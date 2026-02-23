Teleorman: Reținut de polițiști după ce și-a terorizat familia. Și-a bătut și amenințat soția, apoi și-a amenințat cu moartea propria mamă

Violența în familie este la ordinea zilei! Un bărbat din Teleorman a ajuns în arestul poliției, după mai multe episoade violente, prin care și-a terorizat familia. Acesta și-a bătut și amenințat soția, apoi și-a amenințat cu moartea propria mamă.

Un bărbat din Teleorman și-a trorizat familia

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roșiori de Vede efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală și amenințare, față de bărbatul, de 44 de ani. Din cercetări a reieșit faptul că, în urmă cu două zile bărbatul și-ar fi amenințat soția, iar în urmă cu aproximativ o săptămână ar fi agresat-o fizic.

De asemenea, bărbatul și-ar fi amenințat mama cu moartea.

Împotriva bărbatului a fost emis ordin de protecție provizoriu, persoanele vătămate refuzând montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere. Acesta a fost reținut. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede.

