Orașul din România în care o garsonieră a ajuns să se vândă cu doar 4.000 euro în februarie 2026

01 feb. 2026, 16:39, Social
Într-o perioadă în care prețurile la locuințe au explodat, există totuși un oraș în care o garsonieră se vinde cu 4.000 de euro în februarie 2026.

În timp ce marile orașe au prețuri exorbitante la locuințe, în special garsoniere, cotate și la zeci de mii de euro, iar cererea rămâne în continuare una ridicată, sunt și orașe unde o locuință se poate cumpăra la un preț simbolic.

Potrivit unui anunț postat pe Storia, în localitatea Cugir, județul Alba, a fost scoasă la vânzare o garsonieră cu numai 4.000 de euro. În anunț se specifică faptul că este situată la parter, într-un bloc cu patru etaje, are o suprafață utilă de doar 11 metri pătrați și nu există fotografii cu interiorul ei.

Situații cum este cea din Cugir se întâlnesc adesea în orașele cu o populație în scădere sau cu locuințe vechi, care au fost construite în perioada comunistă, iar cumpărătorii nu mai sunt interesați să cumpere, de aici și prețul scăzut.

Marile orașe păstrează prețurile ridicate

În marile orașe, prețurile pentru garsoniere și studiouri rămân ridicate, în contextul cererii crescute. În marile centre, prețurile apartamentelor și garsonierelor au crescut semnificativ în ultimii ani, în ciuda variatelor fluctuații ale pieței.

