Trump, supărat pe Curtea Supremă după ce i-a anulat taxele vamale, îi acuză pe judecători că lucrează de partea Chinei

Donald Trump a criticat decizia Curții Suprema a SUA de anularea tarifelor vamale reciproce și a considerat-o drept „ridicolă, defectuoasă și teribilă”. El i-a acuzat pe judecători că sunt de partea Republicii Populare Chineze.

Totuși, Președintele SUA spune că acțiunile judecătorilor îi oferă „mai multă forță și putere” decât avea înainte.

„Următorul lucru care se va întâmpla este că ei (judecătorii Curții Supreme) vor lua o decizie în favoarea Chinei și a altor țări”, a scris Trump pe Truth Social.

„curtea supremă (voi folosi litere mici pentru un moment, din pură lipsă de respect!) mi-a dat accidental și fără să vrea mie, președintelui Statelor Unite, mult mai multă putere și forță decât aveam înainte de decizia lor ridicolă, stupidă și foarte controversată la nivel internațional”, a adăugat Președintele Donald Trump

Donald Trump a anunțat că va crește noua taxă vamală globală de la 10% la 15%, la o zi după ce Curtea Supremă a Statelor Unite i-a anulat planul său economic. Pe 2 aprilie 2025, de „Ziua Eliberării”, președintele declarase război comercial global pentru a forța refacerea acordurilor comerciale bilaterale cu China, Taiwan, Vietnam, India,Thailanda, Elveția, Iran, UE, Japonia și alte țări.

