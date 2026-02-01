Rețeta de pilaf care datează din 1949. Gustul care nu a fost uitat de bunici

Fără ingrediente sofisticate și trucuri moderne, pilaful care datează din 1949 cucerește și astăzi. Rețeta presupune o gătire lentă, ca pe vremuri, și are alături și un desert cu care se completează perfect.

Rețeta cu istorie, din caietele bunicilor

Pilaful din 1949 are puține ingrediente și o tehnică simplă la bază: răbdarea. Carnea de porc sau de vită oferă o profunzime gustului, ceapa îi dă dulceață, iar orezul leagă totul într-un preparat sățios, ideal pentru zilele reci, potrivit CSID.

Secretul rețetei constă în separarea etapelor. Carnea se rumenește împreună cu ceapa, în untură, apoi se fierbe lent până la frăgezire. Separat, se călește orezul până devine sticlos, iar apoi, abia spre final, cele două componente se îmbină, iar preparatul se dă la cuptor până scade complet.

Desertul care merge perfect alături

Pentru ca masa să fie completă, trebuie să adaugi și un desert. Budinca de orez fără zahăr vine ca o alternativă sănătoasă și echilibrată, atât pentru adulți, cât și pentru copii. Se gătește doar din lapte și orez și se aromatizează opțional cu vanilie, scorțișoară sau coajă de lămâie sau portocală. Desertul acesta demonstrează că dulcele nu trebuie să fie neapărat plin cu zahăr pentru a fi gustos.

Textura sa cremoasă se obține prin fierbere lentă și răbdare, iar răcirea la frigider îi dă o consistență perfectă. Fructele proaspete sau uscate completează desertul fără să îi răpească simplitatea.

Acest meniu readuce în prim-plan valorile bucătăriei tradiționale românești: simplitate, gust autentic și respect pentru ingrediente.

Recomandările autorului: