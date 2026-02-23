Un raport realizat în comun de către Banca Mondială, Organizația Națiunilor Unite, Comisia Europeană și Guvernul de la Kiev arată că reconstrucția economiei Ucrainei va costa 588 de miliarde de dolari (peste 500 miliarde de euro) în următorii zece ani, relatează Reuters. Raportul a fost publicat cu o zi înainte de împlinirea a patru ani de la invazia rusă.

Ultima evaluare a instituțiilor menționate arată o creștere cu 12% față de estimarea realizată anului trecut, creștere provocată de un salt de 21% a infrastructurii energetice avariate în 2025.

Documentul nu include date despre intensificarea atacurilor Rusiei asupra instalațiilor energetice ucrainene din ianuarie și februarie, care a lăsat zeci de mii de oameni din Ucraina fără încălzire, electricitate și apă, în timpul celei mai reci ierni din ultimele decenii.

A cincea evaluare de la începutul războiului estimează că pagubele directe din Ucraina au ajuns la 195 de miliarde de dolari, în creștere cu aproape 11% față de raportul anterior. Cele mai afectate sunt sectoarele locuințelor, transporturilor și energiei.

„Pagubele sunt imense și cresc constant”, se spune în raportul care notează că acestea sunt concentrate în zona liniei frontului și zonele metropolitane.

Războiul, care intră săptămâna aceasta, în al cincilea an, a provocat cea mai mare criză a refugiaților din Europa de la Al Doilea Război Mondial, cu peste 6 milioane de ucraineni care trăiesc ca refugiați în alte țări, iar alți 4,6 milioane erau strămutați în interiorul Ucrainei, potrivit raportului.

Războiul a afectat puternic economia Ucrainei: PIB-ul este acum, în termeni reali, cu 21% mai mic decât în 2021, înaintea invaziei rusești.

„La patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei, costul total al reconstrucției Ucrainei este acum estimat la aproape 583 de miliarde de dolari în următorul deceniu, de aproapte trei ori mai mult decât PIB-ul pe 2025. În mijlocul unor atacuri rusești fără precedent asupra locuințelor și infrastructurii energetice din această iarnă, poporul nostru a arătat rezistență, antreprenorii noștri au continuat să muncească. Reușim încă să ne refacem repede și să ne dezvoltăm pe mai departe”, a spus premierul Ucrainei, Iulia Sviridenko.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mult-așteptata întâlnire Zelenski-Putin ar putea avea loc în câteva săptămâni. Steve Witkoff: „Ar putea fi o trilaterală cu participarea lui Trump”

Războiul ruso-ucrainean de acum un secol și planul Ucrainei de a cuceri Bucovina. Cine a fost controversatul Simon Petliura, asasinat de un evreu dornic de răzbunare