiii din comunele învecinate”

Povestea studentului din Timișoara care oferă meditații gratuite la matematică: „Vin și copiii din comunele învecinate"

10 nov. 2025, 17:26
Povestea studentului din Timișoara care oferă meditații gratuite la matematică: „Vin și copiii din comunele învecinate”

Un student din Timișoara transformă weekendurile în lecții gratuite de matematică pentru copiii din mediul rural. Raul Nemeș oferă meditații prin proiectul „Duminica de mate” pe care chiar el l-a inițiat, în comuna Parța.

Proiectul a luat naștere în urma unei idei spontane și s-a transformat rapid într-o inițiativă educațională de succes.

Studentul care oferă meditații gratuite la matematică

„Totul s-a legat de la o idee spusă pe fugă, dar simțită din plin. Nu a fost o decizie bruscă, ci o nevoie firească — proiectul Duminica de mate trebuia să se nască, era doar o chestiune de timp”, a explicat Raul Nemeș, potrivit Educatieprinlectura.ro

Ideea a prins repede contur, cu sprijinul autorităților locale. Inițial, sesiunile erau duminica, pentru a nu se suprapune cu alte activități ale copiilor. Ulterior, din motive organizatorice, s-au mutat sâmbătă, dar au păstrat denumirea originală.

„Le-am povestit, pe la ora 22, ideea mea. Pe 9 martie, duminică, aveam deja totul pregătit: scaune, mese, tablă, videoproiector, prelungitoare — tot. Într-un weekend s-a pus totul la punct”, a mai spus tânărul student, pentru sursa citată.

Ce structură au orele de matematică

Sesiunile „Duminica de mate” sunt structurate simplu și eficient. Raul Nemeș a explicat că orele nu se desfășoară ca unele clasice de școală, ci adaptate într-un mod mai relaxat și liber în care elevii pun întrebări și li se explică punctual situațiile pe care nu le-au înțeles.

„O duminică de mate (care e acum sâmbătă) se desfășoară simplu: facem temele, repetăm, explicăm ce nu s-a înțeles, povestim, râdem, punem întrebări. Nu e o oră clasică, e o discuție liberă”, a mai spus tânărul.

Abordarea flexibilă și adaptată nevoilor copiilor este cheia succesului acestui proiect. Nemeș subliniază importanța spontaneității și a adaptării la starea și nevoile copiilor.

