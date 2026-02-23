Rob Jetten a devenit cel mai tânăr prim-ministru din istoria Țărilor de Jos. Politicianul pro-european în vârstă de 38 de ani conduce o coaliție de guvernare minoritară. De asemenea, este primul olandez cu orientare sexuală LGBT din istorie care ocupă această funcție.

Acesta a preluat oficial funcția după ce a fost confirmat de către regele Willem-Alexander. Provenit din Partidul Democrații 66, Jetten este social-liberal, absolvent al Universității Radboud din Nijmegen și politician de carieră.

Noul premier vrea să crească bugetul pentru apărare printr-o „taxă pe libertate”

El promite că sub guvernarea sa, Olanda va crește bugetul pentru apărare la 3,5% din PIB până în anul 2035 . Astăzi, bugetul pentru armată se situează la 2%. Creșterea bugetului pentru apărare ar urma să fie finanțată printr-o așa-numită „taxă pe libertate” – o suprataxă la impozitele pe venit, alături de reduceri la programele de asistență socială și contribuțiile la asistență medicală.

El deja a fost criticat de opoziția de stânga pentru că „abandonează gospodăriile cu venituri scăzute”.

„Oamenii de rând vor plăti taxe cu sute de euro mai mari, în timp ce bogații nu vor contribui cu nimic suplimentar”, a spus Jesse Klaver, liderul opoziției.

Partidul D66 condus de Rob Jetten a câștigat alegerile parlamentare de pe 29 octombrie 2025 cu 16,95% din voturi. Partidul Libertății condus de naționalistul Geert Wilders s-a situat pe locul 2, cu 16,66% din voturi.

Sursa Foto: Facebook

Autorul recomandă: Olanda ar putea avea primul PREMIER homosexual. Partidul centrist-liberal, condus de Rob Jetten, obține MAJORITATE, după numărarea a 99% din voturi