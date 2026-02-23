Prima pagină » Emisiuni » Un campion la box fără mănuși rupe tăcerea. Andrei Năstac: „În primul rând trebuie să ai inimă, să te bați în acest sport. E 80% bătaie de stradă”

Un campion la box fără mănuși rupe tăcerea. Andrei Năstac: „În primul rând trebuie să ai inimă, să te bați în acest sport. E 80% bătaie de stradă”

Serdaru Mihaela
23 feb. 2026, 11:30, Emisiuni

În emisiunea Martorii din 22 februarie 2026, Andrei Năstac a vorbit deschis despre bare-knuckle boxing – boxul fără mănuși, considerat de el „cel mai dur sport din lume”. Fără protecție, cu pumni goi ca pe stradă, dar cu reguli stricte, acest sport testează nu doar tehnica, ci și curajul pur. Urmărește aici, integral emisiunea Martorii

Andrei Năstac explică simplu: „Te bați cu pumnii exact ca pe stradă, dar numai că ai anumite reguli.” Spre deosebire de boxul clasic, unde mănușile oferă o minimă protecție, aici loviturile sunt directe și nemiloase. „Nu ai protecție deloc”, subliniază el, avertizând asupra riscurilor grave: „Poți să rămâi cu semne, poate și cu sechele, chiar și paralizat”

Sportul e 80% bătaie de stradă, dar limitat strict la brațe: „Nu poți să dai cu picioarele sau genunchii.” Accidentele sunt inevitabile, tocmai pentru că lipsește orice barieră între pumni și adversar.

Ce trebuie să știi ca practicant?

Pentru a supraviețui în ringul bare-knuckle, Andrei recomandă o bază solidă în sporturi de contact, în special box:

„Trebuie să știi să boxezi, să faci un sport de contact în trecut, în mare parte box. În primul rând trebuie să ai inimă, să te bați în acest sport, pentru că dacă nu ai inimă poți să fii tu cel mai tehnic luptător. Dacă nu ai sânge în instalație, cum s-ar zice, nu ai ce să cauți acolo.”

