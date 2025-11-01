Prima pagină » Actualitate » O cățelușă BĂTUTĂ într-un restaurant din sectorul 3 chiar de stăpânul său, care e patronul localului, a ajuns înapoi la bărbatul violent

02 nov. 2025, 00:31, Actualitate
Sursa foto: ASPA București/Facebook & Antena 1

Un bărbat din București a fost filmat, recent, în timp ce își bate cu brutalitate propriul câine, într-un restaurant din Sectorul 3. Martorii susțin că stâpânul animalului, care este și patronul localului, ar fi „recidivist” în ceea ce privește maltratarea cățelușei sale, rasa cocker spaniel.

Un echipaj de la Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București (ASPA) a fost chemat de polițiști pentru a prelua cățelușa, care a fost dusă la o clinică veterinară, unde a fost supusă mai multor investigații medicale.

Rezultatele acestora, împreună cu raportul medicului veterinar, au fost transmise polițiștilor care se ocupă de dosarul penal, potrivit ASPA, citată de a1.ro.

Totuși, în asemenea cazuri, legislația din România permite ca animalul să fie returnat proprietarului. Astfel, în astfel de situații, reținerea animalului nu e posibilă  dacă nu există o decizie judecătorească de confiscare. Ceea ce s-a întâmplat și acum…

„Astăzi am fost înștiințați în scris că procurorul de caz a dispus restituirea cățelușei către proprietarul din RECS (Registrul de Evidență al Câinilor cu Stăpân-n.r.), astfel că am adus cățelușa la biroul nostru central unde l-am invitat și pe actualul proprietar”, a informat ASPA București, pe Facebook.

Iar rețelele de socializare au fost luate imediat cu asalt de către userii revoltați și s-au umplut cu mesaje de indignare, potrivit Știrilor Pro TV.

Iată doar două dintre mesaje:

  • „Nu pot sa cred! Cu alte cuvinte, chiar daca ești maltratat, procuratura, cea care ar trebui sa te apere, hotărăște ca trebuie sa ramai in siguranța la nemernic. Ar trebui sa-i facem numele procurorului public. Alo, Poliția animalelor, faceți ceva?”
  • „Nu pot să cred… având în vedere ca fostul proprietar a donat din inițiativa lui cu câteva ore înainte de preluare cățelușa mă gândesc ca noul proprietar e cunoscut de-al lui. A fost o strategie. Este incredibil așa ceva. Cățelușa este într-un pericol uriaș…”

ASPA București a precizat că i-a propus proprietarului să predea cățelușa instituției, prin semnarea unei declarații de cedare, pentru ca aceasta să poată fi îngrijită și ulterior adoptată de o familie potrivită.

Propunerea a fost, însă, refuzată categoric. În cele din urmă, bărbatul a semnat formularul de revendicare prevăzut de lege, iar cățelușa i-a fost returnată: „Acesta a fost înștiințat cu privire la starea de sănătate fizică și emoțională a cățelușei”.

Sursa foto: ASPA București/Facebook

Pe 23 octombrie 2025, Asociația Ramses a publicat pe Instagram o filmare care surprinde o scenă de o violență greu de privit: un bărbat lovește cu pumnii un câine pe care îl ține legat, chiar într-un restaurant din Sectorul 3 al Capitalei.

„Caz grav în București (…) Astfel de lucruri nu ar trebui să mai existe în 2025. În fața localului, un câine este ținut în condiții inadecvate și abuzat aproape zilnic. Situația este cunoscută deja de mai multe persoane din zonă și trebuie să se oprească. Cerem intervenția urgentă a autorităților competente – Poliția Animalelor și DSV București – pentru verificarea cazului și pentru a garanta siguranța animalului (…).

Facem apel la toți cei care locuiesc în apropiere: Dacă vedeți ceva sau puteți filma/fotografia situația, trimiteți-ne un mail: [email protected]. Și, foarte important, faceți o sesizare oficială către Poliția Română aici: https://politiaromana.ro/ro/petitii-online

Fiecare sesizare contează. Cu cât sunt mai multe plângeri, cu atât cresc șansele ca autoritățile să intervină rapid.

Animalele nu pot vorbi pentru ele. Noi trebuie să fim vocea lor”, a transmis Asociația Ramses pe pagina oficială de Facebook.

