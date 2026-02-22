FC Argeș, aproape de play-off după ce a învins Farul. Bogdan Andone, eliminat de Istvan Kovacs

FC Argeș a învins Farul Constanța, 1-0, în etapa 28 a Superligii, golul fiind marcat de Ricardo Matos.

Piteştenii sunt pe locul șase, 46 de puncte, dar meciul cu Farul a fost tensionat. Antrenorul Bogdan Andone a fost eliminat în prima repriză pentru proteste, după un fault al adversarilor.

Istvan Kovacs i-a arătat cartonașul galben, tehnicianul a vociferat și atunci „centralul” l-a sancționat cu al doilea galben.

„Meciul s-a trăit la intensitate maximă. O repriză din teren şi una din peluză. Până să ajungem la partea fotbalistică, vreau să le mulţumesc suporterilor care au susţinut echipa şi oamenilor care au curăţat terenul. Ca joc, o victorie importantă, dar una care doar ne aduce cu un pas mai aproape de ceea ce ne dorim. Nu ne oferă garanţia că vom fi şi acolo.

Matos a avut o problemă la tendon din decembrie. A avut o perioadă de pauză. Nu îi găseam remediu. Nu putea să se încalţe cu nimic, nici măcar cu adidaşi. Treptat, a revenit la antrenamente.

(n.r. despre eliminarea sa) Strict şi concret, a fost o fază fix în faţa mea, Sierra a câştigat duelul cu Alibec, Alibec l-a tras de tricou. L-am avut de mai multe ori ca jucător pe Denis, asta e reacţia lui când pierde mingea, frustrarea lui. Instictual, trage adversarul de tricou. I-am spus arbitrului că e fault de galben, a venit direct cu cartonaşul galben la mine, i-am spus că nu se poate să nu dai fault şi galben, a fost fix în faţa mea.

Mi-a zis că dacă mai deschizi o dată gura, îţi dau roşu. I-am zis atunci că o să deschid gura la conferinţa de presă. Asta a fost istoria. M-am întors spre bancă şi nici nu ştiam dacă am luat roşu. Mi-au spus băieţii de pe bancă faptul că m-a eliminat. Nu ştiu dacă a fost al doilea galben sau direct roşu. Nu e vorba de un fault la centrul terenului, ci despre discuţiile din ultima vreme vizavi de echipa noastră şi modul cum am fost arbitraţi şi de faptul că e sfârşit de sezon şi fiecare decizie este extrem de importantă”, a declarat Bogdan Andone, potrivit Orange Sport.