Prima pagină » Știri externe » Suma uriașă de care are nevoie Ucraina pentru reconstrucție. Procesul ar putea dura 10 ani

Suma uriașă de care are nevoie Ucraina pentru reconstrucție. Procesul ar putea dura 10 ani

Olga Borșcevschi
23 feb. 2026, 17:51, Știri externe
Suma uriașă de care are nevoie Ucraina pentru reconstrucție. Procesul ar putea dura 10 ani

Un raport realizat în comun de către Banca Mondială, Organizația Națiunilor Unite, Comisia Europeană și Guvernul de la Kiev arată că reconstrucția economiei Ucrainei va costa 588 de miliarde de dolari (peste 500 miliarde de euro) în următorii zece ani, relatează Reuters. Raportul a fost publicat cu o zi înainte de împlinirea a patru ani de la invazia rusă.

Ultima evaluare a instituțiilor menționate arată o creștere cu 12% față de estimarea realizată anului trecut, creștere provocată de un salt de 21% a infrastructurii energetice avariate în 2025.

Documentul nu include date despre intensificarea atacurilor Rusiei asupra instalațiilor energetice ucrainene din ianuarie și februarie, care a lăsat zeci de mii de oameni din Ucraina fără încălzire, electricitate și apă, în timpul celei mai reci ierni din ultimele decenii.

A cincea evaluare de la începutul războiului estimează că pagubele directe din Ucraina au ajuns la 195 de miliarde de dolari, în creștere cu aproape 11% față de raportul anterior. Cele mai afectate sunt sectoarele locuințelor, transporturilor și energiei.

„Pagubele sunt imense și cresc constant”, se spune în raportul care notează că acestea sunt concentrate în zona liniei frontului și zonele metropolitane.

Războiul, care intră săptămâna aceasta, în al cincilea an, a provocat cea mai mare criză a refugiaților din Europa de la Al Doilea Război Mondial, cu peste 6 milioane de ucraineni care trăiesc ca refugiați în alte țări, iar alți 4,6 milioane erau strămutați în interiorul Ucrainei, potrivit raportului.

Războiul a afectat puternic economia Ucrainei: PIB-ul este acum, în termeni reali, cu 21% mai mic decât în 2021, înaintea invaziei rusești.

„La patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei, costul total al reconstrucției Ucrainei este acum estimat la aproape 583 de miliarde de dolari în următorul deceniu, de aproapte trei ori mai mult decât PIB-ul pe 2025. În mijlocul unor atacuri rusești fără precedent asupra locuințelor și infrastructurii energetice din această iarnă, poporul nostru a arătat rezistență, antreprenorii noștri au continuat să muncească. Reușim încă să ne refacem repede și să ne dezvoltăm pe mai departe”, a spus premierul Ucrainei, Iulia Sviridenko.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mult-așteptata întâlnire Zelenski-Putin ar putea avea loc în câteva săptămâni. Steve Witkoff: „Ar putea fi o trilaterală cu participarea lui Trump”

Războiul ruso-ucrainean de acum un secol și planul Ucrainei de a cuceri Bucovina. Cine a fost controversatul Simon Petliura, asasinat de un evreu dornic de răzbunare

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Fico tocmai s-a ținut de cuvânt: A întrerupt alimentarea cu energie electrică a Ucrainei din cauza scandalului „Drujba”
18:26
Fico tocmai s-a ținut de cuvânt: A întrerupt alimentarea cu energie electrică a Ucrainei din cauza scandalului „Drujba”
JUSTIȚIE Trump, supărat pe Curtea Supremă după ce i-a anulat taxele vamale, îi acuză pe judecători că lucrează de partea Chinei
18:15
Trump, supărat pe Curtea Supremă după ce i-a anulat taxele vamale, îi acuză pe judecători că lucrează de partea Chinei
FLASH NEWS Olanda are premier nou: Este cel mai tânăr din istoria țării și își propune deja să crească cheltuielile pentru apărare printr-o taxă controversată
17:39
Olanda are premier nou: Este cel mai tânăr din istoria țării și își propune deja să crească cheltuielile pentru apărare printr-o taxă controversată
TENSIUNI Parlamentarii UE amână votul asupra acordului comercial cu SUA după noile tarife impuse de Trump. „Înțelegerea” din iulie 2025 ar putea fi suspendată
17:06
Parlamentarii UE amână votul asupra acordului comercial cu SUA după noile tarife impuse de Trump. „Înțelegerea” din iulie 2025 ar putea fi suspendată
CONTROVERSĂ Mișcările de forță ale lui Viktor Orban în buza alegerilor din Ungaria. De ce a blocat Budapeste mega-pachetul de 90 de miliarde de euro pentru Kiev
16:55
Mișcările de forță ale lui Viktor Orban în buza alegerilor din Ungaria. De ce a blocat Budapeste mega-pachetul de 90 de miliarde de euro pentru Kiev
INEDIT Bon fiscal de peste 4 metri după o sesiune de cumpărături la Ikea. O femeie a primit o chitanță uriașă
16:54
Bon fiscal de peste 4 metri după o sesiune de cumpărături la Ikea. O femeie a primit o chitanță uriașă
Mediafax
Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Cancan.ro
Cine e bărbatul MISTERIOS din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Val de comentarii după scandalul de pe Otopeni. „Sper să primească interdicție de a zbura”. Reacția Wizz Air despre refuzul îmbarcării
Mediafax
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale lui Trump
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
Cancan.ro
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit după ce și-a făcut o operație estetică! Avea doar 27 de ani. Prietena ei a făcut dezvăluiri șocante
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
„Intoleranța la gravitație” ar putea fi de vină pentru sindromul intestinului iritabil, susține un medic
INEDIT Locuri care sunt interzise pentru turiști în România. De ce nu au voie să ajungă aici
18:31
Locuri care sunt interzise pentru turiști în România. De ce nu au voie să ajungă aici
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 24 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marius Tucă
18:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 24 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marius Tucă
ECONOMIE Ce preț are postul Paștelui. Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru 7 săptămâni de post
17:59
Ce preț are postul Paștelui. Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru 7 săptămâni de post
TIMP LIBER Țara europeană cu cele mai bune orașe din lume pentru iubitorii de mâncare. Și e o distanță de doar câteva ore cu trenul între ele
17:41
Țara europeană cu cele mai bune orașe din lume pentru iubitorii de mâncare. Și e o distanță de doar câteva ore cu trenul între ele
ADMINISTRAȚIE S-a trezit și Poliția Locală, la aproape o săptămână de la marea ninsoare din Capitală: „Zăpada care nu este curățată la timp se transformă în ghețuș”
17:33
S-a trezit și Poliția Locală, la aproape o săptămână de la marea ninsoare din Capitală: „Zăpada care nu este curățată la timp se transformă în ghețuș”
FLASH NEWS Wizz Air oprește temporar accesul la platformele de rezervări și servicii online pentru clienți
17:17
Wizz Air oprește temporar accesul la platformele de rezervări și servicii online pentru clienți

Cele mai noi

Trimite acest link pe