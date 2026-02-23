Prima pagină » Știri externe » Olanda are premier nou: Este cel mai tânăr din istoria țării și își propune deja să crească cheltuielile pentru apărare printr-o taxă controversată

Olanda are premier nou: Este cel mai tânăr din istoria țării și își propune deja să crească cheltuielile pentru apărare printr-o taxă controversată

23 feb. 2026, 17:39, Știri externe
Olanda are premier nou: Este cel mai tânăr din istoria țării și își propune deja să crească cheltuielile pentru apărare printr-o taxă controversată

Rob Jetten a devenit cel mai tânăr prim-ministru din istoria Țărilor de Jos. Politicianul pro-european în vârstă de 38 de ani conduce o coaliție de guvernare minoritară. De asemenea, este primul olandez cu orientare sexuală LGBT din istorie care ocupă această funcție.

Acesta a preluat oficial funcția după ce a fost confirmat de către regele Willem-Alexander.  Provenit din Partidul Democrații 66, Jetten este social-liberal, absolvent al Universității Radboud din Nijmegen și politician de carieră.

Noul premier vrea să crească bugetul pentru apărare printr-o „taxă pe libertate”

El promite că sub guvernarea sa, Olanda va crește bugetul pentru apărare la 3,5% din PIB până în anul 2035 . Astăzi, bugetul pentru armată se situează la 2%. Creșterea bugetului pentru apărare ar urma să fie finanțată printr-o așa-numită „taxă pe libertate” – o suprataxă la impozitele pe venit,  alături de reduceri la programele de asistență socială și contribuțiile la asistență medicală.

El deja a fost criticat de opoziția de stânga pentru că „abandonează gospodăriile cu venituri scăzute”.

„Oamenii de rând vor plăti taxe cu sute de euro mai mari, în timp ce bogații nu vor contribui cu nimic suplimentar”, a spus Jesse Klaver, liderul opoziției.

Partidul D66 condus de Rob Jetten a câștigat alegerile parlamentare de pe 29 octombrie 2025 cu 16,95% din voturi. Partidul Libertății condus de naționalistul Geert Wilders s-a situat pe locul 2, cu 16,66% din voturi.

Sursa Foto: Facebook

Autorul recomandă: Olanda ar putea avea primul PREMIER homosexual. Partidul centrist-liberal, condus de Rob Jetten, obține MAJORITATE, după numărarea a 99% din voturi

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Fico tocmai s-a ținut de cuvânt: A întrerupt alimentarea cu energie electrică a Ucrainei din cauza scandalului „Drujba”
18:26
Fico tocmai s-a ținut de cuvânt: A întrerupt alimentarea cu energie electrică a Ucrainei din cauza scandalului „Drujba”
JUSTIȚIE Trump, supărat pe Curtea Supremă după ce i-a anulat taxele vamale, îi acuză pe judecători că lucrează de partea Chinei
18:15
Trump, supărat pe Curtea Supremă după ce i-a anulat taxele vamale, îi acuză pe judecători că lucrează de partea Chinei
RAPORT Suma uriașă de care are nevoie Ucraina pentru reconstrucție. Procesul ar putea dura 10 ani
17:51
Suma uriașă de care are nevoie Ucraina pentru reconstrucție. Procesul ar putea dura 10 ani
TENSIUNI Parlamentarii UE amână votul asupra acordului comercial cu SUA după noile tarife impuse de Trump. „Înțelegerea” din iulie 2025 ar putea fi suspendată
17:06
Parlamentarii UE amână votul asupra acordului comercial cu SUA după noile tarife impuse de Trump. „Înțelegerea” din iulie 2025 ar putea fi suspendată
CONTROVERSĂ Mișcările de forță ale lui Viktor Orban în buza alegerilor din Ungaria. De ce a blocat Budapeste mega-pachetul de 90 de miliarde de euro pentru Kiev
16:55
Mișcările de forță ale lui Viktor Orban în buza alegerilor din Ungaria. De ce a blocat Budapeste mega-pachetul de 90 de miliarde de euro pentru Kiev
INEDIT Bon fiscal de peste 4 metri după o sesiune de cumpărături la Ikea. O femeie a primit o chitanță uriașă
16:54
Bon fiscal de peste 4 metri după o sesiune de cumpărături la Ikea. O femeie a primit o chitanță uriașă
Mediafax
Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Cancan.ro
Cine e bărbatul MISTERIOS din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Val de comentarii după scandalul de pe Otopeni. „Sper să primească interdicție de a zbura”. Reacția Wizz Air despre refuzul îmbarcării
Mediafax
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale lui Trump
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
Cancan.ro
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit după ce și-a făcut o operație estetică! Avea doar 27 de ani. Prietena ei a făcut dezvăluiri șocante
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
„Intoleranța la gravitație” ar putea fi de vină pentru sindromul intestinului iritabil, susține un medic
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 24 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marius Tucă
18:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 24 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marius Tucă
ECONOMIE Ce preț are postul Paștelui. Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru 7 săptămâni de post
17:59
Ce preț are postul Paștelui. Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru 7 săptămâni de post
TIMP LIBER Țara europeană cu cele mai bune orașe din lume pentru iubitorii de mâncare. Și e o distanță de doar câteva ore cu trenul între ele
17:41
Țara europeană cu cele mai bune orașe din lume pentru iubitorii de mâncare. Și e o distanță de doar câteva ore cu trenul între ele
ADMINISTRAȚIE S-a trezit și Poliția Locală, la aproape o săptămână de la marea ninsoare din Capitală: „Zăpada care nu este curățată la timp se transformă în ghețuș”
17:33
S-a trezit și Poliția Locală, la aproape o săptămână de la marea ninsoare din Capitală: „Zăpada care nu este curățată la timp se transformă în ghețuș”
FLASH NEWS Wizz Air oprește temporar accesul la platformele de rezervări și servicii online pentru clienți
17:17
Wizz Air oprește temporar accesul la platformele de rezervări și servicii online pentru clienți
OPINIE Război între CTP și Ovidiu Ioanițoaia din cauza lui Mircea Lucescu. „Hienă care se hrănește cu cadavre, nu câine de pază al democrației”
17:16
Război între CTP și Ovidiu Ioanițoaia din cauza lui Mircea Lucescu. „Hienă care se hrănește cu cadavre, nu câine de pază al democrației”

Cele mai noi

Trimite acest link pe