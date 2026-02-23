Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine poate primi sprijinul

Într-un mare oraș din România autoritățile locale au lansat pentru anul 2026 un nou program de sprijin destinat persoanelor cu venituri reduse. Aproximativ 10.000 de locuitori vor primi tichete sociale în valoare de 500 de lei.

Demersul are la bază Programul „Alimente 2026”, potrivit informațiilor publicate de presa locală.

Cum se depun cererile

Este vorba despre Cluj-Napoca, acolo unde administrația locală plănuiește să ofere vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Dosarele pentru obținerea tichetelor sociale pot fi depuse începând cu 23 februarie, fie online, prin platforma municipalității, fie fizic la primăriile de cartier sau la sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală.

Autoritățile spun că măsura urmărește sprijinirea categoriilor vulnerabile în acoperirea cheltuielilor de bază Ajutorul financiar este acordat sub forma unui card electronic utilizat pentru achiziția de alimente.

Programul se adresează mai multor categorii sociale, printre care:

persoane cu handicap grav sau accentuat care nu sunt instituționalizate;

pensionari și persoane cu pensii mici ori invalizi;

veterani și văduve de război;

persoane persecutate politic sau deportate;

șomeri, indemnizați sau neindemnizați;

beneficiari de venit minim de incluziune;

victime ale violenței domestice sau ale traficului de persoane.

Condițiile pentru acordarea voucherelor

Clujenii trebuie să depună o cerere și o declarație pe propria răspundere, plus documente privind identitatea, componența familiei și veniturile. Pentru persoanele deja înregistrate în evidențele serviciilor sociale, cum sunt cele cu handicap grav sau beneficiarii de venit minim de incluziune, procedura este mai simplă – sunt necesare doar cererea și declarația semnate.

Termenul limită pentru depunerea documentelor este 27 noiembrie 2026. După încheierea perioadei de înscriere, dosarele vor fi verificate în bazele de date fiscale și administrative, urmând să fie stabilită lista finală a beneficiarilor.

Programul își propune să ajute persoanele vulnerabile în contextul creșterii costurilor de trai.

