Țara europeană cu cele mai bune orașe din lume pentru iubitorii de mâncare. Și e o distanță de doar câteva ore cu trenul între ele

Șapte dintre orașele unui stat european au fost desemnate de „Titan Travel”, un operator de turism britanic cu servicii de top, drept cele mai bune pentru cei care vor să învețe să descopere tradițiile locale. Este vorba despre Italia, care se dovedește a fi paradisul pentru pasionații de gastronomie.

Conform studiului realizat de compania de turism, Florența ocupă primul loc în topul orașelor ideale pentru cursuri de gătit și explorarea gastronomiei italiene. Aici, există 231 de cursuri de gătit disponibile, dintre care 74% au primit evaluări de patru stele sau mai mult, potrivit express.co.uk. Dar aceste oraș mai e renumit și pentru artă sau istiorie.

Pe lista completă a celor mai bune orașe italiene pentru iubitorii de gastronomie se mai regăsesc Palermo, Bologna, Roma, Veneția, Napoli și Milano. Iar avantajul major este apropierea dintre aceste destinații, care le permite turiștilor să viziteze mai multe locații într-o singură călătorie.

De exemplu, Florența și Bologna se află la doar 35 de minute distanță cu trenul, iar Bologna și Veneția la o oră și jumătate. Totodată, călătoria între Florența și Roma sau între Roma și Napoli durează aproximativ o oră și jumătate, iar între Milano și Bologna doar o oră.

Cassie Strickland, Product Manager la Titan Travel, a explicat motivul pentru care turismul culinar este tot mai apreciat.

„Astăzi, călătorii vor să facă mai mult decât să vadă obiectivele turistice. Vor să experimenteze cu adevărat o destinație. Mâncarea este un mod fantastic de a face asta, pentru că te conectează direct la viața și tradițiile locale. Participarea la un curs de gătit în străinătate îți permite să faci ceva, să înveți ceva și să te întorci cu o abilitate valoroasă. Cele mai pline de satisfacții experiențe provin, de obicei, de la bucătari locali și din bucătăriile de familie, unde nu doar că vei învăța rețetele, dar vei auzi și poveștile din spatele lor”, a precizat ea.

Autorul mai recomandă:

De ce nu e bine să pui leuștean în toate ciorbele sau în anumite supe. Explicațiile specialiștilor în gastronomie sunt clare

Mâncare gătită acasă, la supermarket sau la restaurant? Care variantă este mai avantajoasă, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic

Cele 5 mâncăruri pe care să nu le comanzi niciodată la restaurant, potrivit experților în gastronomie