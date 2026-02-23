Wizz Air oprește temporar accesul la platformele de rezervări și servicii online pentru clienți

Compania aeriană low-cost Wizz Air a anunțat că va întrerupe temporar accesul la platformele sale de rezervări și servicii online pentru o actualizare a sistemelor.

Conform BoardingPass, întreruperea va avea loc pe 26 februarie, între orele 00:00 și 09:00 (ora locală). În acest interval, pasagerii nu vor putea accesa site-ul sau aplicația companiei pentru rezervări, modificări de zbor sau check-in online.

Reprezentanții companiei precizează că toate zborurile vor opera conform programului. Pasagerii care au făcut deja check-in-ul online și au descărcat cartea de îmbarcare nu vor fi afectați. Wizz Air recomandă celor care călătoresc în dimineața zilei de 26 februarie să își facă check-in-ul online și să descarce cartea de îmbarcare înainte de miezul nopții. Dacă este necesar, check-in-ul la aeroport va fi disponibil gratuit pe durata în care sistemele sunt întrerupte.

„Ne angajăm să oferim o experiență eficientă și de încredere pentru clienții noștri. Această actualizare planificată va aduce mai multe îmbunătățiri sistemelor noastre și va sprijini dezvoltarea viitoare a platformelor digitale. Le mulțumim clienților pentru înțelegere pe durata implementării acestor lucrări esențiale, necesare pentru o experiență mai bună”, a precizat Anastasia Novak, Corporate & Sustainability Communications Manager la Wizz Air.

