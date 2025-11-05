Urșii, ciuruiți pe repede înainte. Cei pe care scrie Habitus pot fi împușcați la tomberon

Guvernul va discuta, în ședința de vineri, un proiect de ordonanță de urgență care simplifică procedura privind extragerea urșilor prin eutanasiere sau împușcare, în special a celor care vin în localități și au devenit un pericol pentru viața oamenilor. Proiectul introduce și o nouă definiție – „ursul habituat”, care poate fi eutanasiat imediat.

„Scopul principal al prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului este ocrotirea unor valori esențiale: viața și integritatea corporală a persoanei, sănătatea și securitatea publică, bunurile de orice fel aflate în proprietatea publică și privată a persoanelor, fără a afecta starea de conservare favorabilă a ursului brun”, se arată în Nota de fundamentare a proiectului.

Prin proiectul de ordonanță de urgență care modifică OUG 81/2021, se introduce o nouă definiție:

urs habituat – exemplar din specia urs brun care, în urma contactului repetat și necontrolat cu omul și a accesului frecvent la surse antropice de hrană, are un comportament deviat, pierzând reacția naturală de evitare a prezenței umane și generând riscuri crescute pentru integritatea corporală a persoanelor sau integritatea bunurilor acestora.

„Art. 5 – (1) Intervenţia imediată asupra exemplarelor de urs brun se efectuează gradual, începând cu metoda alungării.

(2) În cazul în care exemplarul alungat revine și produce daune bunurilor proprietate publică și privată, echipa de intervenție procedează imediat la tranchilizarea și relocarea acestuia.

(3) Prin excepție de la alin. (1), în cazul în care exemplarul de urs brun amenință viața ori integritatea corporală a persoanelor, echipa de intervenție procedează imediat la eutanasierea sau împușcarea acestuia.

(4) Marcarea şi monitorizarea exemplarelor de urs tranchilizate care urmează a fi mutate/relocate se realizează prin montarea de colare GPS sau prin montarea de crotalii auriculare şi microcip, care nu afectează în niciun fel integritatea corporală a acestora.

(5) Extragerea unui exemplar de urs brun prin eutanasiere sau împușcare se poate face în următoarele situații:

a) dacă intervențiile din extravilanul localităților prin metoda alungării, respectiv a tranchilizării și relocării nu dau rezultate și gradul de risc se modifică la nivel mare, conform procedurii de evaluare a riscului;

b) dacă exemplarul de urs brun a fost semnalat în intravilanul localităților și are vârsta mai mare de un an;

c) dacă siguranţa şi securitatea persoanelor sau a bunurilor de orice fel aparţinând acestora sunt puse în pericol;

d) dacă siguranţa şi securitatea membrilor echipei de intervenţie sunt puse în pericol;

e) dacă exemplarul de urs în cauză se răneşte în cursul acţiunii de intervenţie şi devine agresiv şi nu sunt identificate alte soluţii potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;

f) dacă exemplarul de urs în cauză este prins într-o capcană neautorizată, prezintă răni şi devine agresiv şi nu sunt identificate alte soluţii potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;

g) dacă exemplarul de urs în cauză prezintă răni incompatibile cu viaţa.

h) în cazul urșilor habituați.

(6) Intervenţia imediată asupra exemplarelor de urs se efectuează gradual, prin analizarea la faţa locului de către echipa de intervenţie a nivelului de risc stabilit potrivit Procedurii privind modul de acţiune a

instituţiilor responsabile în gestionarea intervenţiilor în cazul incidentelor generate de specia Ursus arctos (urs brun), prevăzută în anexa nr. 2.

(7) Prin excepție de la alin. (1), (2) și (6), în cazul în care prezența exemplarelor de urs brun este semnalată în intravilanul localităților, intervenția imediată asupra acestora se efectuează prin oricare din metodele prevăzute la art. 4 alin. (1). Această măsură nu se aplică în cazul puilor de urs mai mici de 1 an

Art. 6 – (3) În cazul exemplarelor de sex feminin, intervenția imediată se va efectua cu precădere prin metoda alungării sau prin metoda tranchilizării și relocării, cu excepția prezenței în intravilan; în cazul extragerii prin eutanasiere/împușcare a unui exemplar de sex feminin cu pui de maxim 1 an, aceștia sunt relocați de către personalul de specialitate al gestionarului, de urgență, în cadrul unor centre de reabilitare specializate sau la adăposturi autorizate.”

