Românii scot tot mai mulți bani din buzunare pentru a trăi. Costurile unei familii în 2025 s-au mărit

Cu toate că veniturile au mai crescut în 2025, traiul românilor devine tot mai scump. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, veniturile totale medii lunare ale gospodarilor au ajuns la 9.502 lei, echivalentul a 3.824 lei pe persoană, în trimestrul II al anului.

Potrivit raportului Institutului Național de Statistică, veniturile au atins 8.928 de lei pe gospodărie, în timp ce veniturile în natură s-au situat la 574 lei. Cea mai mare pondere rămâne venitul salarial:

„Salariile brute și alte drepturi salariale au fost de 6.564 lei lunar pe o gospodărie și au format cea mai importantă sursă din veniturile totale (69,1% din veniturile totale ale gospodăriilor, în creștere faţă de trimestrul I 2025 cu 0,7 puncte)”, se arată în comunicatul INS.

Veniturile din prestații sociale au reprezentat 19,4% din total, în scădere față de trimestrul I (20,5%), iar veniturile în natură au rămas la o pondere modestă, de 6%.

Discrepanțele dintre oraș și sat se adâncesc. În trimestrul II 2025, gospodăriile din mediul urban au avut un venit mediu lunar de 11.091 lei, cu 40% mai mare decât în mediul rural. Raportat la persoană, venitul urban a fost de 4.572 lei, cu 50% peste cel al locuitorilor de la sate.

Structura veniturilor diferă semnificativ:

* În mediul urban, 75,2% din venituri provin din salarii, cu 15,7 puncte procentuale peste mediul rural.

* În mediul rural, veniturile din prestații sociale sunt mai ridicate, ajungând la 22,4%, în timp ce ponderea veniturilor din muncă este mult mai scăzută.

În timp ce locuitorii din orașe resimt efectele scumpirilor, cei de la sate se confruntă cu venituri mici și cheltuieli tot mai mari pentru alimente, taxe locale sau energie.

Cheltuielile cresc în același ritm cu veniturile

În ciuda creșterii veniturilor, cheltuielile totale ale gospodăriilor au ajuns la 8.042 lei lunar, echivalentul a 3.237 lei pe persoană, reprezentând 84,6% din totalul veniturilor.

Practic, doar 15% din venituri mai pot fi economisite, iar pentru unele familii procentul scade aproape de zero.