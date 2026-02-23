Prima pagină » Actualitate » Teleorman: Reținut de polițiști după ce și-a terorizat familia. Și-a bătut și amenințat soția, apoi și-a amenințat cu moartea propria mamă

Teleorman: Reținut de polițiști după ce și-a terorizat familia. Și-a bătut și amenințat soția, apoi și-a amenințat cu moartea propria mamă

Maya Radu
23 feb. 2026, 12:52, Actualitate
Teleorman: Reținut de polițiști după ce și-a terorizat familia. Și-a bătut și amenințat soția, apoi și-a amenințat cu moartea propria mamă

Violența în familie este la ordinea zilei! Un bărbat din Teleorman a ajuns în arestul poliției, după mai multe episoade violente, prin care și-a terorizat familia. Acesta și-a bătut și amenințat soția, apoi și-a amenințat cu moartea propria mamă.

Un bărbat din Teleorman și-a trorizat familia

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roșiori de Vede efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală și amenințare, față de bărbatul, de 44 de ani. Din cercetări a reieșit faptul că, în urmă cu două zile bărbatul și-ar fi amenințat soția, iar în urmă cu aproximativ o săptămână ar fi agresat-o fizic.

De asemenea, bărbatul și-ar fi amenințat mama cu moartea.

Împotriva bărbatului a fost emis ordin de protecție provizoriu, persoanele vătămate refuzând montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere. Acesta a fost reținut. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede.

AUTORUL RECOMANDĂ

Orașul din România care riscă să dispară de pe hartă. Localnicii mor într-un ritm alert, iar populația este într-o scădere continuă

Situația drumurilor la această oră. Care sunt închise și unde există restricții de circulație

Caz șocant la Spitalul de urgență din Craiova. Unei tinere fumătoare i-a fost montat un stent la numai 26 de ani!

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Ce s-a întâmplat cu avionul care duminică seară s-a întors pe Otopeni, după ce decolase către Egipt. Pasagerii, nevoiți să doarmă în aeroport
14:16
Ce s-a întâmplat cu avionul care duminică seară s-a întors pe Otopeni, după ce decolase către Egipt. Pasagerii, nevoiți să doarmă în aeroport
UTILE Ce se întâmplă dacă mănânci zăpadă? Ce spun specialiștii despre tentația copiilor de a gusta din omăt
13:47
Ce se întâmplă dacă mănânci zăpadă? Ce spun specialiștii despre tentația copiilor de a gusta din omăt
VIDEO Măcel în Olt. O haită de câini, scăpată dintr-o curte privată, a ucis zeci de oi și miei. Pagubele sunt uriașe
13:44
Măcel în Olt. O haită de câini, scăpată dintr-o curte privată, a ucis zeci de oi și miei. Pagubele sunt uriașe
INCIDENT Jandarm de 40 de ani, mort în misiune. Sindicaliștii: „Bolojan vrea să ne pensionăm la 65! Și colegii mor la 30, 40, 50 de ani”
13:01
Jandarm de 40 de ani, mort în misiune. Sindicaliștii: „Bolojan vrea să ne pensionăm la 65! Și colegii mor la 30, 40, 50 de ani”
REACȚIE Ionuț Moșteanu s-a întors în Ucraina. „Vreau să fiu lângă oamenii care se luptă pentru libertatea familiilor lor”
13:01
Ionuț Moșteanu s-a întors în Ucraina. „Vreau să fiu lângă oamenii care se luptă pentru libertatea familiilor lor”
Mediafax
UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „O înțelegere este o înțelegere”
Digi24
Un jandarm a murit subit în timp ce păzea un obiectiv în Capitală. Sindicatele acuză stresul și orele suplimentare
Cancan.ro
Primele imagini cu VĂDUVA lui Cotabiță, după ce a ieșit din AREST. A fost plasată la domiciliu și...
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Val de comentarii după scandalul de pe Otopeni. „Sper să primească interdicție de a zbura”. Reacția Wizz Air despre refuzul îmbarcării
Mediafax
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale lui Trump
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Filmări de noapte de pe frontul din Ucraina: Forțele aeriene ale Kievului arată cum au respins un atac combinat al Rusiei
Cancan.ro
BREAKING | Un bărbat înarmat a pătruns în reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago. Ce intenții ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Cum ne-ar putea ajuta pisicile să înțelegem mai bine cancerul mamar?
CONTROVERSĂ Farsa perfectă sau A.I.? Internetul este împărțit în două după ce un american cu vocea lui Donald Trump a intrat în direct la un post de televiziune
14:20
Farsa perfectă sau A.I.? Internetul este împărțit în două după ce un american cu vocea lui Donald Trump a intrat în direct la un post de televiziune
SPORT Meci de gală pentru Istvan Kovacs în Liga Campionilor la fotbal! Ce probleme are CCA în Superliga
14:20
Meci de gală pentru Istvan Kovacs în Liga Campionilor la fotbal! Ce probleme are CCA în Superliga
SPORT FCSB i-a cedat, iar Gigi Becali a trecut la atac: „Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta!”
14:03
FCSB i-a cedat, iar Gigi Becali a trecut la atac: „Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta!”
ULTIMA ORĂ Rectorul Universității din Suceava, Mihai Dimian, susținut de PSD, ar fi posibilul înlocuitor al lui Bolojan la Ministerul Educației – SURSE
13:29
Rectorul Universității din Suceava, Mihai Dimian, susținut de PSD, ar fi posibilul înlocuitor al lui Bolojan la Ministerul Educației – SURSE
ALERTĂ Haos și violențe în Mexic după moartea lui „El Mencho” în urma raidului armatei. Orașele arată ca după război
13:22
Haos și violențe în Mexic după moartea lui „El Mencho” în urma raidului armatei. Orașele arată ca după război
FLASH NEWS Când ar putea crește pensiile, despre care Nazare anunță că sunt înghețate în 2026? Celebru economist: Abia în anul 2028 și doar cu o condiție
13:12
Când ar putea crește pensiile, despre care Nazare anunță că sunt înghețate în 2026? Celebru economist: Abia în anul 2028 și doar cu o condiție

Cele mai noi

Trimite acest link pe