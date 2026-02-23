Prima pagină » Actualitate » Război între CTP și Ovidiu Ioanițoaia din cauza lui Mircea Lucescu. „Hienă care se hrănește cu cadavre, nu câine de pază al democrației”

Război între CTP și Ovidiu Ioanițoaia din cauza lui Mircea Lucescu. „Hienă care se hrănește cu cadavre, nu câine de pază al democrației”

23 feb. 2026, 17:16, Actualitate
Război între CTP și Ovidiu Ioanițoaia din cauza lui Mircea Lucescu.

Cristian Tudor Popescu, în război cu Ovidiu Ioanițoaia. Jurnalistul a comentat ultimul material postat de Ioanițoaia despre echipa Națională și Federația Română de Fotbal.

După textul publicat pe site-ul de sport golazo, CTP a ieșit și a criticat autorul, spunând: „Naționala nu e proprietatea privată a FRF, dar selecționerul ei este numit de FRF, nu de suporteri și nici de guvern. FRF răspunde însă pentru rezultatele Naționalei, nu poporul iubitor de fotbal, care nu are alt rol decât s-o încurajeze din tribune, rol important, dar atât. Nu fanii aleg selecționerul, nu fanii fac lotul, strategia și tactica echipei.

Prezența lui Lucescu pe banca tehnică la meciul cu Turcia, și poate mai departe, nu o hotărăște Burleanu sau Stoichiță. Lucescu este antrenorul Naționalei, încă n-a fost dat afară, prin urmare doar medicii decid dacă e apt psiho-fizic sau nu. De ce ar avea nevoie fanii profani de situația exactă de sănătate a lui Lucescu, ca să-și dea a doua opinie?”, după ce Golazo a punctat că Echipa Națională nu aparține FRF-ului, ci a oamenilor care iubesc fotbalul.

„Pe Otopeni, plecarea și mai ales venirea lui Lucescu au fost organizate ca și cum ar fi fost o operațiune a Mossad-ului”, a mai notat autorul din Golazo.

Război între CTP și Ovidiu Ioanițoaia din cauza lui Mircea Lucescu

„O comparație de tot kitsch-ul, potrivită unui românos verde…

Faptul că Mircea Lucescu nu a dorit și nu era dator să se întâlnească „cu zecile de jurnaliști care îl așteptau” e de bun-simț. A trecut prin spitale și tratamente, are dreptul să vrea să se concentreze pe ce are de făcut, nu să dăruiască presa cu vorbe. STAREA DE SĂNĂTATE A UNEI PERSOANE PRIVATE ESTE PROPRIETATEA RESPECTIVEI PERSOANE. Faptul că dl Ovidiu Ioanițoaia a „dezvăluit” în GSP că dl Lucescu a vizitat un oncolog, român din Belgia, ține de obiceiul des întâlnit în presă de a nesocoti cu cinism orice etică a meseriei pentru a face o „știre” de senzație: „Lucescu-cancer”. Hienă care se hrănește cu cadavre, nu câine de pază al democrației”, i-a răspuns CTP.

„Rafala finală asupra dlui Lucescu, cel mai prestigios antrenor român din toate timpurile și cel mai cunoscut internațional – „De ce a ținut Lucescu să se ascundă pe aeroport? De cine se ascunde, de fapt, Lucescu? De ce refuză Lucescu să apară în public?” – îmi amintește de înfierările asesorului popular din tribunalele anilor `50 la adresa chiaburului judecat și deja condamnat. Altfel, articolul își atinge scopul, vinde bine la ghiolbani cu chiloți tricolori”, a încheiat CTP postarea.

Recomandarea video

Citește și

TIMP LIBER Țara europeană cu cele mai bune orașe din lume pentru iubitorii de mâncare. Și e o distanță de doar câteva ore cu trenul între ele
17:41
Țara europeană cu cele mai bune orașe din lume pentru iubitorii de mâncare. Și e o distanță de doar câteva ore cu trenul între ele
ADMINISTRAȚIE S-a trezit și Poliția Locală, la aproape o săptămână de la marea ninsoare din Capitală: „Zăpada care nu este curățată la timp se transformă în ghețuș”
17:33
S-a trezit și Poliția Locală, la aproape o săptămână de la marea ninsoare din Capitală: „Zăpada care nu este curățată la timp se transformă în ghețuș”
FLASH NEWS Wizz Air oprește temporar accesul la platformele de rezervări și servicii online pentru clienți
17:17
Wizz Air oprește temporar accesul la platformele de rezervări și servicii online pentru clienți
SCANDAL Ministrul Muncii dă de pământ cu austeritatea Bolojan: „Avem deficit de personal, nu putem să dăm oamenii afară”
16:59
Ministrul Muncii dă de pământ cu austeritatea Bolojan: „Avem deficit de personal, nu putem să dăm oamenii afară”
FLASH NEWS Sindicatele din Educație anunță un nou protest la Cotroceni, împotriva lui Nicușor Dan. Președintele este acuzat că nu a mediat conflictul cu Guvernul
16:49
Sindicatele din Educație anunță un nou protest la Cotroceni, împotriva lui Nicușor Dan. Președintele este acuzat că nu a mediat conflictul cu Guvernul
VIDEO Apariția uluitoare dintr-un troleibuz Solaris de la STB. Cum s-a urcat un călător în mijlocul de transport în timp ce tot Bucureștiul tremura de frig
16:46
Apariția uluitoare dintr-un troleibuz Solaris de la STB. Cum s-a urcat un călător în mijlocul de transport în timp ce tot Bucureștiul tremura de frig
Mediafax
Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Cancan.ro
Cine e bărbatul MISTERIOS din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Val de comentarii după scandalul de pe Otopeni. „Sper să primească interdicție de a zbura”. Reacția Wizz Air despre refuzul îmbarcării
Mediafax
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale lui Trump
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
Cancan.ro
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit după ce și-a făcut o operație estetică! Avea doar 27 de ani. Prietena ei a făcut dezvăluiri șocante
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
„Intoleranța la gravitație” ar putea fi de vină pentru sindromul intestinului iritabil, susține un medic
NEWS ALERT Fico tocmai s-a ținut de cuvânt: A întrerupt alimentarea cu energie electrică a Ucrainei din cauza scandalului „Drujba”
18:26
Fico tocmai s-a ținut de cuvânt: A întrerupt alimentarea cu energie electrică a Ucrainei din cauza scandalului „Drujba”
JUSTIȚIE Trump, supărat pe Curtea Supremă după ce i-a anulat taxele vamale, îi acuză pe judecători că lucrează de partea Chinei
18:15
Trump, supărat pe Curtea Supremă după ce i-a anulat taxele vamale, îi acuză pe judecători că lucrează de partea Chinei
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 24 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marius Tucă
18:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 24 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marius Tucă
ECONOMIE Ce preț are postul Paștelui. Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru 7 săptămâni de post
17:59
Ce preț are postul Paștelui. Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru 7 săptămâni de post
RAPORT Suma uriașă de care are nevoie Ucraina pentru reconstrucție. Procesul ar putea dura 10 ani
17:51
Suma uriașă de care are nevoie Ucraina pentru reconstrucție. Procesul ar putea dura 10 ani
FLASH NEWS Olanda are premier nou: Este cel mai tânăr din istoria țării și își propune deja să crească cheltuielile pentru apărare printr-o taxă controversată
17:39
Olanda are premier nou: Este cel mai tânăr din istoria țării și își propune deja să crească cheltuielile pentru apărare printr-o taxă controversată

Cele mai noi

Trimite acest link pe